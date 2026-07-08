Зеленский отверг мирный план Трампа - NYP - 08.07.2026 Украина.ру
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Зеленский отверг мирный план Трампа - NYP
Зеленский отверг мирный план Трампа - NYP - 08.07.2026 Украина.ру
Зеленский отверг мирный план Трампа - NYP
Украинское руководство отвергло план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов по достижению мира с Россией. Об этом 7 июля сообщило издание The New York Post
2026-07-08T13:03
2026-07-08T13:35
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"Украина отошла от 28-пунктного проекта плана по прекращению войны с Россией и теперь, с учетом изменившихся условий на поле боя, добивается более выгодного соглашения, сообщили официальные лица изданию The Post", - сказано в публикации. В преддверии важной встречи Трампа с Зеленским в среду на саммите НАТО в Турции "Киев отходит от конкретной мирной стратегии, поддерживаемой США, и стремится убедить Трампа в том, что Украина по-прежнему обладает ключевым рычагом влияния в этом конфликте", отметило издание.Украинские официальные лица заявили, что "планов на проведение саммита США-Украина-Россия и на структурированные дискуссии по конкретному мирному соглашению нет", сказано в публикации. В частности, украинский посол в США Ольга Стефанишина заявила, что отсутствие переговоров на фоне якобы укрепления позиций Украины на поле боя "даёт нам основания мыслить более творчески о завершении войны".Там отмечено, что это новая ситуация по сравнению с прошлогодней, когда велись активные переговоры. Теперь украинские официальные лица считают, что для прекращения конфликта потребуется изменить баланс давления на Москву, а не вести переговоры по очередному варианту того же мирного соглашения."Прекращение огня не обязательно должно быть результатом бесконечных дебатов по одному-единственному мирному плану. Существуют и другие пути решения проблемы, и я надеюсь, что президенты Трамп и Зеленский обсудят эти возможности на саммите НАТО", — сказала Стефанишина.Трамп в понедельник заявил, что окончание вооружённого конфликта на Украине может быть "ближе, чем кажется", поскольку и Путин, и Зеленский заверили его в своем желании прекратить конфликт.Стефанишина вновь подчеркнула стремление нынешнего руководства Украины добиться членства постсоветской республики в НАТО. Она отметила, что в отличие от ряда членов этого военно-политического блока "мы тратим 63 процента нашего бюджета на оборону, обладаем самой сильной армией в Европе и критически важным опытом ведения современной войны, который необходим альянсу"."Мы готовы присоединиться и считаем, что НАТО и глобальная безопасность больше невозможны без Украины", — добавила она.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тем временем официально признал эскалацию и назвал виновных. Подробности в обзоре Как спецслужбы Киева подставили Зеленского, и кто оказался на грани войны. Хроника событий на утро 8 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Анкара, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США, Россия, НАТО, Украина.ру, Ольга Стефанишина, новости переговоров, Переговоры по Украине 2026, эскалация, Мир без границ

Зеленский отверг мирный план Трампа - NYP

13:03 08.07.2026 (обновлено: 13:35 08.07.2026)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Украинское руководство отвергло план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов по достижению мира с Россией. Об этом 7 июля сообщило издание The New York Post
"Украина отошла от 28-пунктного проекта плана по прекращению войны с Россией и теперь, с учетом изменившихся условий на поле боя, добивается более выгодного соглашения, сообщили официальные лица изданию The Post", - сказано в публикации.
В преддверии важной встречи Трампа с Зеленским в среду на саммите НАТО в Турции "Киев отходит от конкретной мирной стратегии, поддерживаемой США, и стремится убедить Трампа в том, что Украина по-прежнему обладает ключевым рычагом влияния в этом конфликте", отметило издание.
Украинские официальные лица заявили, что "планов на проведение саммита США-Украина-Россия и на структурированные дискуссии по конкретному мирному соглашению нет", сказано в публикации. В частности, украинский посол в США Ольга Стефанишина заявила, что отсутствие переговоров на фоне якобы укрепления позиций Украины на поле боя "даёт нам основания мыслить более творчески о завершении войны".
Там отмечено, что это новая ситуация по сравнению с прошлогодней, когда велись активные переговоры. Теперь украинские официальные лица считают, что для прекращения конфликта потребуется изменить баланс давления на Москву, а не вести переговоры по очередному варианту того же мирного соглашения.
"Прекращение огня не обязательно должно быть результатом бесконечных дебатов по одному-единственному мирному плану. Существуют и другие пути решения проблемы, и я надеюсь, что президенты Трамп и Зеленский обсудят эти возможности на саммите НАТО", — сказала Стефанишина.
Трамп в понедельник заявил, что окончание вооружённого конфликта на Украине может быть "ближе, чем кажется", поскольку и Путин, и Зеленский заверили его в своем желании прекратить конфликт.
Стефанишина вновь подчеркнула стремление нынешнего руководства Украины добиться членства постсоветской республики в НАТО. Она отметила, что в отличие от ряда членов этого военно-политического блока "мы тратим 63 процента нашего бюджета на оборону, обладаем самой сильной армией в Европе и критически важным опытом ведения современной войны, который необходим альянсу".
"Мы готовы присоединиться и считаем, что НАТО и глобальная безопасность больше невозможны без Украины", — добавила она.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тем временем официально признал эскалацию и назвал виновных. Подробности в обзоре Как спецслужбы Киева подставили Зеленского, и кто оказался на грани войны. Хроника событий на утро 8 июля
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