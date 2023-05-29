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Украина неожиданно признала уничтожение пяти своих самолетов после удара по Хмельницкому

Украина неожиданно признала уничтожение пяти своих самолетов после удара по Хмельницкому - 29.05.2023 Украина.ру

Украина неожиданно признала уничтожение пяти своих самолетов после удара по Хмельницкому

В ходе нанесенных ударов по территории Хмельницкой области повреждения получил крупный военный объект, сообщает пресс-служба областной администрации 29 мая

2023-05-29T12:15

2023-05-29T12:15

2023-05-29T12:28

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В ночь на понедельник, 29 мая, во многих украинских регионах в течение нескольких часов действовала воздушная тревога. Власти в ряде городов подтвердили удары по различным целям, в том числе в Одессе, Житомире, Львове и др.Удар мог быть нанесён по аэродрому в Староконстантинове, где расположена 7-я бригада тактической авиации ВСУ, пишут СМИ. Пилоты этого соединения применяют бомбардировщики Су-24М и Су-24МР, оборудованные для пусков крылатых ракет Storm Shadow.Как отметил у себя в телеграм-канале военный эксперт Борис Рожин, реальный ущерб после ночных ударов оказался куда больше, противник крайне редко признает подобный ущерб. Появление таких сообщений, как из Хмельницкого, скорее говорит о том, что украинская сторона преуменьшает ущерб.Другого мнения придерживаются авторы телеграм-канала Readovka. По их версии, украинские власти могут не занижать ущерб от ударов, а наоборот, намеренно преувеличивать его, чтобы создать у ВС РФ иллюзию, что все цели поражены и необходимости в новых ударах нет.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в области БПЛА Алексей Чадаев, господства в воздухе у Украины нет и не будет. Даже если вооружённым силам Украины (ВСУ) поставят в достаточном количестве самолеты вместе с подготовленными пилотами, то лучшем случае чуть-чуть сдвинется баланс.Без господства в воздухе, даже при использовании артиллерии и РСЗО и других дальнобойных средств, все равно наступление, это соотношение потерь пять к одному не в их пользу, добавил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230522/1046427463.html

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новости, украина, всу, потери, хмельницкая область, удары, хмельницкий (город), самолет, су-24, спецоперация