https://ukraina.ru/20260708/8-iyulya-2026-goda-utrenniy-efir-1081204065.html
Что происходит в Донецке, новые бренды Новороссии. 8 июля, утренний эфир
Что происходит в Донецке, новые бренды Новороссии. 8 июля, утренний эфир - 08.07.2026 Украина.ру
Что происходит в Донецке, новые бренды Новороссии. 8 июля, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 08.07.2026
2026-07-08T13:08
2026-07-08T13:08
2026-07-08T14:13
новости
донецкая народная республика
индия
новороссия
павел волков
украина.ру
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Обстановка ДНР: актуальные новости и события. Гость: Евгения Мартынова – журналист, блогер.* Экономика Новороссии. О развитии брендов Новороссии и их потенциале – в том числе на общенациональном уровне. Гость: Владислав Мицкевич - экономист, инвестиционный банкир* Помогаем своим. Комплексный подход к профилактике экстремизма: от всероссийских проектов до международного волонтерства с Индией. Гость: Наталья Курдашева - генеральный директор АНО "Социальные лидеры".* Аналитика от издания Украина.ру. О соглашениях в Анкоридже, которых не было. Гость: Павел Волков – журналист и правозащитник, обозреватель издания Украина.ру
донецкая народная республика
индия
новороссия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/08/1081203836_9:0:969:720_1920x0_80_0_0_4b321f6782fbc42327eedeceb6573279.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецкая народная республика, индия, новороссия, павел волков, украина.ру, новороссия сегодня, видео
Новости, Донецкая Народная Республика, Индия, Новороссия, Павел Волков, Украина.ру, Новороссия сегодня
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Обстановка ДНР: актуальные новости и события. Гость: Евгения Мартынова – журналист, блогер.
* Экономика Новороссии. О развитии брендов Новороссии и их потенциале – в том числе на общенациональном уровне. Гость: Владислав Мицкевич - экономист, инвестиционный банкир
* Помогаем своим. Комплексный подход к профилактике экстремизма: от всероссийских проектов до международного волонтерства с Индией. Гость: Наталья Курдашева - генеральный директор АНО "Социальные лидеры".
* Аналитика от издания Украина.ру. О соглашениях в Анкоридже, которых не было. Гость: Павел Волков – журналист и правозащитник, обозреватель издания Украина.ру