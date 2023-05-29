https://ukraina.ru/20230529/1046666315.html
Украина неожиданно признала уничтожение пяти своих самолетов после удара по Хмельницкому
Украина неожиданно признала уничтожение пяти своих самолетов после удара по Хмельницкому - 29.05.2023 Украина.ру
Украина неожиданно признала уничтожение пяти своих самолетов после удара по Хмельницкому
В ходе нанесенных ударов по территории Хмельницкой области повреждения получил крупный военный объект, сообщает пресс-служба областной администрации 29 мая
2023-05-29T12:15
2023-05-29T12:15
2023-05-29T12:28
новости
украина
всу
потери
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хмельницкий (город)
самолет
су-24
спецоперация
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В ночь на понедельник, 29 мая, во многих украинских регионах в течение нескольких часов действовала воздушная тревога. Власти в ряде городов подтвердили удары по различным целям, в том числе в Одессе, Житомире, Львове и др.Удар мог быть нанесён по аэродрому в Староконстантинове, где расположена 7-я бригада тактической авиации ВСУ, пишут СМИ. Пилоты этого соединения применяют бомбардировщики Су-24М и Су-24МР, оборудованные для пусков крылатых ракет Storm Shadow.Как отметил у себя в телеграм-канале военный эксперт Борис Рожин, реальный ущерб после ночных ударов оказался куда больше, противник крайне редко признает подобный ущерб. Появление таких сообщений, как из Хмельницкого, скорее говорит о том, что украинская сторона преуменьшает ущерб.Другого мнения придерживаются авторы телеграм-канала Readovka. По их версии, украинские власти могут не занижать ущерб от ударов, а наоборот, намеренно преувеличивать его, чтобы создать у ВС РФ иллюзию, что все цели поражены и необходимости в новых ударах нет.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в области БПЛА Алексей Чадаев, господства в воздухе у Украины нет и не будет. Даже если вооружённым силам Украины (ВСУ) поставят в достаточном количестве самолеты вместе с подготовленными пилотами, то лучшем случае чуть-чуть сдвинется баланс.Без господства в воздухе, даже при использовании артиллерии и РСЗО и других дальнобойных средств, все равно наступление, это соотношение потерь пять к одному не в их пользу, добавил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230522/1046427463.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, потери, хмельницкая область, удары, хмельницкий (город), самолет, су-24, спецоперация
Новости, Украина, ВСУ, потери, Хмельницкая область, удары, Хмельницкий (город), самолет, Су-24, Спецоперация
Украина неожиданно признала уничтожение пяти своих самолетов после удара по Хмельницкому
12:15 29.05.2023 (обновлено: 12:28 29.05.2023)
В ходе нанесенных ударов по территории Хмельницкой области повреждения получил крупный военный объект, сообщает пресс-служба областной администрации 29 мая
В ночь на понедельник, 29 мая, во многих украинских регионах в течение нескольких часов действовала воздушная тревога. Власти в ряде городов подтвердили удары по различным целям, в том числе в Одессе, Житомире, Львове и др.
"Ночью зафиксированы удары по объектам Хмельнитчины. Один из них военный. Выведено из строя пять летательных аппаратов, начаты работы по ремонту взлетно-посадочной полосы", - сообщает администрация.
Удар мог быть нанесён по аэродрому в Староконстантинове, где расположена 7-я бригада тактической авиации ВСУ, пишут СМИ. Пилоты этого соединения применяют бомбардировщики Су-24М и Су-24МР, оборудованные для пусков крылатых ракет Storm Shadow.
Как отметил у себя в телеграм-канале военный эксперт Борис Рожин, реальный ущерб после ночных ударов оказался куда больше, противник крайне редко признает подобный ущерб. Появление таких сообщений, как из Хмельницкого, скорее говорит о том, что украинская сторона преуменьшает ущерб.
Другого мнения придерживаются авторы телеграм-канала Readovka. По их версии, украинские власти могут не занижать ущерб от ударов, а наоборот, намеренно преувеличивать его, чтобы создать у ВС РФ иллюзию, что все цели поражены и необходимости в новых ударах нет.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в области БПЛА Алексей Чадаев, господства в воздухе у Украины нет и не будет. Даже если вооружённым силам Украины (ВСУ) поставят в достаточном количестве самолеты вместе с подготовленными пилотами, то лучшем случае чуть-чуть сдвинется баланс.
Без господства в воздухе, даже при использовании артиллерии и РСЗО и других дальнобойных средств, все равно наступление, это соотношение потерь пять к одному не в их пользу, добавил он.
Полный текст интервью можно прочитать
здесь.