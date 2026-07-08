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Борьба с БПЛА и обрубание поставок на Украине: Баранец про стратегические задачи России

Борьба с БПЛА и обрубание поставок на Украине: Баранец про стратегические задачи России - 08.07.2026 Украина.ру

Борьба с БПЛА и обрубание поставок на Украине: Баранец про стратегические задачи России

Перед Россией стоят две стратегические задачи: перерезать поставки оружия на Украину и создать эффективную систему борьбы с БПЛА. Европа уже стала тыловым ВПК Украины, и необходимо сделать поставки бессмысленными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2026-07-08T14:35

2026-07-08T14:35

2026-07-08T14:51

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Отвечая на вопрос о возможностях ВСУ компенсировать потери, Баранец заявил, что главная проблема — это западные поставки. Он сообщил, что российская армия уничтожила от 65 до 75% советской техники ВСУ. "Все остальное идет с Запада", — пояснил эксперт.По словам собеседника Украина.ру, европейские страны НАТО приняли грандиозный план перевооружения. "Они распределили обязанности относительно того, кто будет готовить бронетехнику, артиллерию и боеприпасы. То есть Европа окончательно стала тыловым военно-промышленным комплексом Украины", — отметил Баранец.Как подчеркнул обозреватель, за четыре года СВО Россия так и не решила главную проблему — перерезание логистики. По его словам, необходимо сделать так, чтобы поставки вооружений Киеву стали бессмысленными."Повторюсь, две наши стратегические задачи – это борьба с БПЛА и обрубание западных поставок на Украине. Если мы их решим, наши дела пойдут лучше", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Владимир Носков: Украина стоит на грани катастрофы, потому что у нее нет механизма воспроизводства армии" на сайте Украина.ру.

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