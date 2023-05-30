"Как при пожаре": инструктор центра спецподготовки рассказал о правилах поведения при атаке беспилотников - 30.05.2023 Украина.ру
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"Как при пожаре": инструктор центра спецподготовки рассказал о правилах поведения при атаке беспилотников
"Как при пожаре": инструктор центра спецподготовки рассказал о правилах поведения при атаке беспилотников - 30.05.2023 Украина.ру
"Как при пожаре": инструктор центра спецподготовки рассказал о правилах поведения при атаке беспилотников
Лучшая тактика при атаке БПЛА – бежать в безопасное место, так как соревноваться с аппаратом, начиненным взрывчатыми веществами бесполезно и крайне опасно. Такой совет дал эксперт центра специальной подготовки "Каскад", передает 30 мая издание URA.RU
2023-05-30T13:41
2023-05-30T13:41
новости
москва
атака
беспилотники
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А вот сбивать БПЛА лучше не пытаться, добавил он. Причина - электромагнитные ружья и глушилки, скорее всего не не помогут обезвредить опасное устройство, особенно если речь идет про дроны самолетного типа.Утром 30 мая стало известно об атаке БПЛА на Москву. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в результате произошедшего никто серьезно не пострадал, незначительные повреждения получили фасады зданий и остекление домов.Позже факт подтвердили и в Минобороны, из сообщения ведомства следует, что в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все беспилотники были поражены. Три - средствами радиоэлектронной борьбы, пять - сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С".Предположительно, в атаке на столицу участвовали БПЛА украинского производства UJ-22 Airborne и А-2 Синиця.
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новости, москва, атака, беспилотники
Новости, Москва, атака, беспилотники

"Как при пожаре": инструктор центра спецподготовки рассказал о правилах поведения при атаке беспилотников

13:41 30.05.2023
 
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Лучшая тактика при атаке БПЛА – бежать в безопасное место, так как соревноваться с аппаратом, начиненным взрывчатыми веществами бесполезно и крайне опасно. Такой совет дал эксперт центра специальной подготовки "Каскад", передает 30 мая издание URA.RU

"Правила все те же самые, что и при пожаре, ведь если будет удар таким дроном в жилой дом (самолетного типа со взрывными устройствами - ред.), то начнется пожар. Поэтому алгоритм действий: взять необходимые вещи и не задерживаясь покинуть помещение, не пользоваться лифтами, в безопасном месте вызвать экстренные службы", — рассказал инструктор.

А вот сбивать БПЛА лучше не пытаться, добавил он. Причина - электромагнитные ружья и глушилки, скорее всего не не помогут обезвредить опасное устройство, особенно если речь идет про дроны самолетного типа.
Утром 30 мая стало известно об атаке БПЛА на Москву. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в результате произошедшего никто серьезно не пострадал, незначительные повреждения получили фасады зданий и остекление домов.
Позже факт подтвердили и в Минобороны, из сообщения ведомства следует, что в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все беспилотники были поражены. Три - средствами радиоэлектронной борьбы, пять - сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С".
Предположительно, в атаке на столицу участвовали БПЛА украинского производства UJ-22 Airborne и А-2 Синиця.
БПЛА
11:37
Сенатор объяснил смысл атаки Москвы киевским режимомСенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков назвал атаку БПЛА на Москву актом бессилия киевского режима, сообщает РИА Новости 30 мая
 
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