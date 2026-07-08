https://ukraina.ru/20260708/nato-potratit-50-mlrd-na-dalnoboynoe-oruzhiya-bez-uchastiya-ssha-1081207130.html

НАТО потратит $50 млрд на дальнобойное оружия без участия США

НАТО потратит $50 млрд на дальнобойное оружия без участия США - 08.07.2026 Украина.ру

НАТО потратит $50 млрд на дальнобойное оружия без участия США

Великобритания, Франция и Германия запустили в рамках НАТО программу стоимостью 50 млрд долларов для разработки дальнобойного высокоточного оружия без участия США. Об этом сообщили Reuters и Bloomberg

2026-07-08T14:29

2026-07-08T14:29

2026-07-08T14:29

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"Эта инициатива под руководством Великобритании позволит нам активизировать наше сотрудничество, объединив европейских союзников, чтобы гарантировать, что НАТО останется в безопасности на долгие годы", – заявил британский премьер-министр Кир Стармер. За две пятилетки европейские союзники США по НАТО планируют совместно создавать ударные системы, способные поражать цели на расстоянии более 2 тыс километров. Сейчас такие разработки ведутся по ракете Stratus, которая превзойдёт немецкие Taurus и британско-французские Storm Shadow и SCALP с дальностью до 500 км, применявшиеся при поражении целей в России во время СВО.Актуальное интервью Олег Неменский: Украина и ЕС борются за благосклонность Трампа, чтобы перенаправить его гнев на РоссиюВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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2026

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новости, сша, нато, россия, кир стармер, олег неменский, дональд трамп, reuters, bloomberg