Министр энергетики РФ рассказал, что произошло с объемами нефти, выпавшими из-за западного эмбарго - 28.03.2023 Украина.ру
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Министр энергетики РФ рассказал, что произошло с объемами нефти, выпавшими из-за западного эмбарго
Министр энергетики РФ рассказал, что произошло с объемами нефти, выпавшими из-за западного эмбарго - 28.03.2023 Украина.ру
Министр энергетики РФ рассказал, что произошло с объемами нефти, выпавшими из-за западного эмбарго
России удалось полностью переориентировать поставки нефти и избежать спада на фоне западных санкций. Об этом во вторник, 28 марта, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов на расширенном заседании коллегии ведомства
2023-03-28T13:32
2023-03-28T13:32
новости
россия
нефть
запад
эмбарго
министр
энергетика
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Министр добавил, что сейчас поставки ориентируются на страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.Ранее вице-премьер и экс-глава ведомства Александр Новак отмечал, что за последний год объем экспорта только в Индию вырос в 22 раза.Нефтяные санкции стран Запада против России вступили в силу 5 декабря прошлого года. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне $60 за баррель.Россия в ответ запретила поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование западного "потолка".Ранее сообщалось, что "Большая семерка" пересмотрит "нефтяной потолок" в марте. В частности, Польша и Литва предлагали снизить его с $60 до $51,45 за баррель. Однако Вашингтон, по информации Wall Street Journal выступил за предельный порог на текущем уровне.При этом Европа теперь покупает энергоресурсы по в несколько раз завышенной цене. Основным продавцом для ЕС выступает Вашингтон. Однако закупки Брюссель ведет и у других поставщиков, чаще всего просто перепродающих российские нефть и газ.В результате самой пострадавшей категорией от антироссийских санкций стало население Европы, где поднялись цены практически на все, а уровень жизни упал.
https://ukraina.ru/20230328/1044787564.html
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новости, россия, нефть, запад, эмбарго, министр, энергетика
Новости, Россия, нефть, Запад, эмбарго, министр, энергетика

Министр энергетики РФ рассказал, что произошло с объемами нефти, выпавшими из-за западного эмбарго

13:32 28.03.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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России удалось полностью переориентировать поставки нефти и избежать спада на фоне западных санкций. Об этом во вторник, 28 марта, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов на расширенном заседании коллегии ведомства
"Уже сегодня можно констатировать, что удалось полностью перенаправить весь объем экспорта, который выпал в связи с эмбарго, снижения продаж не произошло", — сказал он.
Министр добавил, что сейчас поставки ориентируются на страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.
Ранее вице-премьер и экс-глава ведомства Александр Новак отмечал, что за последний год объем экспорта только в Индию вырос в 22 раза.
- РИА Новости, 1920, 28.03.2023
11:40
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Нефтяные санкции стран Запада против России вступили в силу 5 декабря прошлого года. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне $60 за баррель.
Россия в ответ запретила поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование западного "потолка".
Ранее сообщалось, что "Большая семерка" пересмотрит "нефтяной потолок" в марте. В частности, Польша и Литва предлагали снизить его с $60 до $51,45 за баррель. Однако Вашингтон, по информации Wall Street Journal выступил за предельный порог на текущем уровне.
При этом Европа теперь покупает энергоресурсы по в несколько раз завышенной цене. Основным продавцом для ЕС выступает Вашингтон. Однако закупки Брюссель ведет и у других поставщиков, чаще всего просто перепродающих российские нефть и газ.
В результате самой пострадавшей категорией от антироссийских санкций стало население Европы, где поднялись цены практически на все, а уровень жизни упал.
12:35
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