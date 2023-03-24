https://ukraina.ru/20230324/1044690900.html

Путин учредил медаль "За храбрость"

Путин учредил медаль "За храбрость" - 24.03.2023 Украина.ру

Путин учредил медаль "За храбрость"

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении медали "За храбрость". Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации

2023-03-24T09:21

2023-03-24T09:21

2023-03-24T09:21

новости

владимир путин

медаль

храбрость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/09/1041647108_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e317a1d2ec7162685a392984db7a5190.jpg.webp

Из текста указа следует, что медаль имеет I и II степени. Наградить ею могут посмертно. Кроме того, к награде могут быть представлены россияне, иностранцы и лица без гражданства.Медаль будет вручаться "за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операцией по защите отечества и государственных интересов", а также по поддержанию или восстановлению международного мира.

https://ukraina.ru/20230323/1044682988.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, медаль, храбрость