Эксперт в области БПЛА: атака на Москву – разведка боем
Лелека-100
Атака украинских БПЛА на Москву и Подмосковье не говорит о налаживании Украиной массового производства дронов, пока это разведка боем, призванная выявить слабые места российской ПВО, заявил ведущий эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов РИА Новости 30 мая
Начальник ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов ранее пригрозил РФ скорым ответом на ракетные удары по военным объектам. Он заявил, что ответ Украины не заставит себя долго ждать.
"Произошедший налет не говорит о том, что Украине удалось наладить у себя серийное производство таких БЛА. Пока это в значительной степени "разведка боем" - противник прощупывает нашу оборону и подбирает возможные способы ее преодоления", - сказал Федутинов.
Эксперт отметил, что в ходе атаки Украина, возможно, применила неизвестный БПЛА, выполненный по схеме "утка", который может являться разработкой украинских специалистов.
По данным оборонного ведомства РФ, утром 30 мая Украина провела террористическую атаку БПЛА по объектам в Москве. Было задействовано восемь дронов самолетного типа. Пять из них удалось сбить из ЗРК в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ.
Ранее в СМИ сообщалось об атаках украинских БПЛА на приграничные российские регионы.
Так 18 апреля украинский беспилотник атаковал здание военкомата городского округа Новозыбков.
21 апреля украинский БПЛА упал у жилого дома в Клинцах, в результате строение получило повреждения.
10 мая под Курском был сбит БПЛА. Информации о пострадавших не поступало.
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