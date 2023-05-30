https://ukraina.ru/20230530/1046665608.html
"Превратится в ноль". Военный эксперт раскрыл реальный масштаб потерь "Вагнера" в боях с ВСУ
"Превратится в ноль". Военный эксперт раскрыл реальный масштаб потерь "Вагнера" в боях с ВСУ - 30.05.2023 Украина.ру
"Превратится в ноль". Военный эксперт раскрыл реальный масштаб потерь "Вагнера" в боях с ВСУ
Ранее Евгений Пригожин заявил, что в ходе боев за Артемовск погибли 50 тысяч солдат ВСУ и 20 тысяч "вагнеровцев". То есть соотношение числа потерь в городских боях составляет 1 к 2,5. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-05-30T06:45
2023-05-30T06:45
2023-05-30T06:45
новости
чвк "вагнер"
"вагнеровцы"
потери
артёмовск (бахмут)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/13/1042769804_0:2:2730:1538_1920x0_80_0_0_dfa80e92d9a3ae3ee972ef79c01137e0.jpg
Это говорит о высоких потерях "Вагнера". Хотя возможно, что эти цифры несколько завышены. Потому что по нашим данным, численность корпуса "Вагнера" составляет 25 тысяч человек. По западным данным - их примерно 45-50 тысяч, рассказал эксперт.Дело в том, что если 20 тысяч "вагнеровцев" были убиты в боях за Артёмовск, то на них должны приходиться 20 тысяч раненых. Если исходить из слов Пригожина, то всего (вместе с убитыми, невозвратными и ранеными бойцами) "Вагнер" потерял 60 тысяч человек. То есть он должен был превратиться в ноль, чего не произошло, добавил он.Возможно, что 20 тысяч – это общее число убитых и раненых "вагнеровцев", тогда это было бы логично. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и раньше отличался тем, что он преувеличивал собственные потери и сложности, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/13/1042769804_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_538f5bd8c69c00f6352c3ac70ba6729a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, чвк "вагнер", "вагнеровцы", потери, артёмовск (бахмут)
"Превратится в ноль". Военный эксперт раскрыл реальный масштаб потерь "Вагнера" в боях с ВСУ
Ранее Евгений Пригожин заявил, что в ходе боев за Артемовск погибли 50 тысяч солдат ВСУ и 20 тысяч "вагнеровцев". То есть соотношение числа потерь в городских боях составляет 1 к 2,5. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Это говорит о высоких потерях "Вагнера". Хотя возможно, что эти цифры несколько завышены. Потому что по нашим данным, численность корпуса "Вагнера" составляет 25 тысяч человек. По западным данным - их примерно 45-50 тысяч, рассказал эксперт.
Дело в том, что если 20 тысяч "вагнеровцев" были убиты в боях за Артёмовск, то на них должны приходиться 20 тысяч раненых. Если исходить из слов Пригожина, то всего (вместе с убитыми, невозвратными и ранеными бойцами) "Вагнер" потерял 60 тысяч человек. То есть он должен был превратиться в ноль, чего не произошло, добавил он.
"Так что в словах Пригожина есть некое лукавство. Он хочет показать ту степень тяжести, которое несет его подразделение в борьбе с ВСУ. Я это понимаю. Но не надо преувеличивать собственные потери и преуменьшать роль других воинских частей", - подчеркнул Евсеев.
Возможно, что 20 тысяч – это общее число убитых и раненых "вагнеровцев", тогда это было бы логично. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и раньше отличался тем, что он преувеличивал собственные потери и сложности, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь