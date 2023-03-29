Двадцать лет одного дня: как выборы-1998 изменили Украину - 29.03.2023 Украина.ру
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Двадцать лет одного дня: как выборы-1998 изменили Украину
Двадцать лет одного дня: как выборы-1998 изменили Украину - 29.03.2023 Украина.ру
Двадцать лет одного дня: как выборы-1998 изменили Украину
Бывает один день открывает длительный период в жизни страны. На Украине одним из таких дней было 29 марта 1998 года, который определил лицо украинской политики... Украина.ру, 29.03.2023
2023-03-29T08:00
2023-03-29T08:00
история
история
история украины
выборы
партии
верховная рада
депутаты
элита
украина
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Бывает один день открывает длительный период в жизни страны. На Украине одним из таких дней было 29 марта 1998 года, который определил лицо украинской политики на последующие два десятилетия. Закончился этот этап через пару дней с небольшим – 31 марта, правда – 2019 года.Вообще в этот день состоялось основное голосование на выборах народных депутатов. Правильнее конечно было бы сказать, что ситуация была определена не одним голосованием (тем более, что оно было не одно – в одномандатных округах были вторые туры, а кое где и перевыборы), а электоральным циклом 1998-99 годов, включавшем парламентские, местные и, наконец, президентские выборы, на которых Леонид Кучма занял пост вторично.Итак, что такого эпохального случилось на этих выборах?Первые партийные выборыВ 1998 году была внедрена смешанная, пропорционально-мажоритарная система, на которой половина депутатов избиралась по спискам общенациональных политических партий и избирательных блоков с проходным баллом 4%, а половина – в одномандатных округах по модели абсолютного большинства (т.е. – в два тура).Зачем именно нужна пропорциональная система тогда никто точно не знал. Просто так принято в Европе (страны, в которых была мажоритарная система, вроде Великобритании, игнорировались). Дискуссия выглядела примерно так:- Нам нужна партийная ответственность и сменяемость партий у власти.- Но у нас нет партий, готовых нести ответственность!- Вот мы их заставим нести, и они научатся.Естественно, никто ничему не научился. Просто потому, что ни одна партия или блок так и получил контроля над властью.Более того, оказалась, что схема со сменой партий у власти не работает уже и в Европе – так, так же как на Украине, вместо упорядоченного вальса либерально-консервативных и умеренно-левых партий, привычного в 60-80 годы, начали появляться абсурдные коалиции типа ХДС/ХСС – СДПГ, или лидерские проекты типа макроновского "Возрождения".Первый случай партийной ответственности на Украине имел место на местных выборах 2020 года, когда избиратели "Слуги народа" пошли не в ногу с партией. Но и там было два "но".Во-первых, "Слуга народа" очень мало напоминает классические европейские партии, да и англо-американские тоже не сильно. Это, скорее, лидерский проект, причём проблема у него возникла в тот момент, когда избиратели сообразили, что проект неравнозначен лидеру.Во-вторых, СН уступила не другим партиям, а объединениям региональных элит, притворяющимся отделениями общенациональных партий.Этот момент тоже был важен – введение партийного представительства должно было "сшить" страну. Не сшило. Даже "Слуга народа" на выборах 2019 года ухитрилась не получить первые места во всех регионах. А это была одна из немногих партий, претендовавших на реальную общенациональность (ну ещё Партия зелёных в 1998 году, только вот где она?).Складывание партийной системыНе смотря на неоднократную реконфигурацию политического поля за последующие два десятилетия, все партии, игравшие впоследствии какую-то роль в политических процессах, прошли обкатку на выборах 1998 года.Только в 2014 году в Раду попала партия "Самопомощь" львовского мэра Андрея Садового – до этого столь оригинальные проекты (а это фактически представительство ориентированных на Сороса НГО) в украинский парламент не проходили.А так – всё в наличии. Была даже предшественница Партии регионов – Партия регионального возрождения Украины во главе с мэром Донецка Владимиром Рыбаком. Она в парламент тогда не прошла, получив менее 1% голосов, но ухитрилась сформировать депутатскую группу "Возрождение регионов", в которую входило до трёх десятков депутатов.Другое дело, что многие партии "вышли из чата". Но надо отметить, что естественным путём это сделала только уже упомянутая ПЗУ (кстати, формально она где-то существует). В основном же их выбивали административными методами.Вот, например, партия "Громада" потеряла популярность после бегства и ареста в США её лидера Павла Лазаренко. Однако с формально-юридической точки зрения она продолжает существовать и ещё недавно имела представительство в Днепропетровском горсовете.Сложнее получилось с левыми силами. В сезон 1998-99 года левые Украины получили лучший после 1990 года результат – за три партии и блока проголосовало более 37% избирателей, а за трёх левых кандидатов в первом туре президентских выборов – 44,5%. Если бы левые смогли выдвинуть единого кандидата и если бы им был умеренный Александр Мороз, то у Кучмы не было бы ни единого шанса. Однако президентским стратегам удалось свести всё к противостоянию "прогрессивного" Кучмы и "реакционного" Симоненко по схеме "голосуй или проиграешь".После поражения на выборах поддержка левых сил падала, и то – в 2012 году коммунистам удалось существенно улучшить свой результат за счёт грамотно спланированной избирательной кампании. Правда, этот результат был аннулирован в 2014 году.Но даже и после этого новым властям Украины пришлось добивать до предела ослабленных и дискредитированных левых путём судебных запретов. Причём политических потребностей в этом никаких не было – чистая, незамутнённая ненависть нацистов к своим непримиримым оппонентам.Кстати, что в 1998 году, что позже нацисты особой поддержкой у украинцев не пользовались (тогда три крайне правых блока вместе набрали менее 4%). Нацистскую программу на Украине реализуют политические силы, формально нацистскую идеологию не исповедующие.Политическая элитаИменно в ходе выборов 1998-99 годов сформировался высший кадровый состав украинской политической элиты, которая рулила старой до самого 2019 года.Юлия Тимошенко, дважды премьер, лишь по случайности не ставшая президентом в 2019-м, была избрана в Раду чуть раньше – в 1997 году, на довыборах, вместо умершего депутата. Но относится к этому же политическому поколению.Виктор Медведчук – один из самых ярких украинских политиков, вызывающих стабильное раздражение у украинских "патриотов" по сей день. Стал депутатом в 1998 году по списку СДПУ(о).У партии тогда был вообще богатый список. В нём, например, было два президента и один кандидат в президенты – Леонид Кравчук (президент в 1991-94 годах, к этому времени уже не игравший заметной роли в политике), Евгений Марчук(председатель СБУ, кандидат в президенты и премьер-министр) и... Пётр Порошенко – президент в 2014-19 годах. Последний стал депутатом по списку СДПУ(о) и по мажоритарному округа на Винничине (по тогдашнему закону так можно было, в 2002 году эту возможность убрали) и выбрал второе.Александр Турчинов – и.о. президента в 2014 году, стал депутатом по спискам лазаренковской "Громады" тогда же. Впрочем, к 2019 году он тоже был довольно прочно забыт.А вот Виктор Янукович депутатом тогда не был. Вообще, назначенного в 1997 году главу Донецкой областной администрации заметили только в 1999 году, когда область поддержала не своего земляка Петра Симоненко, а действующего президента. Правда, к 2019 году он в украинской политике оставался только в фантазиях некоторых околокремлёвских мечтателей (формально даже легитимным уже не был – срок полномочий истёк в 2015 году).Не был депутатом третьего созыва и Виктор Ющенко, но после президентских выборов 1999 года бывший председатель правления Нацбанка стал премьер-министром, что открыло ему дорогу к посту президента.Разумеется, из того набора политической элиты часть народа была выбита (как весьма перспективный Лазаренко), а в процессе подтянулась молодая и борзая молодёжь в лице, например, Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, но вес её был не так велик.После выборов 2019 года все эти фигуры ушли на третий план. Даже Порошенко, сохраняя второе место в президентских рейтингах, никаких шансов на возвращение в президентское кресло после начала СВО уже не имеет (они и до начала были туманные, но всё же были).
https://ukraina.ru/20200418/1027435190.html
https://ukraina.ru/20190606/1023810146.html
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история, история украины, выборы, партии, верховная рада, депутаты, элита, украина
История, История, история Украины, выборы, партии, Верховная Рада, депутаты, элита, Украина

Двадцать лет одного дня: как выборы-1998 изменили Украину

08:00 29.03.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГолосование жителей Киева в день второго тура выборов президента Украины
Голосование жителей Киева в день второго тура выборов президента Украины - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
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Бывает один день открывает длительный период в жизни страны. На Украине одним из таких дней было 29 марта 1998 года, который определил лицо украинской политики на последующие два десятилетия. Закончился этот этап через пару дней с небольшим – 31 марта, правда – 2019 года.
