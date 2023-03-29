https://ukraina.ru/20230329/1044782005.html

Двадцать лет одного дня: как выборы-1998 изменили Украину

Двадцать лет одного дня: как выборы-1998 изменили Украину - 29.03.2023 Украина.ру

Двадцать лет одного дня: как выборы-1998 изменили Украину

Бывает один день открывает длительный период в жизни страны. На Украине одним из таких дней было 29 марта 1998 года, который определил лицо украинской политики... Украина.ру, 29.03.2023

2023-03-29T08:00

2023-03-29T08:00

2023-03-29T08:00

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Бывает один день открывает длительный период в жизни страны. На Украине одним из таких дней было 29 марта 1998 года, который определил лицо украинской политики на последующие два десятилетия. Закончился этот этап через пару дней с небольшим – 31 марта, правда – 2019 года.Вообще в этот день состоялось основное голосование на выборах народных депутатов. Правильнее конечно было бы сказать, что ситуация была определена не одним голосованием (тем более, что оно было не одно – в одномандатных округах были вторые туры, а кое где и перевыборы), а электоральным циклом 1998-99 годов, включавшем парламентские, местные и, наконец, президентские выборы, на которых Леонид Кучма занял пост вторично.Итак, что такого эпохального случилось на этих выборах?Первые партийные выборыВ 1998 году была внедрена смешанная, пропорционально-мажоритарная система, на которой половина депутатов избиралась по спискам общенациональных политических партий и избирательных блоков с проходным баллом 4%, а половина – в одномандатных округах по модели абсолютного большинства (т.е. – в два тура).Зачем именно нужна пропорциональная система тогда никто точно не знал. Просто так принято в Европе (страны, в которых была мажоритарная система, вроде Великобритании, игнорировались). Дискуссия выглядела примерно так:- Нам нужна партийная ответственность и сменяемость партий у власти.- Но у нас нет партий, готовых нести ответственность!- Вот мы их заставим нести, и они научатся.Естественно, никто ничему не научился. Просто потому, что ни одна партия или блок так и получил контроля над властью.Более того, оказалась, что схема со сменой партий у власти не работает уже и в Европе – так, так же как на Украине, вместо упорядоченного вальса либерально-консервативных и умеренно-левых партий, привычного в 60-80 годы, начали появляться абсурдные коалиции типа ХДС/ХСС – СДПГ, или лидерские проекты типа макроновского "Возрождения".Первый случай партийной ответственности на Украине имел место на местных выборах 2020 года, когда избиратели "Слуги народа" пошли не в ногу с партией. Но и там было два "но".Во-первых, "Слуга народа" очень мало напоминает классические европейские партии, да и англо-американские тоже не сильно. Это, скорее, лидерский проект, причём проблема у него возникла в тот момент, когда избиратели сообразили, что проект неравнозначен лидеру.Во-вторых, СН уступила не другим партиям, а объединениям региональных элит, притворяющимся отделениями общенациональных партий.Этот момент тоже был важен – введение партийного представительства должно было "сшить" страну. Не сшило. Даже "Слуга народа" на выборах 2019 года ухитрилась не получить первые места во всех регионах. А это была одна из немногих партий, претендовавших на реальную общенациональность (ну ещё Партия зелёных в 1998 году, только вот где она?).Складывание партийной системыНе смотря на неоднократную реконфигурацию политического поля за последующие два десятилетия, все партии, игравшие впоследствии какую-то роль в политических процессах, прошли обкатку на выборах 1998 года.Только в 2014 году в Раду попала партия "Самопомощь" львовского мэра Андрея Садового – до этого столь оригинальные проекты (а это фактически представительство ориентированных на Сороса НГО) в украинский парламент не проходили.А так – всё в наличии. Была даже предшественница Партии регионов – Партия регионального возрождения Украины во главе с мэром Донецка Владимиром Рыбаком. Она в парламент тогда не прошла, получив менее 1% голосов, но ухитрилась сформировать депутатскую группу "Возрождение регионов", в которую входило до трёх десятков депутатов.Другое дело, что многие партии "вышли из чата". Но надо отметить, что естественным путём это сделала только уже упомянутая ПЗУ (кстати, формально она где-то существует). В основном же их выбивали административными методами.Вот, например, партия "Громада" потеряла популярность после бегства и ареста в США её лидера Павла Лазаренко. Однако с формально-юридической точки зрения она продолжает существовать и ещё недавно имела представительство в Днепропетровском горсовете.Сложнее получилось с левыми силами. В сезон 1998-99 года левые Украины получили лучший после 1990 года результат – за три партии и блока проголосовало более 37% избирателей, а за трёх левых кандидатов в первом туре президентских выборов – 44,5%. Если бы левые смогли выдвинуть единого кандидата и если бы им был умеренный Александр Мороз, то у Кучмы не было бы ни единого шанса. Однако президентским стратегам удалось свести всё к противостоянию "прогрессивного" Кучмы и "реакционного" Симоненко по схеме "голосуй или проиграешь".После поражения на выборах поддержка левых сил падала, и то – в 2012 году коммунистам удалось существенно улучшить свой результат за счёт грамотно спланированной избирательной кампании. Правда, этот результат был аннулирован в 2014 году.Но даже и после этого новым властям Украины пришлось добивать до предела ослабленных и дискредитированных левых путём судебных запретов. Причём политических потребностей в этом никаких не было – чистая, незамутнённая ненависть нацистов к своим непримиримым оппонентам.Кстати, что в 1998 году, что позже нацисты особой поддержкой у украинцев не пользовались (тогда три крайне правых блока вместе набрали менее 4%). Нацистскую программу на Украине реализуют политические силы, формально нацистскую идеологию не исповедующие.Политическая элитаИменно в ходе выборов 1998-99 годов сформировался высший кадровый состав украинской политической элиты, которая рулила старой до самого 2019 года.Юлия Тимошенко, дважды премьер, лишь по случайности не ставшая президентом в 2019-м, была избрана в Раду чуть раньше – в 1997 году, на довыборах, вместо умершего депутата. Но относится к этому же политическому поколению.Виктор Медведчук – один из самых ярких украинских политиков, вызывающих стабильное раздражение у украинских "патриотов" по сей день. Стал депутатом в 1998 году по списку СДПУ(о).У партии тогда был вообще богатый список. В нём, например, было два президента и один кандидат в президенты – Леонид Кравчук (президент в 1991-94 годах, к этому времени уже не игравший заметной роли в политике), Евгений Марчук(председатель СБУ, кандидат в президенты и премьер-министр) и... Пётр Порошенко – президент в 2014-19 годах. Последний стал депутатом по списку СДПУ(о) и по мажоритарному округа на Винничине (по тогдашнему закону так можно было, в 2002 году эту возможность убрали) и выбрал второе.Александр Турчинов – и.о. президента в 2014 году, стал депутатом по спискам лазаренковской "Громады" тогда же. Впрочем, к 2019 году он тоже был довольно прочно забыт.А вот Виктор Янукович депутатом тогда не был. Вообще, назначенного в 1997 году главу Донецкой областной администрации заметили только в 1999 году, когда область поддержала не своего земляка Петра Симоненко, а действующего президента. Правда, к 2019 году он в украинской политике оставался только в фантазиях некоторых околокремлёвских мечтателей (формально даже легитимным уже не был – срок полномочий истёк в 2015 году).Не был депутатом третьего созыва и Виктор Ющенко, но после президентских выборов 1999 года бывший председатель правления Нацбанка стал премьер-министром, что открыло ему дорогу к посту президента.Разумеется, из того набора политической элиты часть народа была выбита (как весьма перспективный Лазаренко), а в процессе подтянулась молодая и борзая молодёжь в лице, например, Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, но вес её был не так велик.После выборов 2019 года все эти фигуры ушли на третий план. Даже Порошенко, сохраняя второе место в президентских рейтингах, никаких шансов на возвращение в президентское кресло после начала СВО уже не имеет (они и до начала были туманные, но всё же были).

https://ukraina.ru/20200418/1027435190.html

https://ukraina.ru/20190606/1023810146.html

https://ukraina.ru/20220930/1039277263.html

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история, история украины, выборы, партии, верховная рада, депутаты, элита, украина