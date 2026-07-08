Что происходит в Донецке, новые бренды Новороссии. 8 июля, утренний эфир - 08.07.2026 Украина.ру
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Что происходит в Донецке, новые бренды Новороссии. 8 июля, утренний эфир
Что происходит в Донецке, новые бренды Новороссии. 8 июля, утренний эфир - 08.07.2026 Украина.ру
Что происходит в Донецке, новые бренды Новороссии. 8 июля, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 08.07.2026
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новости
донецкая народная республика
индия
новороссия
павел волков
украина.ру
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Обстановка ДНР: актуальные новости и события. Гость: Евгения Мартынова – журналист, блогер.* Экономика Новороссии. О развитии брендов Новороссии и их потенциале – в том числе на общенациональном уровне. Гость: Владислав Мицкевич - экономист, инвестиционный банкир* Помогаем своим. Комплексный подход к профилактике экстремизма: от всероссийских проектов до международного волонтерства с Индией. Гость: Наталья Курдашева - генеральный директор АНО "Социальные лидеры".* Аналитика от издания Украина.ру. О соглашениях в Анкоридже, которых не было. Гость: Павел Волков – журналист и правозащитник, обозреватель издания Украина.ру
донецкая народная республика
индия
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452
60
новости, донецкая народная республика, индия, новороссия, павел волков, украина.ру, новороссия сегодня, видео
Новости, Донецкая Народная Республика, Индия, Новороссия, Павел Волков, Украина.ру, Новороссия сегодня

Что происходит в Донецке, новые бренды Новороссии. 8 июля, утренний эфир

13:08 08.07.2026 (обновлено: 14:13 08.07.2026)
 
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Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Обстановка ДНР: актуальные новости и события. Гость: Евгения Мартынова – журналист, блогер.
* Экономика Новороссии. О развитии брендов Новороссии и их потенциале – в том числе на общенациональном уровне. Гость: Владислав Мицкевич - экономист, инвестиционный банкир
* Помогаем своим. Комплексный подход к профилактике экстремизма: от всероссийских проектов до международного волонтерства с Индией. Гость: Наталья Курдашева - генеральный директор АНО "Социальные лидеры".
* Аналитика от издания Украина.ру. О соглашениях в Анкоридже, которых не было. Гость: Павел Волков – журналист и правозащитник, обозреватель издания Украина.ру
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