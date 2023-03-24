Путин учредил медаль "За храбрость" - 24.03.2023 Украина.ру
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Путин учредил медаль "За храбрость"
Путин учредил медаль "За храбрость" - 24.03.2023 Украина.ру
Путин учредил медаль "За храбрость"
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении медали "За храбрость". Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации
2023-03-24T09:21
2023-03-24T09:21
новости
владимир путин
медаль
храбрость
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Из текста указа следует, что медаль имеет I и II степени. Наградить ею могут посмертно. Кроме того, к награде могут быть представлены россияне, иностранцы и лица без гражданства.Медаль будет вручаться "за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операцией по защите отечества и государственных интересов", а также по поддержанию или восстановлению международного мира.
https://ukraina.ru/20230323/1044682988.html
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новости, владимир путин, медаль, храбрость
Новости, Владимир Путин, медаль, храбрость

Путин учредил медаль "За храбрость"

09:21 24.03.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкВидеообращение президента РФ В. Путина к участникам встречи глав оборонных ведомств государств - членов ШОС и СНГ
Видеообращение президента РФ В. Путина к участникам встречи глав оборонных ведомств государств - членов ШОС и СНГ
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении медали "За храбрость". Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации
Из текста указа следует, что медаль имеет I и II степени. Наградить ею могут посмертно. Кроме того, к награде могут быть представлены россияне, иностранцы и лица без гражданства.
Медаль будет вручаться "за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операцией по защите отечества и государственных интересов", а также по поддержанию или восстановлению международного мира.
Председатель правительства РФ М. Мишустин выступил с отчетом в Госдуме - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Вчера, 17:30
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