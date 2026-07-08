Военный эксперт Владимир Носков: В августе армия России завяжет бои в застройке Славянска и Краматорска - 08.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260708/1081207294.html
Военный эксперт Владимир Носков: В августе армия России завяжет бои в застройке Славянска и Краматорска
Военный эксперт Владимир Носков: В августе армия России завяжет бои в застройке Славянска и Краматорска - 08.07.2026 Украина.ру
Военный эксперт Владимир Носков: В августе армия России завяжет бои в застройке Славянска и Краматорска
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и военный историк, уроженец Донецка, заместитель руководителя департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Владимир Носков
2026-07-08T14:13
2026-07-08T15:54
эксклюзив
спецоперация
славянск
краматорск
вооруженные силы украины
запорожская область
доброполье
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/13/1073391313_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b8dea6f447e84653f136122c471c2423.png
Мы сейчас наблюдаем фронтальное давление группировки "Юг" на весь этот Славянско-Краматорский укрепрайон. Там, где будет найдено тонкое место в украинской обороне, там и будет развиваться наше последующее наступление на каком-то этапе.Где это будет? Это зависит от многих факторов: состояние ВСУ, наши успехи, человеческий фактор, случайность, стечение обстоятельств. СВО — это Materialschlacht во всей красе. Могу только одно сказать. Я ранее прогнозировал, что бои непосредственно в застройке Славянска и Краматорска мы сможем завязать где-то к октябрю. А теперь я не удивлюсь, что это произойдет уже в августе, если нынешняя динамика сохранится.Я понимаю, что нам хотелось бы как-то дифференцировать боевые операции. Но, по большому счету, весь этот процесс начался с освобождения Попасной, Артемовска и Авдеевки. То, что было единым укрепрайоном ВСУ, выстроенным на определенном рельефе местности с последовательностью коммуникаций, начало разрушаться.Что такое Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка? Это детинец этой крепости. Все остальное – внешние рубежи обороны, которые мы давно прошли. Понятно, что Краматорск и Славянск крупные города. Но это уже не самые твердые бастионы противника. Брать их будет уже не так тяжело, как Авдеевку и Угледар, которые были удобнее как с точки зрения местности, так и в инженерном отношении.Почему ВСУ так отчаянно сражались за Дзержинск и Красноармейск? Для чего им важно было долго удерживать нас на этих рубежах? За этими рубежами открывалась гораздо более податливая с точки зрения обороны Константиновка. Поэтому она была взята быстрее по времени и меньшим набором сил группировки "Юг".Кстати, теперь "южане", опираясь на успехи соседей "Запада" и "Центра", но все-таки самостоятельно проводят операцию по освобождению территорий в своей полосе ответственности. Это тоже очень важно.При этом хочу отметить, что наше продвижение связано не только с группировкой "Юг". "Центру" удалось фронтально продавить ВСУ под Добропольем. "Восток" уже стоит у стен Покровского. "Запад" продавливает врага к востоку от Оскольского водохранилища и завершает освобождение Красного Лимана. Только у "Днепра" свои специфические задачи, связанные с контролем территории и встречными боями, в которых противник задействует свои стратегические резервы. Напомню, что киевский режим в первых рядах бросил под Степногорск спецподразделение СБУ "Альфа". А так в целом у нас везде фронтальное давление и фронтальное продвижение, которое набирает и набирает обороты.Мой прогноз на следующее полугодие таков. Наше продвижение будет ускоряться. Системное фронтальное давление приведет к тому, что украинцам придется пятиться еще быстрее. Сил на ожесточенное сопротивление у них с каждым разом все меньше и меньше. И вполне возможно, что киевский режим на этом фоне столкнется с проблемой электроэнергетики и финансирования со стороны Запада.Украина продолжает системные удары по российским НПЗ. Подробнее - в материале "Бензиновая" война России и Украины: кто кого оставит без топлива и шансов на победу
https://ukraina.ru/20250709/vladimir-noskov-kto-on-1064953012.html
https://ukraina.ru/20260707/1081140841.html
славянск
краматорск
запорожская область
доброполье
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/13/1073391313_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6b392851eeb546a2cc2104f17764a61b.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, славянск, краматорск, вооруженные силы украины, запорожская область, доброполье, украина.ру
Эксклюзив, Спецоперация, Славянск, Краматорск, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Доброполье, Украина.ру