Вообще в этот день состоялось основное голосование на выборах народных депутатов. Правильнее конечно было бы сказать, что ситуация была определена не одним голосованием (тем более, что оно было не одно – в одномандатных округах были вторые туры, а кое где и перевыборы), а электоральным циклом 1998-99 годов, включавшем парламентские, местные и, наконец, президентские выборы, на которых Леонид Кучма занял пост вторично.
Итак, что такого эпохального случилось на этих выборах?
Первые партийные выборы
В 1998 году была внедрена смешанная, пропорционально-мажоритарная система, на которой половина депутатов избиралась по спискам общенациональных политических партий и избирательных блоков с проходным баллом 4%, а половина – в одномандатных округах по модели абсолютного большинства (т.е. – в два тура).
Зачем именно нужна пропорциональная система тогда никто точно не знал. Просто так принято в Европе (страны, в которых была мажоритарная система, вроде Великобритании, игнорировались). Дискуссия выглядела примерно так:
- Нам нужна партийная ответственность и сменяемость партий у власти.
- Но у нас нет партий, готовых нести ответственность!
- Вот мы их заставим нести, и они научатся.
Презентация книги Пройти свой путь - РИА Новости, 1920, 18.04.2020
18 апреля 2020, 06:20
Политолог Михеев объяснил, почему политическая система Украины неэффективнаОдна из причин неэффективности политической системы на Украине – ее половинчатость. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал российский политолог Сергей Михеев
Естественно, никто ничему не научился. Просто потому, что ни одна партия или блок так и получил контроля над властью.
Более того, оказалась, что схема со сменой партий у власти не работает уже и в Европе – так, так же как на Украине, вместо упорядоченного вальса либерально-консервативных и умеренно-левых партий, привычного в 60-80 годы, начали появляться абсурдные коалиции типа ХДС/ХСС – СДПГ, или лидерские проекты типа макроновского "Возрождения".
Первый случай партийной ответственности на Украине имел место на местных выборах 2020 года, когда избиратели "Слуги народа" пошли не в ногу с партией. Но и там было два "но".
Во-первых, "Слуга народа" очень мало напоминает классические европейские партии, да и англо-американские тоже не сильно. Это, скорее, лидерский проект, причём проблема у него возникла в тот момент, когда избиратели сообразили, что проект неравнозначен лидеру.
Во-вторых, СН уступила не другим партиям, а объединениям региональных элит, притворяющимся отделениями общенациональных партий.
Этот момент тоже был важен – введение партийного представительства должно было "сшить" страну. Не сшило. Даже "Слуга народа" на выборах 2019 года ухитрилась не получить первые места во всех регионах. А это была одна из немногих партий, претендовавших на реальную общенациональность (ну ещё Партия зелёных в 1998 году, только вот где она?).
Складывание партийной системы
Не смотря на неоднократную реконфигурацию политического поля за последующие два десятилетия, все партии, игравшие впоследствии какую-то роль в политических процессах, прошли обкатку на выборах 1998 года.
Только в 2014 году в Раду попала партия "Самопомощь" львовского мэра Андрея Садового – до этого столь оригинальные проекты (а это фактически представительство ориентированных на Сороса НГО) в украинский парламент не проходили.
А так – всё в наличии. Была даже предшественница Партии регионов – Партия регионального возрождения Украины во главе с мэром Донецка Владимиром Рыбаком. Она в парламент тогда не прошла, получив менее 1% голосов, но ухитрилась сформировать депутатскую группу "Возрождение регионов", в которую входило до трёх десятков депутатов.
Объявление результатов досрочных выборов в Верховную раду Украины - РИА Новости, 1920, 06.06.2019
6 июня 2019, 08:02
Политические партии на украинских выборах. История и статистикаПриближаются внеочередные парламентские выборы, в которых намеревается принять участие немалое число политических партий, в т.ч. совершенно новых. В этом контексте логично было бы оценить путь, который прошла партийная система Украины за прошедшие почти три десятилетия.
