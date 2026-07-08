https://ukraina.ru/20260708/8-iyulya-2026-goda-utrenniy-efir-1081204065.html

Что происходит в Донецке, новые бренды Новороссии. 8 июля, утренний эфир

Что происходит в Донецке, новые бренды Новороссии. 8 июля, утренний эфир - 08.07.2026 Украина.ру

Что происходит в Донецке, новые бренды Новороссии. 8 июля, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 08.07.2026

2026-07-08T13:08

2026-07-08T13:08

2026-07-08T14:13

новости

донецкая народная республика

индия

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украина.ру

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Обстановка ДНР: актуальные новости и события. Гость: Евгения Мартынова – журналист, блогер.* Экономика Новороссии. О развитии брендов Новороссии и их потенциале – в том числе на общенациональном уровне. Гость: Владислав Мицкевич - экономист, инвестиционный банкир* Помогаем своим. Комплексный подход к профилактике экстремизма: от всероссийских проектов до международного волонтерства с Индией. Гость: Наталья Курдашева - генеральный директор АНО "Социальные лидеры".* Аналитика от издания Украина.ру. О соглашениях в Анкоридже, которых не было. Гость: Павел Волков – журналист и правозащитник, обозреватель издания Украина.ру

донецкая народная республика

индия

новороссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецкая народная республика, индия, новороссия, павел волков, украина.ру, новороссия сегодня, видео