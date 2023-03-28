https://ukraina.ru/20230328/1044807195.html
Украина призвала МОК не допускать российских спортсменов на Олимпиаду 2024 – СМИ
Украина призвала МОК не допускать российских спортсменов на Олимпиаду 2024 – СМИ - 28.03.2023 Украина.ру
Украина призвала МОК не допускать российских спортсменов на Олимпиаду 2024 – СМИ
Власти Украины, стран Балтии и Польши обратились с призывом в исполком Международного олимпийского комитета (МОК) дать рекомендацию не допустить спортсменов из России к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает Sky News.
2023-03-28T17:29
2023-03-28T17:29
2023-03-28T17:29
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28 марта в Лозанне (Швейцария) исполком МОК обсуждал возможность участия России в международных соревнованиях. При этом комитет может лишь рекомендовать, решение по участию россиян принимают международные федерации.Ранее Владимир Зеленский и советник главы его офиса Михаил Подоляк в свою очередь заявили, что их страна бойкотирует Олимпийские игры в Париже в 2024 году, если в них примут участие российские спортсмены. К бойкоту готовы и другие страны.Политический эксперт Василий Апасов в интервью Ukraina.ru осудил попытки давления на МОК со стороны Киева и его западных партнеров."Украина дала уже характеристику МОК за попытку вернуть российских атлетов в соревнования. Видимо, обращение президента не сильно сработало и его не приняли. А теперь министр спорта Польши заявил, что поляки также могут бойкотировать Игры, если туда допустят спортсменов из России и Белоруссии", - сказал Апасов.Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что правительства стран не должны принимать решения об участии спортсменов в международных соревнованиях.По информации издания Spiegel МОК дал рекомендации странам, которые выступают против участия России и Белоруссии в Олимпиаде в Париже, не ставить свою подпись под требованием о недопуске спортсменов до Игр в Париже.Напоминаем, что ранее, 25 января исполком МОК выступил за возвращение спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования в нейтральном статусе. Но при одном условии - не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спорт, мок, олимпийские игры, париж, украина, россия, белоруссия
Новости, спорт, МОК, Олимпийские игры, Париж, Украина, Россия, Белоруссия
Украина призвала МОК не допускать российских спортсменов на Олимпиаду 2024 – СМИ
Власти Украины, стран Балтии и Польши обратились с призывом в исполком Международного олимпийского комитета (МОК) дать рекомендацию не допустить спортсменов из России к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает Sky News.
28 марта в Лозанне (Швейцария) исполком МОК обсуждал возможность участия России в международных соревнованиях. При этом комитет может лишь рекомендовать, решение по участию россиян принимают международные федерации.
Ранее Владимир Зеленский и советник главы его офиса Михаил Подоляк в свою очередь заявили, что их страна бойкотирует Олимпийские игры в Париже в 2024 году, если в них примут участие российские спортсмены. К бойкоту готовы и другие страны.
Политический эксперт Василий Апасов в интервью Ukraina.ru осудил попытки давления на МОК со стороны Киева и его западных партнеров.
"Украина дала уже характеристику МОК за попытку вернуть российских атлетов в соревнования. Видимо, обращение президента не сильно сработало и его не приняли. А теперь министр спорта Польши заявил, что поляки также могут бойкотировать Игры, если туда допустят спортсменов из России и Белоруссии", - сказал Апасов.
Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что правительства стран не должны принимать решения об участии спортсменов в международных соревнованиях.
По информации издания Spiegel МОК дал рекомендации странам, которые выступают против участия России и Белоруссии в Олимпиаде в Париже, не ставить свою подпись под требованием о недопуске спортсменов до Игр в Париже.
Напоминаем, что ранее, 25 января исполком МОК выступил за возвращение спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования в нейтральном статусе. Но при одном условии - не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.