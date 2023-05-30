"Превратится в ноль". Военный эксперт раскрыл реальный масштаб потерь "Вагнера" в боях с ВСУ - 30.05.2023 Украина.ру
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"Превратится в ноль". Военный эксперт раскрыл реальный масштаб потерь "Вагнера" в боях с ВСУ
"Превратится в ноль". Военный эксперт раскрыл реальный масштаб потерь "Вагнера" в боях с ВСУ - 30.05.2023 Украина.ру
"Превратится в ноль". Военный эксперт раскрыл реальный масштаб потерь "Вагнера" в боях с ВСУ
Ранее Евгений Пригожин заявил, что в ходе боев за Артемовск погибли 50 тысяч солдат ВСУ и 20 тысяч "вагнеровцев". То есть соотношение числа потерь в городских боях составляет 1 к 2,5. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-05-30T06:45
2023-05-30T06:45
новости
чвк "вагнер"
"вагнеровцы"
потери
артёмовск (бахмут)
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Это говорит о высоких потерях "Вагнера". Хотя возможно, что эти цифры несколько завышены. Потому что по нашим данным, численность корпуса "Вагнера" составляет 25 тысяч человек. По западным данным - их примерно 45-50 тысяч, рассказал эксперт.Дело в том, что если 20 тысяч "вагнеровцев" были убиты в боях за Артёмовск, то на них должны приходиться 20 тысяч раненых. Если исходить из слов Пригожина, то всего (вместе с убитыми, невозвратными и ранеными бойцами) "Вагнер" потерял 60 тысяч человек. То есть он должен был превратиться в ноль, чего не произошло, добавил он.Возможно, что 20 тысяч – это общее число убитых и раненых "вагнеровцев", тогда это было бы логично. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и раньше отличался тем, что он преувеличивал собственные потери и сложности, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, чвк "вагнер", "вагнеровцы", потери, артёмовск (бахмут)
Новости, ЧВК "Вагнер", "вагнеровцы", потери, Артёмовск (Бахмут)

"Превратится в ноль". Военный эксперт раскрыл реальный масштаб потерь "Вагнера" в боях с ВСУ

06:45 30.05.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоец группы "Вагнер" в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР.
Боец группы Вагнер в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР. - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Ранее Евгений Пригожин заявил, что в ходе боев за Артемовск погибли 50 тысяч солдат ВСУ и 20 тысяч "вагнеровцев". То есть соотношение числа потерь в городских боях составляет 1 к 2,5. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Это говорит о высоких потерях "Вагнера". Хотя возможно, что эти цифры несколько завышены. Потому что по нашим данным, численность корпуса "Вагнера" составляет 25 тысяч человек. По западным данным - их примерно 45-50 тысяч, рассказал эксперт.
Дело в том, что если 20 тысяч "вагнеровцев" были убиты в боях за Артёмовск, то на них должны приходиться 20 тысяч раненых. Если исходить из слов Пригожина, то всего (вместе с убитыми, невозвратными и ранеными бойцами) "Вагнер" потерял 60 тысяч человек. То есть он должен был превратиться в ноль, чего не произошло, добавил он.
"Так что в словах Пригожина есть некое лукавство. Он хочет показать ту степень тяжести, которое несет его подразделение в борьбе с ВСУ. Я это понимаю. Но не надо преувеличивать собственные потери и преуменьшать роль других воинских частей", - подчеркнул Евсеев.
Возможно, что 20 тысяч – это общее число убитых и раненых "вагнеровцев", тогда это было бы логично. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и раньше отличался тем, что он преувеличивал собственные потери и сложности, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиЧВК "Вагнер""вагнеровцы"потериАртёмовск (Бахмут)
 
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