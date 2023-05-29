https://ukraina.ru/20230529/1046665892.html

Киев активно пополняет склады с боеприпасами на Донецком направлении - Марочко

Киев активно пополняет склады с боеприпасами на Донецком направлении - Марочко - 29.05.2023 Украина.ру

Киев активно пополняет склады с боеприпасами на Донецком направлении - Марочко

Украина активно пополняет склады с боеприпасами в подконтрольном Киеву Донбассе, в том числе в районе населённого пункта Часов Яр под Артёмовском, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Об этом он написал 29 мая в своем телеграм-канале

2023-05-29T11:49

2023-05-29T11:49

2023-05-29T11:49

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донецкое направление

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Марочко уточнил, что пополняются склады, к которым ведут дороги с твердым покрытием в районах населенных пунктов Часов Яр под Артемовском, Константиновка и Дружковка на Донецком направлении.Глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич в интервью изданию Украина.ру ранее ответил на вопрос, существуют ли простые решения в борьбе с поставками западного оружия.По мнению эксперта, на данный момент нельзя говорить о наличии простых решений в этом вопросе и о том, что удары по мостам через Днепр перекроют логистику для ВСУ.Кроме того, отметил эксперт, Франция передаст Украине 25 тысяч тонн рельс для восстановления железной дороги, если по ней будут нанесены удары.Клинцевич заявил, что общался с железнодорожниками. Они сказали, что если на рельсы упадет какая-то ракета, то для восстановления полотна им потребуется лишь несколько часов. В самом худшем случае такой ремонт займет сутки, отметил он.По его мнению, удары по стратегическим складам ВСУ — "это наш конек".Подробнее об этом можно прочитать в интервью Андрея Клинцевича на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Китай и Россия. Извилистая история обреченных на дружбуДонецк: девять лет войныРаботать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пике

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новости, лнр, днр, андрей марочко, всу, боеприпасы, часов яр, артемовск, донецкое направление