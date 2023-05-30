https://ukraina.ru/20230530/1046701780.html

Террористическое нападение на Москву: детали атаки, какие дроны применялись, откуда был запуск

Террористическое нападение на Москву: детали атаки, какие дроны применялись, откуда был запуск - 30.05.2023 Украина.ру

Террористическое нападение на Москву: детали атаки, какие дроны применялись, откуда был запуск

Под утро вторника, 30 мая, в соцсетях и телеграм-каналах появились сообщения о взрывах в разных районах Москвы и области. Власти вскоре подтвердили: столичный регион подвергся атаке украинских беспилотников

2023-05-30T10:27

2023-05-30T10:27

2023-05-30T14:54

эксклюзив

москва

московская область

атака

беспилотники

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бпла

минобороны

украина

терроризм

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Детали произошедшегоПервые сообщения об атаке появились под утро. Как стало ясно в дальнейшем, подавляющее большинство БПЛА были либо сбиты ПВО, либо упали сами.О сбитых на подлетах к Москве дронах сообщил также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Чуть позже появился комментарий Министерства обороны РФ, в котором произошедшее названо террористической атакой киевского режима.Отмечается, что нападение производилось силами 8 БПЛА. Все они были поражены. Три из них были подавлены силами радиоэлектронной борьбы, отклонились от курса и потеряли управление. Еще 5 аппаратов были сбиты ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.Попадание на Ленинском проспектеНа данный момент известно о трех беспилотниках, сумевших долететь до Москвы. Один из них врезался в 30-этажный жилой дом на Ленинском проспекте.По рассказам очевидцев, которые приводит телеграм-канал Readovka, в районе 04:20 в окно квартиры на 14 этаже, разбив стекло, влетел БПЛА. К счастью, взрыва не произошло, хотя аппарат имел на себе взрывное устройство.Попадание на Профсоюзной улицеАналогичная история произошла на Профсоюзной улице. Летевший дрон там также угодил в стену жилой многоэтажки, часть беспилотника влетела в окно квартиры на 16 этаже, другая часть обломков рухнула на землю.Данный БПЛА также переносил взрывчатку — по данным ряда телеграм-каналов, речь идет о кумулятивных зарядах в количестве трех штук. Так получилась, что именно боевая часть беспилотника и влетела в окно квартиры. Взрыва, к счастью, не произошло.Попадание на улице АтласоваИ наконец, третий дрон, рухнувший в столице, пришелся на территорию Новой Москвы на улице Атласова.Здесь обошлось наименьшими последствиями: повреждена обшивка стены жилого дома.БПЛА в ПодмосковьеСогласно Минобороны, часть дронов были сбиты в Московской области.В телеграм-каналах, в частности, опубликовано видео поражения БПЛА над Рублевкой. Также сообщалось о работе ПВО в Истринском и Красногорском районах области.Кроме того, сообщалось о группе беспилотников в Одинцовском районе.По словам Сергея Собянина, жертв и серьезно пострадавших в результате атаки нет. Двое жителей обратились за медицинской помощью.Модели дроновОфициальных комментариев по типу и моделям БПЛА, запущенных по Москве, пока нет.По данным военных экспертов и специалистов, при нападении на российскую столицу могли быть задействованы различные типы дронов.Исходя из видео с фрагментами БПЛА, упавших на территории Москвы, речь может идти о новом типе беспилотников, выполненных по схеме «утка». Об этом, в частности, РИА «Новости» заявил глава Центра развития транспортных технологий Алексей Рогозин. Таким беспилотником осуществлялась атака на Краснодар 26 мая этого года.При такой схеме горизонтальное оперение БПЛА расположено впереди крыла — это может быть связано со стремлением повысить грузоподъемность, отметил эксперт.Можно предположить, что на Украине развернуто производство беспилотников этого типа — их дальность может достигать тысячи километров, размах крыла — не менее 4 метров, заявил Рогозин.Как пишет телеграм-канал «Военная хроника», дроны с такой аэродинамической схемой на Украине производило ранее конструкторское бюро «Взлёт». Основой для такой модели могли послужить украинские БПЛА «Синица», которые использовались для мониторинга лесных пожаров. За счет двигателя внутреннего сгорания могло быть достигнута существенное повышение дальности полета.Кроме того, на одном из видео зафиксирован пролет летательного аппарата, похожего на украинскую разработку UJ-22 Airborne компании «Укрджет». Такой БПЛА уже использовался при атаке на РФ, в частности, его обломки были найдены в Коломне Московской области в феврале.В последнюю версию не верит Алексей Рогозин. По его мнению, за UJ-22 приняли в данном случае частный самолет.«Обратите внимание на диагональные балки внизу крыла — это так называемые подкосы, элемент конструктивно-силовой схемы самолета. У UJ-22 их нет, зато снятый на видео силуэт очень напоминает обычный частный самолет Cessna, каких в России сотни и кому, к счастью, пока никто летать не запрещает», — сказал он.Откуда запускались, выводыКак и в предыдущих случаях, вариантов с местом запуска дронов два: приграничные территории Украины или же запуск непосредственно с территории РФ.Авторы телеграм-канала «Рыбарь» полагают, что запуск происходил из Черниговской, Сумской или же Харьковской областей. Это мнение разделяет военный эксперт Борис Рожин. Про запуск из Сумской области пишет Readovka со ссылкой на свои источники.В марте прошлого года с территорий Черниговской и Сумской областей были выведены российские войска. Осенью в результате перегруппировки ВС РФ покинули большую часть Харьковской области.Что касается версии с запуском с территории РФ, то в этом случае может идти речь о работе диверсионной группы украинских спецслужб.Военный эксперт Владислав Шурыгин отметил у себя в телеграм-канале, что пролет БПЛА был зафиксирован только в Подмосковье, что может свидетельствовать о том, что их запускали с российской территории. Он напомнил об атаке беспилотниками Кремля и запуски БПЛА в направлении Москвы. По его мнению, Украина таким образом нащупывали варианты атаки на российскую столицу.Что касается целей, для которых могли предназначаться беспилотники, то маловероятно, что это были жилые дома, полагает канал «Рыбарь».«В намеренный запуск украинских БПЛА по жилым домам в Москве мы не верим. Не потому, что украинцы такие белые и пушистые, всё совсем наоборот, дай им волю — всю Россию в труху превратят. А потому, что решение о подобных ударах принимается не украинцами, а британцами. Могут быть ошибки в разведке определенных целей. Могут быть в настройке и навигации беспилотников. Но едва ли с выбором целей», — говорится в сообщении телеграм-канала.Еще одна цель атаки, отмечает «Рыбарь», — посеять панику среди населения.Авторы проекта отмечают, что произошедшее поднимает вопросы к разведдеятельности в приграничных с Украиной регионах, а также более активное нанесение ударов по местам сборки этих дронов, например на заводе «Коммунар» в Харькове.

https://ukraina.ru/20230523/1046468939.html

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2023

Павел Котов

Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, москва, московская область, атака, беспилотники, дроны, бпла, минобороны, украина, терроризм, нападение