Другое дело, что многие партии "вышли из чата". Но надо отметить, что естественным путём это сделала только уже упомянутая ПЗУ (кстати, формально она где-то существует). В основном же их выбивали административными методами.
Вот, например, партия "Громада" потеряла популярность после бегства и ареста в США её лидера Павла Лазаренко. Однако с формально-юридической точки зрения она продолжает существовать и ещё недавно имела представительство в Днепропетровском горсовете.
Сложнее получилось с левыми силами. В сезон 1998-99 года левые Украины получили лучший после 1990 года результат – за три партии и блока проголосовало более 37% избирателей, а за трёх левых кандидатов в первом туре президентских выборов – 44,5%. Если бы левые смогли выдвинуть единого кандидата и если бы им был умеренный Александр Мороз, то у Кучмы не было бы ни единого шанса. Однако президентским стратегам удалось свести всё к противостоянию "прогрессивного" Кучмы и "реакционного" Симоненко по схеме "голосуй или проиграешь".
После поражения на выборах поддержка левых сил падала, и то – в 2012 году коммунистам удалось существенно улучшить свой результат за счёт грамотно спланированной избирательной кампании. Правда, этот результат был аннулирован в 2014 году.
Но даже и после этого новым властям Украины пришлось добивать до предела ослабленных и дискредитированных левых путём судебных запретов. Причём политических потребностей в этом никаких не было – чистая, незамутнённая ненависть нацистов к своим непримиримым оппонентам.
Кстати, что в 1998 году, что позже нацисты особой поддержкой у украинцев не пользовались (тогда три крайне правых блока вместе набрали менее 4%). Нацистскую программу на Украине реализуют политические силы, формально нацистскую идеологию не исповедующие.
Политическая элита
Именно в ходе выборов 1998-99 годов сформировался высший кадровый состав украинской политической элиты, которая рулила старой до самого 2019 года.
Юлия Тимошенко, дважды премьер, лишь по случайности не ставшая президентом в 2019-м, была избрана в Раду чуть раньше – в 1997 году, на довыборах, вместо умершего депутата. Но относится к этому же политическому поколению.
Виктор Медведчук – один из самых ярких украинских политиков, вызывающих стабильное раздражение у украинских "патриотов" по сей день. Стал депутатом в 1998 году по списку СДПУ(о).
У партии тогда был вообще богатый список. В нём, например, было два президента и один кандидат в президенты – Леонид Кравчук (президент в 1991-94 годах, к этому времени уже не игравший заметной роли в политике), Евгений Марчук(председатель СБУ, кандидат в президенты и премьер-министр) и... Пётр Порошенко – президент в 2014-19 годах. Последний стал депутатом по списку СДПУ(о) и по мажоритарному округа на Винничине (по тогдашнему закону так можно было, в 2002 году эту возможность убрали) и выбрал второе.
Искандер Хисамов
30 сентября 2022, 18:43
Искандер Хисамов: Украинская элита неумолимо шла к своей катастрофеВремени на эйфорию нет, народу России предстоят тяжелые испытания. Об этом на пресс-конференции "Донбасс и Таврия возвращаются в Россию" заявил главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов
Александр Турчинов – и.о. президента в 2014 году, стал депутатом по спискам лазаренковской "Громады" тогда же. Впрочем, к 2019 году он тоже был довольно прочно забыт.
А вот Виктор Янукович депутатом тогда не был. Вообще, назначенного в 1997 году главу Донецкой областной администрации заметили только в 1999 году, когда область поддержала не своего земляка Петра Симоненко, а действующего президента. Правда, к 2019 году он в украинской политике оставался только в фантазиях некоторых околокремлёвских мечтателей (формально даже легитимным уже не был – срок полномочий истёк в 2015 году).
Не был депутатом третьего созыва и Виктор Ющенко, но после президентских выборов 1999 года бывший председатель правления Нацбанка стал премьер-министром, что открыло ему дорогу к посту президента.
Разумеется, из того набора политической элиты часть народа была выбита (как весьма перспективный Лазаренко), а в процессе подтянулась молодая и борзая молодёжь в лице, например, Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, но вес её был не так велик.
После выборов 2019 года все эти фигуры ушли на третий план. Даже Порошенко, сохраняя второе место в президентских рейтингах, никаких шансов на возвращение в президентское кресло после начала СВО уже не имеет (они и до начала были туманные, но всё же были).
 
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