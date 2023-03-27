https://ukraina.ru/20230327/1044755536.html

ООН и УПЦ, британские танки, теракты и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 марта

ООН и УПЦ, британские танки, теракты и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 марта - 27.03.2023 Украина.ру

ООН и УПЦ, британские танки, теракты и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 марта

В ООН заметили гонения на Украинскую православную церковь. Украинские танкисты закончили обучение на танках Challenger 2. Украинские силовики продолжают организовывать теракты и наносить удары по территории России

2023-03-27T13:05

2023-03-27T13:05

2023-03-27T13:05

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 11 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 7 обстрелов из РСЗО и артиллерии 155 мм, на горловском 3 обстрела из артиллерии 152 мм, на ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпустив 65 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы трёх населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской район), Ясиноватая, столица Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский, Петровский районы)."За прошедшие сутки сведения о жертвах среди гражданских лиц – не поступали", - сообщило представительство.Огнём ВСУ было повреждено 1 домостроение в Центрально-Городском районе Горловки. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.На следующий день обстрелы продолжились."В результате обстрела из РСЗО Калининского района возле детского сада "Дружба" наблюдается возгорание. Подробности уточняются. Не покидайте укрытий, будьте осторожны! Не исключены повторные обстрелы!" - сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в 11:14.Позже он сообщил, что в результате обстрела Калининского района пострадало остекление в зданиях школы № 95 и детского сада № 129.Спустя некоторое время Кулемзин также сообщил, что по предварительной информации, в результате обстрела Калининского района имеются жертвы. Данные, по его словам, уточняются.Телеграм-канал "Донбасс решает" опубликовал видео с места событий."Пожарные пытаются погасить огонь, охвативший задние в Калининском районстолицы ДНР. Многие жилые дома по соседству остались без стекол. Повреждены крыши. Данные по жертвам среди мирных жителей уточняются. В местных перекличках пишут о двух погибших женщинах. Это как минимум", - подписал канал видео.Кроме того, канал опубликовал и видеоинтервью с очевидцами.Как сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшую неделю Вооружённые силы Украины нанесли 6 ударов по территории этого региона России с "с применением тяжёлого вооружения по населённым пунктам Сватово, Лисичанск, Нижняя Дуванка, Ковалевка и Березово, в ходе которых противник применял РСЗО HIMARS (2 ракеты) и артиллерийские орудия 155 мм (35 снарядов)"."Жертвами агрессии ВФУ (вооружённых формирований Украины — Ред.) за вышеуказанный период стали 5 мирных жителей, из которых 2 человека погибло и 3 получили ранения. Разрушено и повреждено 23 домостроения и 4 объекта гражданской инфраструктуры, в том числе 1 медицинское учреждение", - отмечалось в сообщении.Утром 27 марта Украина нанесла удар по Мелитополю. Как сообщил ректор Мелитопольского государственного университета Андрей Чуйков, в результате утреннего обстрела гражданских объектов в Мелитополе также повреждено здание общежития МГУ им. А. С. Макаренко.В общежитии выбито 42 окна. Эвакуировано 46 человек, никто не пострадал, сообщил Чуйков.Информация по ситуации в многопрофильном колледже, который также попал под обстрел, уточняется."Всего в результате обстрела гражданских объектов с травмами в больницу доставлены два человека, сообщили в медицинском учреждении", - отмечалось в заявлении администрации Мелитополя.Украинские СМИ попытались заявить, что в зданиях, которые обстреливали, якобы квартировали военные. Однако их слова опровергают появившиеся видео с места событий."Видео с места обстрела колледжа в Мелитополе и версия украинских информационных помоек. Нацистские черти лгут, рассказывая о том, что в колледже не было учащихся и что сейчас каникулы, а также о том, что из него выбегали в нижнем белье мобилизованные. На видео с места чётко видны эвакуирующиеся дети", - указал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, за 15 минут до прилётов студенты уже находились в аудиториях в здании в неподалёку от общежития.