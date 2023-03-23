https://ukraina.ru/20230323/1044669754.html

"Информационная блокада": Захарова заявила о двойных стандартах в отношении верующих на Западе

"Информационная блокада": Захарова заявила о двойных стандартах в отношении верующих на Западе - 23.03.2023 Украина.ру

"Информационная блокада": Захарова заявила о двойных стандартах в отношении верующих на Западе

Западные элиты на словах выступают за защиту прав верующих, но при этом тема гонений на верующих на Украине там находится в "информационной блокаде", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге

2023-03-23T13:56

2023-03-23T13:56

2023-03-23T13:56

новости

украина

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Она добавила, что Запад закрывает глаза на откровенное насилие над представителями крупнейшей на Украине церкви и ее многомиллионной паствы, делая вид, что захватов храмов, обысков, задержаний и арестов священнослужителей просто нет.Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра", которому принадлежит здание, 10 марта обязал монахов Киевской духовной академии канонической УПЦ покинуть лавру до 29 марта.Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что исключение будет сделано только в том случае, если монахи перейдут в раскольническую ПЦУ, что является грубейшим незаконным вмешательством государства в дела церкви.Владимир Зеленский анонсировал реформу Государственной службы по этнополитике и свободе совести еще в прошлом году. В качестве цели было заявлено расширение полномочий службы, которые будут гарантировать "духовную независимость Украины".Первым делом был опубликован санкционный список из нескольких десятков священников, кому грозит блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение полетов и перевозок через территорию Украины, "прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных контактов" сроком на 5 лет.Кроме того, храмы постоянно обыскивают сотрудники СБУ на предмет хранящихся внутри "предметов Русского мира". Священнослужители попадают в застенки СБУ, а также сталкиваются с бесчинствами националистов, которых власти Украины использую для внесудебных расправ над священниками. Один из священнослужителей УПЦ рассказал, что резкий интерес СБУ к патриархату связан с тем, что ведомство возглавил Василий Малюк, который в отличие от своего предшественника Ивана Баканова не является прихожанином УПЦ.Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре, однако реакции пока не последовало.

https://ukraina.ru/20230323/1044666268.html

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