https://ukraina.ru/20230530/1046665608.html

"Превратится в ноль". Военный эксперт раскрыл реальный масштаб потерь "Вагнера" в боях с ВСУ

"Превратится в ноль". Военный эксперт раскрыл реальный масштаб потерь "Вагнера" в боях с ВСУ - 30.05.2023 Украина.ру

"Превратится в ноль". Военный эксперт раскрыл реальный масштаб потерь "Вагнера" в боях с ВСУ

Ранее Евгений Пригожин заявил, что в ходе боев за Артемовск погибли 50 тысяч солдат ВСУ и 20 тысяч "вагнеровцев". То есть соотношение числа потерь в городских боях составляет 1 к 2,5. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-05-30T06:45

2023-05-30T06:45

2023-05-30T06:45

новости

чвк "вагнер"

"вагнеровцы"

потери

артёмовск (бахмут)

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Это говорит о высоких потерях "Вагнера". Хотя возможно, что эти цифры несколько завышены. Потому что по нашим данным, численность корпуса "Вагнера" составляет 25 тысяч человек. По западным данным - их примерно 45-50 тысяч, рассказал эксперт.Дело в том, что если 20 тысяч "вагнеровцев" были убиты в боях за Артёмовск, то на них должны приходиться 20 тысяч раненых. Если исходить из слов Пригожина, то всего (вместе с убитыми, невозвратными и ранеными бойцами) "Вагнер" потерял 60 тысяч человек. То есть он должен был превратиться в ноль, чего не произошло, добавил он.Возможно, что 20 тысяч – это общее число убитых и раненых "вагнеровцев", тогда это было бы логично. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и раньше отличался тем, что он преувеличивал собственные потери и сложности, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, чвк "вагнер", "вагнеровцы", потери, артёмовск (бахмут)