https://ukraina.ru/20230329/1044821321.html

МИД Китая отреагировал на заявление Зеленского о готовности встретиться с Си Цзиньпином

МИД Китая отреагировал на заявление Зеленского о готовности встретиться с Си Цзиньпином - 29.03.2023 Украина.ру

МИД Китая отреагировал на заявление Зеленского о готовности встретиться с Си Цзиньпином

Китай поддерживает общение со всеми сторонами украинского вопроса, однако конкретной информации о встрече председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Зеленского пока нет. Такое заявление на брифинге для журналистов сделала официальный представитель МИД КНР Мао Нин

2023-03-29T11:11

2023-03-29T11:11

2023-03-29T11:11

новости

си цзиньпин

владимир зеленский

украина

китай

мид кнр

встреча

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Ранее в интервью американскому изданию Associated Press Зеленский заявил о готовности встретиться с председателем КНР на Украине, а газета Financial Times сообщала, что после визита в Москву Си Цзиньпин может позвонить Владимиру Зеленскому.Несколько дней назад советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк также заявил, что организовать даже телефонные переговоры с Си Цзиньпином Киеву пока не удалось, все инициативы украинской стороны были проигнорированы.С 20 по 22 марта с государственным визитом Москву посетил председатель КНР Си Цзиньпин. Россия стала первой страной, куда китайский лидер отправился после переизбрания на третий срок.В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.На днях в китайском Time была опубликована статья о том, что последние действия председателя КНР Си Цзиньпина в примирении Ирана и Саудовской Аравии продемонстрировали миру, что у КНР больше рычагов воздействия на стороны конфликта на Украине, чем кажется.Автор публикации отметил, что достижение мира на Украине при посредничестве товарища Си Цзиньпина усилит представление об ослаблении влияния США, чего Вашингтон всеми средствами постарается избежать.

https://ukraina.ru/20230329/1044819149.html

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новости, си цзиньпин, владимир зеленский, украина, китай, мид кнр, встреча