Он также поделился видео "Известий", которое свидетельствует о разрушении одного из зданий колледжа."Ничего не осталось, вот лежит крыша", - сообщила журналистка Мери Бадунц.Помимо этого украинские силовики прибегают и к терактам.Так, в Мариуполе был взорван автомобиль начальника полиции Михаила Москвина. Подробности о взрвыве РИА "Новости" сообщил общественный деятель, полковник Эдуард Басурин."Сегодня в Мариуполе совершено покушение на Михо — начальника полиции Москвина, он жив. Разговаривал с ним, он получил легкую контузию", — рассказал он.Как сообщили корреспонденту агентства, госпитализация Москвину не понадобилась.На месте происшествия сейчас работают эксперты-криминалисты. Как рассказал РИА "Новости" один из сотрудников правоохранительных органов, бомба, закрепленная под машиной начальника главка МВД ДНР, взорвалась в тот момент, когда он оказался рядом.В Мариуполе ввели план "Перехват".Некоторые уверены, что одним терактом украинские диверсанты не ограничатся."Назначенный РФ начальник полиции в Мариуполне не убит только по причине того, что диверсанты не рассчитали количество взрывчатки. Мы помним повторявшиеся дважды, а то и трижды теракты (вспомним экс-нардепа Ковалёва, убитого впоследствии вместе с женой) и можно предположить, что этот взрыв не последний", - отметил украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.Британские танкиУкраинские военнослужащие завершили в Великобритании обучение на танках Challenger 2 и готовы их использовать для наступления, сообщило издание The Guardian."Вдохновляет наблюдать за решимостью украинских солдат, которые завершили обучение на танках Challenger 2 на британской земле. Мы будем продолжать поддерживать их и делать всё возможное, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заявил министр обороны Великобритании Бел Уоллес.Как сообщило издание, украинские экипажи прошли учебные инструкции, как командовать, водить и работать слаженно на танках Challenger 2, а также эффективно идентифицировать цели и поражать их."Для команды центра боевых маневров было честью провести это обучение для наших украинских партнёров. Мы все были чрезвычайно поражены продемонстрированным уровнем компетентности, и мы не сомневаемся, что наши друзья будут использовать танки Challenger 2 наиболее эффективно в будущих боях", – заявил командир учебной миссии, лейтенант Джон Стоун.Ранее ряд СМИ сообщил, что Великобритания якобы потребовала у Украины заминировать танки, чтобы подорвать их в случае отступления: Лондон не желает, чтобы британские танки оказались в руках у российских военных.Также, 26 марта Генеральный штаб ВСУ сообщил, что вторая группа украинских артиллеристов завершает обучение на САУ AS90 в Британии.ООН и УПЦУправление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) считает, что обыски и уголовные дела против Украинской православной церкви могут иметь дискриминационный характер."УВКПЧ обеспокоено, что действия государства, направленные против УПЦ, могут иметь дискриминационный характер. УВКПЧ также напоминает о необходимости обеспечения того, чтобы все лица, которым предъявлены уголовные обвинения, пользовались всем спектром прав на справедливое судебное разбирательство", - заявили в Управлении.На Украине это заявление вызвало ярость."В недавнем отчёте о правах человека в Украине Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отметило, что обыски в зданиях УПЦ МП могут иметь "дискриминационный характер". Украина – демократическое государство, в котором гарантируется свобода вероисповедания. В то же время свобода не тождественна праву заниматься деятельностью, которая подрывает национальную безопасность. Призываем УВКПЧ воздерживаться от несбалансированных политических оценок, а базировать свои доклады на фактах", - заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.Тем временем верующие Украинской православной церкви пользуются последней возможностью посетить Киево-Печерскую лавру, из которой власти изгоняют православный монастырь. На воскресную молитву в лавре собралось большое количество жителей Киева.При этом на ситуацию с преследованием каноничной православной церкви обратили внимание не только в России, но и в Европе.

https://ukraina.ru/20230327/1044742657.html

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https://ukraina.ru/20230324/1044690995.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив