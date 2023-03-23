"Информационная блокада": Захарова заявила о двойных стандартах в отношении верующих на Западе - 23.03.2023 Украина.ру
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"Информационная блокада": Захарова заявила о двойных стандартах в отношении верующих на Западе
"Информационная блокада": Захарова заявила о двойных стандартах в отношении верующих на Западе - 23.03.2023 Украина.ру
"Информационная блокада": Захарова заявила о двойных стандартах в отношении верующих на Западе
Западные элиты на словах выступают за защиту прав верующих, но при этом тема гонений на верующих на Украине там находится в "информационной блокаде", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге
2023-03-23T13:56
2023-03-23T13:56
новости
украина
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Она добавила, что Запад закрывает глаза на откровенное насилие над представителями крупнейшей на Украине церкви и ее многомиллионной паствы, делая вид, что захватов храмов, обысков, задержаний и арестов священнослужителей просто нет.Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра", которому принадлежит здание, 10 марта обязал монахов Киевской духовной академии канонической УПЦ покинуть лавру до 29 марта.Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что исключение будет сделано только в том случае, если монахи перейдут в раскольническую ПЦУ, что является грубейшим незаконным вмешательством государства в дела церкви.Владимир Зеленский анонсировал реформу Государственной службы по этнополитике и свободе совести еще в прошлом году. В качестве цели было заявлено расширение полномочий службы, которые будут гарантировать "духовную независимость Украины".Первым делом был опубликован санкционный список из нескольких десятков священников, кому грозит блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение полетов и перевозок через территорию Украины, "прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных контактов" сроком на 5 лет.Кроме того, храмы постоянно обыскивают сотрудники СБУ на предмет хранящихся внутри "предметов Русского мира". Священнослужители попадают в застенки СБУ, а также сталкиваются с бесчинствами националистов, которых власти Украины использую для внесудебных расправ над священниками. Один из священнослужителей УПЦ рассказал, что резкий интерес СБУ к патриархату связан с тем, что ведомство возглавил Василий Малюк, который в отличие от своего предшественника Ивана Баканова не является прихожанином УПЦ.Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре, однако реакции пока не последовало.
https://ukraina.ru/20230323/1044666268.html
https://ukraina.ru/20230313/1044297537.html
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Новости, Украина

"Информационная блокада": Захарова заявила о двойных стандартах в отношении верующих на Западе

13:56 23.03.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВербное воскресенье на Украине
Вербное воскресенье на Украине - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Западные элиты на словах выступают за защиту прав верующих, но при этом тема гонений на верующих на Украине там находится в "информационной блокаде", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге

"Западный политический истеблишмент на словах выступает за защиту прав верующих, приравнивает это с основополагающими гражданскими правами и свободами, а на самом деле вокруг этой темы установлен своего рода информационный буфер, буферная зона, а сама тема (гонений на УПЦ на Украине. - Ред.) находится в информационной блокаде", - сказала Захарова.

Она добавила, что Запад закрывает глаза на откровенное насилие над представителями крупнейшей на Украине церкви и ее многомиллионной паствы, делая вид, что захватов храмов, обысков, задержаний и арестов священнослужителей просто нет.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Вчера, 12:56
"Мы невидимые": Киевская духовная академия попросила защитить ее от произвола украинских властейКиевская духовная академия призвала правительство Украины и мировое сообщество не допустить выселения из Киево-Печерской лавры представителей канонической Украинской православной церкви. Соответствующее обращение от имени проректора по начально-методической работе архимандрита Филарета (Волошина) появилось 23 марта на сайте академии
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра", которому принадлежит здание, 10 марта обязал монахов Киевской духовной академии канонической УПЦ покинуть лавру до 29 марта.
Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что исключение будет сделано только в том случае, если монахи перейдут в раскольническую ПЦУ, что является грубейшим незаконным вмешательством государства в дела церкви.
Вербное воскресенье на Украине - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
13 марта, 04:39
Киево-печерская лавра как военная цельВ недавние старые, уже почти невероятные времена, когда еще ходившие к украинской столице с востока поезда по Дарницкому мосту, пересекали Днепр, пассажирам открывалось одно из самых красивых путевых зрелищ.
Владимир Зеленский анонсировал реформу Государственной службы по этнополитике и свободе совести еще в прошлом году. В качестве цели было заявлено расширение полномочий службы, которые будут гарантировать "духовную независимость Украины".
Первым делом был опубликован санкционный список из нескольких десятков священников, кому грозит блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение полетов и перевозок через территорию Украины, "прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных контактов" сроком на 5 лет.
Кроме того, храмы постоянно обыскивают сотрудники СБУ на предмет хранящихся внутри "предметов Русского мира". Священнослужители попадают в застенки СБУ, а также сталкиваются с бесчинствами националистов, которых власти Украины использую для внесудебных расправ над священниками.
Один из священнослужителей УПЦ рассказал, что резкий интерес СБУ к патриархату связан с тем, что ведомство возглавил Василий Малюк, который в отличие от своего предшественника Ивана Баканова не является прихожанином УПЦ.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре, однако реакции пока не последовало.
 
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