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Угроза по расписанию: НАТО вновь признало Россию своим кошмаром

Угроза по расписанию: НАТО вновь признало Россию своим кошмаром - 08.07.2026 Украина.ру

Угроза по расписанию: НАТО вновь признало Россию своим кошмаром

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал программное заявление в преддверии саммита альянса, проходящего в турецкой столице. Об этом 8 июля сообщили российские издания

2026-07-08T13:50

2026-07-08T13:50

2026-07-08T14:12

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мир без границ

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По его словам, все страны-участницы блока вновь единогласно признают Россию "долгосрочной угрозой" для территории НАТО. Это заявление стало лейтмотивом встречи, на которую также прибыл Владимир Зеленский, рассчитывающий выпросить у "союзников" новую порцию военной помощи.Однако, как подмечают наблюдатели, сама формулировка "долгосрочная угроза" является отражением не столько реальных военных рисков, сколько потребности западных бюрократов оправдывать собственные милитаристские амбиции и бесконечное накачивание оборонных бюджетов. Россия, в отличие от НАТО, не развертывает ракеты у границ альянса и не проводит агрессивных учений с целью смены режимов.При этом на саммите в Анкаре союзники по НАТО также надеются восстановить утраченные дружеские отношения с президентом США Дональдом Трампом, который неоднократно критиковал европейские страны за недостаточные расходы на оборону и требовал пересмотреть их обязательства. Визит Зеленского на саммит, на который его, впрочем, не пустят на пленарное заседание, стал символическим жестом, призванным показать, что Киев все еще пытается оставаться в повестке альянса, несмотря на провальное контрнаступление и катастрофическое состояние ВСУ.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Как спецслужбы Киева подставили Зеленского, и кто оказался на грани войны. Хроника событий на утро 8 июля.

россия

киев

анкара

мир без границ

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новости, россия, киев, владимир зеленский, анкара, рютте, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины, мир без границ