https://ukraina.ru/20230328/1044807195.html

Украина призвала МОК не допускать российских спортсменов на Олимпиаду 2024 – СМИ

Украина призвала МОК не допускать российских спортсменов на Олимпиаду 2024 – СМИ - 28.03.2023 Украина.ру

Украина призвала МОК не допускать российских спортсменов на Олимпиаду 2024 – СМИ

Власти Украины, стран Балтии и Польши обратились с призывом в исполком Международного олимпийского комитета (МОК) дать рекомендацию не допустить спортсменов из России к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает Sky News.

2023-03-28T17:29

2023-03-28T17:29

2023-03-28T17:29

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28 марта в Лозанне (Швейцария) исполком МОК обсуждал возможность участия России в международных соревнованиях. При этом комитет может лишь рекомендовать, решение по участию россиян принимают международные федерации.Ранее Владимир Зеленский и советник главы его офиса Михаил Подоляк в свою очередь заявили, что их страна бойкотирует Олимпийские игры в Париже в 2024 году, если в них примут участие российские спортсмены. К бойкоту готовы и другие страны.Политический эксперт Василий Апасов в интервью Ukraina.ru осудил попытки давления на МОК со стороны Киева и его западных партнеров."Украина дала уже характеристику МОК за попытку вернуть российских атлетов в соревнования. Видимо, обращение президента не сильно сработало и его не приняли. А теперь министр спорта Польши заявил, что поляки также могут бойкотировать Игры, если туда допустят спортсменов из России и Белоруссии", - сказал Апасов.Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что правительства стран не должны принимать решения об участии спортсменов в международных соревнованиях.По информации издания Spiegel МОК дал рекомендации странам, которые выступают против участия России и Белоруссии в Олимпиаде в Париже, не ставить свою подпись под требованием о недопуске спортсменов до Игр в Париже.Напоминаем, что ранее, 25 января исполком МОК выступил за возвращение спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования в нейтральном статусе. Но при одном условии - не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.

https://ukraina.ru/20230317/1044452313.html

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