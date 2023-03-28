Украина призвала МОК не допускать российских спортсменов на Олимпиаду 2024 – СМИ - 28.03.2023 Украина.ру
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Украина призвала МОК не допускать российских спортсменов на Олимпиаду 2024 – СМИ
Украина призвала МОК не допускать российских спортсменов на Олимпиаду 2024 – СМИ - 28.03.2023 Украина.ру
Украина призвала МОК не допускать российских спортсменов на Олимпиаду 2024 – СМИ
Власти Украины, стран Балтии и Польши обратились с призывом в исполком Международного олимпийского комитета (МОК) дать рекомендацию не допустить спортсменов из России к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает Sky News.
2023-03-28T17:29
2023-03-28T17:29
новости
спорт
мок
олимпийские игры
париж
украина
россия
белоруссия
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28 марта в Лозанне (Швейцария) исполком МОК обсуждал возможность участия России в международных соревнованиях. При этом комитет может лишь рекомендовать, решение по участию россиян принимают международные федерации.Ранее Владимир Зеленский и советник главы его офиса Михаил Подоляк в свою очередь заявили, что их страна бойкотирует Олимпийские игры в Париже в 2024 году, если в них примут участие российские спортсмены. К бойкоту готовы и другие страны.Политический эксперт Василий Апасов в интервью Ukraina.ru осудил попытки давления на МОК со стороны Киева и его западных партнеров."Украина дала уже характеристику МОК за попытку вернуть российских атлетов в соревнования. Видимо, обращение президента не сильно сработало и его не приняли. А теперь министр спорта Польши заявил, что поляки также могут бойкотировать Игры, если туда допустят спортсменов из России и Белоруссии", - сказал Апасов.Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что правительства стран не должны принимать решения об участии спортсменов в международных соревнованиях.По информации издания Spiegel МОК дал рекомендации странам, которые выступают против участия России и Белоруссии в Олимпиаде в Париже, не ставить свою подпись под требованием о недопуске спортсменов до Игр в Париже.Напоминаем, что ранее, 25 января исполком МОК выступил за возвращение спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования в нейтральном статусе. Но при одном условии - не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.
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новости, спорт, мок, олимпийские игры, париж, украина, россия, белоруссия
Новости, спорт, МОК, Олимпийские игры, Париж, Украина, Россия, Белоруссия

Украина призвала МОК не допускать российских спортсменов на Олимпиаду 2024 – СМИ

17:29 28.03.2023
 
© РИА Новости . Гильем Бейкер / Перейти в фотобанкПариж выбран столицей летних Олимпийских игр 2024
Париж выбран столицей летних Олимпийских игр 2024 - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости . Гильем Бейкер
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Власти Украины, стран Балтии и Польши обратились с призывом в исполком Международного олимпийского комитета (МОК) дать рекомендацию не допустить спортсменов из России к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает Sky News.
28 марта в Лозанне (Швейцария) исполком МОК обсуждал возможность участия России в международных соревнованиях. При этом комитет может лишь рекомендовать, решение по участию россиян принимают международные федерации.
Ранее Владимир Зеленский и советник главы его офиса Михаил Подоляк в свою очередь заявили, что их страна бойкотирует Олимпийские игры в Париже в 2024 году, если в них примут участие российские спортсмены. К бойкоту готовы и другие страны.
Политический эксперт Василий Апасов в интервью Ukraina.ru осудил попытки давления на МОК со стороны Киева и его западных партнеров.
"Украина дала уже характеристику МОК за попытку вернуть российских атлетов в соревнования. Видимо, обращение президента не сильно сработало и его не приняли. А теперь министр спорта Польши заявил, что поляки также могут бойкотировать Игры, если туда допустят спортсменов из России и Белоруссии", - сказал Апасов.
Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что правительства стран не должны принимать решения об участии спортсменов в международных соревнованиях.
По информации издания Spiegel МОК дал рекомендации странам, которые выступают против участия России и Белоруссии в Олимпиаде в Париже, не ставить свою подпись под требованием о недопуске спортсменов до Игр в Париже.
Напоминаем, что ранее, 25 января исполком МОК выступил за возвращение спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования в нейтральном статусе. Но при одном условии - не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.
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