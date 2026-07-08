https://ukraina.ru/20260708/1081207294.html

Военный эксперт Владимир Носков: В августе армия России завяжет бои в застройке Славянска и Краматорска

Военный эксперт Владимир Носков: В августе армия России завяжет бои в застройке Славянска и Краматорска - 08.07.2026 Украина.ру

Военный эксперт Владимир Носков: В августе армия России завяжет бои в застройке Славянска и Краматорска

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и военный историк, уроженец Донецка, заместитель руководителя департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Владимир Носков

2026-07-08T14:13

2026-07-08T14:13

2026-07-08T15:54

эксклюзив

спецоперация

славянск

краматорск

вооруженные силы украины

запорожская область

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украина.ру

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Мы сейчас наблюдаем фронтальное давление группировки "Юг" на весь этот Славянско-Краматорский укрепрайон. Там, где будет найдено тонкое место в украинской обороне, там и будет развиваться наше последующее наступление на каком-то этапе.Где это будет? Это зависит от многих факторов: состояние ВСУ, наши успехи, человеческий фактор, случайность, стечение обстоятельств. СВО — это Materialschlacht во всей красе. Могу только одно сказать. Я ранее прогнозировал, что бои непосредственно в застройке Славянска и Краматорска мы сможем завязать где-то к октябрю. А теперь я не удивлюсь, что это произойдет уже в августе, если нынешняя динамика сохранится.Я понимаю, что нам хотелось бы как-то дифференцировать боевые операции. Но, по большому счету, весь этот процесс начался с освобождения Попасной, Артемовска и Авдеевки. То, что было единым укрепрайоном ВСУ, выстроенным на определенном рельефе местности с последовательностью коммуникаций, начало разрушаться.Что такое Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка? Это детинец этой крепости. Все остальное – внешние рубежи обороны, которые мы давно прошли. Понятно, что Краматорск и Славянск крупные города. Но это уже не самые твердые бастионы противника. Брать их будет уже не так тяжело, как Авдеевку и Угледар, которые были удобнее как с точки зрения местности, так и в инженерном отношении.Почему ВСУ так отчаянно сражались за Дзержинск и Красноармейск? Для чего им важно было долго удерживать нас на этих рубежах? За этими рубежами открывалась гораздо более податливая с точки зрения обороны Константиновка. Поэтому она была взята быстрее по времени и меньшим набором сил группировки "Юг".Кстати, теперь "южане", опираясь на успехи соседей "Запада" и "Центра", но все-таки самостоятельно проводят операцию по освобождению территорий в своей полосе ответственности. Это тоже очень важно.При этом хочу отметить, что наше продвижение связано не только с группировкой "Юг". "Центру" удалось фронтально продавить ВСУ под Добропольем. "Восток" уже стоит у стен Покровского. "Запад" продавливает врага к востоку от Оскольского водохранилища и завершает освобождение Красного Лимана. Только у "Днепра" свои специфические задачи, связанные с контролем территории и встречными боями, в которых противник задействует свои стратегические резервы. Напомню, что киевский режим в первых рядах бросил под Степногорск спецподразделение СБУ "Альфа". А так в целом у нас везде фронтальное давление и фронтальное продвижение, которое набирает и набирает обороты.Мой прогноз на следующее полугодие таков. Наше продвижение будет ускоряться. Системное фронтальное давление приведет к тому, что украинцам придется пятиться еще быстрее. Сил на ожесточенное сопротивление у них с каждым разом все меньше и меньше. И вполне возможно, что киевский режим на этом фоне столкнется с проблемой электроэнергетики и финансирования со стороны Запада.Украина продолжает системные удары по российским НПЗ. Подробнее - в материале "Бензиновая" война России и Украины: кто кого оставит без топлива и шансов на победу

https://ukraina.ru/20250709/vladimir-noskov-kto-on-1064953012.html

https://ukraina.ru/20260707/1081140841.html

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Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, славянск, краматорск, вооруженные силы украины, запорожская область, доброполье, украина.ру