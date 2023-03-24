https://ukraina.ru/20230324/1044690900.html
Путин учредил медаль "За храбрость"
Путин учредил медаль "За храбрость" - 24.03.2023 Украина.ру
Путин учредил медаль "За храбрость"
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении медали "За храбрость". Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации
2023-03-24T09:21
2023-03-24T09:21
2023-03-24T09:21
новости
владимир путин
медаль
храбрость
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Из текста указа следует, что медаль имеет I и II степени. Наградить ею могут посмертно. Кроме того, к награде могут быть представлены россияне, иностранцы и лица без гражданства.Медаль будет вручаться "за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операцией по защите отечества и государственных интересов", а также по поддержанию или восстановлению международного мира.
https://ukraina.ru/20230323/1044682988.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, медаль, храбрость
Новости, Владимир Путин, медаль, храбрость
Путин учредил медаль "За храбрость"
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении медали "За храбрость". Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации