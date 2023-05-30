Сенатор объяснил смысл атаки Москвы киевским режимом - 30.05.2023 Украина.ру
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Сенатор объяснил смысл атаки Москвы киевским режимом
Сенатор объяснил смысл атаки Москвы киевским режимом - 30.05.2023 Украина.ру
Сенатор объяснил смысл атаки Москвы киевским режимом
Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков назвал атаку БПЛА на Москву актом бессилия киевского режима, сообщает РИА Новости 30 мая
2023-05-30T11:37
2023-05-30T11:38
новости
бпла
совет федерации
киевский режим
атака
терроризм
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Утром 30 мая произошла атака БПЛА на Москву и область. В оборонном ведомстве РФ сообщили, что в качестве атаки на российскую столицу было использовано восемь БПЛА, которые были поражены.В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что у России есть эффективные средства борьбы с беспилотниками, например, это ЗРК "Панцирь-С".Но ВС РФ нужно больше радиолокационных станций, способных видеть низколетящие цели на большой дальности, указал эксперт.Для этого надо создавать привязные аэростаты, на которых находятся автоматические РЛС, способные обнаруживать цели типа БПЛА или крылатых ракет на большой дальности, добавил Кнутов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, бпла, совет федерации, киевский режим, атака, терроризм
Новости, БПЛА, Совет Федерации, киевский режим, атака, терроризм

Сенатор объяснил смысл атаки Москвы киевским режимом

11:37 30.05.2023 (обновлено: 11:38 30.05.2023)
 
БПЛА
БПЛА
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Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков назвал атаку БПЛА на Москву актом бессилия киевского режима, сообщает РИА Новости 30 мая
Утром 30 мая произошла атака БПЛА на Москву и область. В оборонном ведомстве РФ сообщили, что в качестве атаки на российскую столицу было использовано восемь БПЛА, которые были поражены.
"Киевский режим наносит удары куда глаза глядят. В основной массе, это гражданские объекты. Желая показать свои возможности, они демонстрируют свое бессилие в той ситуации, которая складывается в специальной военной операции", - сказал Цеков.
В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что у России есть эффективные средства борьбы с беспилотниками, например, это ЗРК "Панцирь-С".
Но ВС РФ нужно больше радиолокационных станций, способных видеть низколетящие цели на большой дальности, указал эксперт.
Для этого надо создавать привязные аэростаты, на которых находятся автоматические РЛС, способные обнаруживать цели типа БПЛА или крылатых ракет на большой дальности, добавил Кнутов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
11 мая, 13:01
Дальнобойные ракеты, девятилетие референдума, обстрелы и атаки БПЛА. Главное на Украине на 13:00 11 маяДальнобойные ракеты из Великобритании уже прибыли на Украину, сообщили СМИ. В Донбассе отметили девятилетие референдумов о самоопределении. Украинские военные продолжают наносить удары по России
 
НовостиБПЛАСовет Федерациикиевский режиматакатерроризм
 
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