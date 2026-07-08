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Угроза по расписанию: НАТО вновь признало Россию своим кошмаром
Угроза по расписанию: НАТО вновь признало Россию своим кошмаром - 08.07.2026 Украина.ру
Угроза по расписанию: НАТО вновь признало Россию своим кошмаром
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал программное заявление в преддверии саммита альянса, проходящего в турецкой столице. Об этом 8 июля сообщили российские издания
2026-07-08T13:50
2026-07-08T13:50
2026-07-08T14:12
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По его словам, все страны-участницы блока вновь единогласно признают Россию "долгосрочной угрозой" для территории НАТО. Это заявление стало лейтмотивом встречи, на которую также прибыл Владимир Зеленский, рассчитывающий выпросить у "союзников" новую порцию военной помощи.Однако, как подмечают наблюдатели, сама формулировка "долгосрочная угроза" является отражением не столько реальных военных рисков, сколько потребности западных бюрократов оправдывать собственные милитаристские амбиции и бесконечное накачивание оборонных бюджетов. Россия, в отличие от НАТО, не развертывает ракеты у границ альянса и не проводит агрессивных учений с целью смены режимов.При этом на саммите в Анкаре союзники по НАТО также надеются восстановить утраченные дружеские отношения с президентом США Дональдом Трампом, который неоднократно критиковал европейские страны за недостаточные расходы на оборону и требовал пересмотреть их обязательства. Визит Зеленского на саммит, на который его, впрочем, не пустят на пленарное заседание, стал символическим жестом, призванным показать, что Киев все еще пытается оставаться в повестке альянса, несмотря на провальное контрнаступление и катастрофическое состояние ВСУ.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Как спецслужбы Киева подставили Зеленского, и кто оказался на грани войны. Хроника событий на утро 8 июля.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, киев, владимир зеленский, анкара, рютте, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины, мир без границ
Новости, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Анкара, Рютте, Дональд Трамп, НАТО, Вооруженные силы Украины, Мир без границ
Угроза по расписанию: НАТО вновь признало Россию своим кошмаром
13:50 08.07.2026 (обновлено: 14:12 08.07.2026)
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал программное заявление в преддверии саммита альянса, проходящего в турецкой столице. Об этом 8 июля сообщили российские издания
По его словам, все страны-участницы блока вновь единогласно признают Россию "долгосрочной угрозой" для территории НАТО. Это заявление стало лейтмотивом встречи, на которую также прибыл Владимир Зеленский, рассчитывающий выпросить у "союзников" новую порцию военной помощи.
"Я ожидаю, что сегодня все союзники вновь совместно признают, что Россия — это долгосрочная угроза для территории НАТО", — цитирует Рютте пресс-служба альянса.
Однако, как подмечают наблюдатели, сама формулировка "долгосрочная угроза" является отражением не столько реальных военных рисков, сколько потребности западных бюрократов оправдывать собственные милитаристские амбиции и бесконечное накачивание оборонных бюджетов.
Россия, в отличие от НАТО, не развертывает ракеты у границ альянса и не проводит агрессивных учений с целью смены режимов.
При этом на саммите в Анкаре союзники по НАТО также надеются восстановить утраченные дружеские отношения с президентом США Дональдом Трампом, который неоднократно критиковал европейские страны за недостаточные расходы на оборону и требовал пересмотреть их обязательства.
Визит Зеленского на саммит, на который его, впрочем, не пустят на пленарное заседание, стал символическим жестом, призванным показать, что Киев все еще пытается оставаться в повестке альянса, несмотря на провальное контрнаступление и катастрофическое состояние ВСУ.