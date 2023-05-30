https://ukraina.ru/20230530/1046706967.html

Сенатор объяснил смысл атаки Москвы киевским режимом

Сенатор объяснил смысл атаки Москвы киевским режимом - 30.05.2023 Украина.ру

Сенатор объяснил смысл атаки Москвы киевским режимом

Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков назвал атаку БПЛА на Москву актом бессилия киевского режима, сообщает РИА Новости 30 мая

2023-05-30T11:37

2023-05-30T11:37

2023-05-30T11:38

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Утром 30 мая произошла атака БПЛА на Москву и область. В оборонном ведомстве РФ сообщили, что в качестве атаки на российскую столицу было использовано восемь БПЛА, которые были поражены.В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что у России есть эффективные средства борьбы с беспилотниками, например, это ЗРК "Панцирь-С".Но ВС РФ нужно больше радиолокационных станций, способных видеть низколетящие цели на большой дальности, указал эксперт.Для этого надо создавать привязные аэростаты, на которых находятся автоматические РЛС, способные обнаруживать цели типа БПЛА или крылатых ракет на большой дальности, добавил Кнутов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230511/1046120036.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, бпла, совет федерации, киевский режим, атака, терроризм