https://ukraina.ru/20230328/1044794364.html

Министр энергетики РФ рассказал, что произошло с объемами нефти, выпавшими из-за западного эмбарго

Министр энергетики РФ рассказал, что произошло с объемами нефти, выпавшими из-за западного эмбарго - 28.03.2023 Украина.ру

Министр энергетики РФ рассказал, что произошло с объемами нефти, выпавшими из-за западного эмбарго

России удалось полностью переориентировать поставки нефти и избежать спада на фоне западных санкций. Об этом во вторник, 28 марта, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов на расширенном заседании коллегии ведомства

2023-03-28T13:32

2023-03-28T13:32

2023-03-28T13:32

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Министр добавил, что сейчас поставки ориентируются на страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.Ранее вице-премьер и экс-глава ведомства Александр Новак отмечал, что за последний год объем экспорта только в Индию вырос в 22 раза.Нефтяные санкции стран Запада против России вступили в силу 5 декабря прошлого года. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне $60 за баррель.Россия в ответ запретила поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование западного "потолка".Ранее сообщалось, что "Большая семерка" пересмотрит "нефтяной потолок" в марте. В частности, Польша и Литва предлагали снизить его с $60 до $51,45 за баррель. Однако Вашингтон, по информации Wall Street Journal выступил за предельный порог на текущем уровне.При этом Европа теперь покупает энергоресурсы по в несколько раз завышенной цене. Основным продавцом для ЕС выступает Вашингтон. Однако закупки Брюссель ведет и у других поставщиков, чаще всего просто перепродающих российские нефть и газ.В результате самой пострадавшей категорией от антироссийских санкций стало население Европы, где поднялись цены практически на все, а уровень жизни упал.

https://ukraina.ru/20230328/1044787564.html

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новости, россия, нефть, запад, эмбарго, министр, энергетика