https://ukraina.ru/20260708/nato-potratit-50-mlrd-na-dalnoboynoe-oruzhiya-bez-uchastiya-ssha-1081207130.html
НАТО потратит $50 млрд на дальнобойное оружия без участия США
НАТО потратит $50 млрд на дальнобойное оружия без участия США - 08.07.2026 Украина.ру
НАТО потратит $50 млрд на дальнобойное оружия без участия США
Великобритания, Франция и Германия запустили в рамках НАТО программу стоимостью 50 млрд долларов для разработки дальнобойного высокоточного оружия без участия США. Об этом сообщили Reuters и Bloomberg
2026-07-08T14:29
2026-07-08T14:29
2026-07-08T14:29
новости
сша
нато
россия
кир стармер
олег неменский
дональд трамп
reuters
bloomberg
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"Эта инициатива под руководством Великобритании позволит нам активизировать наше сотрудничество, объединив европейских союзников, чтобы гарантировать, что НАТО останется в безопасности на долгие годы", – заявил британский премьер-министр Кир Стармер. За две пятилетки европейские союзники США по НАТО планируют совместно создавать ударные системы, способные поражать цели на расстоянии более 2 тыс километров. Сейчас такие разработки ведутся по ракете Stratus, которая превзойдёт немецкие Taurus и британско-французские Storm Shadow и SCALP с дальностью до 500 км, применявшиеся при поражении целей в России во время СВО.Актуальное интервью Олег Неменский: Украина и ЕС борются за благосклонность Трампа, чтобы перенаправить его гнев на РоссиюВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, нато, россия, кир стармер, олег неменский, дональд трамп, reuters, bloomberg
Новости, США, НАТО, Россия, Кир Стармер, Олег Неменский, Дональд Трамп, Reuters, bloomberg
НАТО потратит $50 млрд на дальнобойное оружия без участия США
Великобритания, Франция и Германия запустили в рамках НАТО программу стоимостью 50 млрд долларов для разработки дальнобойного высокоточного оружия без участия США. Об этом сообщили Reuters и Bloomberg
"Эта инициатива под руководством Великобритании позволит нам активизировать наше сотрудничество, объединив европейских союзников, чтобы гарантировать, что НАТО останется в безопасности на долгие годы", – заявил британский премьер-министр Кир Стармер.
За две пятилетки европейские союзники США по НАТО планируют совместно создавать ударные системы, способные поражать цели на расстоянии более 2 тыс километров. Сейчас такие разработки ведутся по ракете Stratus, которая превзойдёт немецкие Taurus и британско-французские Storm Shadow и SCALP с дальностью до 500 км, применявшиеся при поражении целей в России во время СВО.
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