Военный эксперт Владимир Носков: В августе армия России завяжет бои в застройке Славянска и Краматорска

14:13 08.07.2026 (обновлено: 15:54 08.07.2026)
 
© Украина.руВладимир Носков (СВО)
Владимир Носков (СВО) - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и военный историк, уроженец Донецка, заместитель руководителя департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Владимир Носков
Мы сейчас наблюдаем фронтальное давление группировки "Юг" на весь этот Славянско-Краматорский укрепрайон. Там, где будет найдено тонкое место в украинской обороне, там и будет развиваться наше последующее наступление на каком-то этапе.
Владимир Носков - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
9 июля 2025, 17:01
Владимир Носков: кто онДоцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета, военный эксперт
Где это будет? Это зависит от многих факторов: состояние ВСУ, наши успехи, человеческий фактор, случайность, стечение обстоятельств. СВО — это Materialschlacht во всей красе. Могу только одно сказать. Я ранее прогнозировал, что бои непосредственно в застройке Славянска и Краматорска мы сможем завязать где-то к октябрю. А теперь я не удивлюсь, что это произойдет уже в августе, если нынешняя динамика сохранится.
Я понимаю, что нам хотелось бы как-то дифференцировать боевые операции. Но, по большому счету, весь этот процесс начался с освобождения Попасной, Артемовска и Авдеевки. То, что было единым укрепрайоном ВСУ, выстроенным на определенном рельефе местности с последовательностью коммуникаций, начало разрушаться.
Что такое Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка? Это детинец этой крепости. Все остальное – внешние рубежи обороны, которые мы давно прошли. Понятно, что Краматорск и Славянск крупные города. Но это уже не самые твердые бастионы противника. Брать их будет уже не так тяжело, как Авдеевку и Угледар, которые были удобнее как с точки зрения местности, так и в инженерном отношении.
Почему ВСУ так отчаянно сражались за Дзержинск и Красноармейск? Для чего им важно было долго удерживать нас на этих рубежах? За этими рубежами открывалась гораздо более податливая с точки зрения обороны Константиновка. Поэтому она была взята быстрее по времени и меньшим набором сил группировки "Юг".
Кстати, теперь "южане", опираясь на успехи соседей "Запада" и "Центра", но все-таки самостоятельно проводят операцию по освобождению территорий в своей полосе ответственности. Это тоже очень важно.
При этом хочу отметить, что наше продвижение связано не только с группировкой "Юг". "Центру" удалось фронтально продавить ВСУ под Добропольем. "Восток" уже стоит у стен Покровского. "Запад" продавливает врага к востоку от Оскольского водохранилища и завершает освобождение Красного Лимана. Только у "Днепра" свои специфические задачи, связанные с контролем территории и встречными боями, в которых противник задействует свои стратегические резервы. Напомню, что киевский режим в первых рядах бросил под Степногорск спецподразделение СБУ "Альфа". А так в целом у нас везде фронтальное давление и фронтальное продвижение, которое набирает и набирает обороты.
Мой прогноз на следующее полугодие таков. Наше продвижение будет ускоряться. Системное фронтальное давление приведет к тому, что украинцам придется пятиться еще быстрее. Сил на ожесточенное сопротивление у них с каждым разом все меньше и меньше. И вполне возможно, что киевский режим на этом фоне столкнется с проблемой электроэнергетики и финансирования со стороны Запада.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
7 июля, 10:59
Полковник Геннадий Алехин: Пока "Север" и "Запад" наступают на Харьков, ВСУ усиливают удары по БелгородуЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
Украина продолжает системные удары по российским НПЗ. Подробнее - в материале "Бензиновая" война России и Украины: кто кого оставит без топлива и шансов на победу
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСпецоперацияСлавянскКраматорскВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьДобропольеУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:52Словения отказала Украине в €44 млн: список стран, развернувшихся от помощи Киеву, растёт
17:48Камкин: Стратегическое поражение и уничтожение России – глобальная задача НАТО
17:46Зрада Экспресс: итоги НАТО в Анкаре — саммит, где все перепутали всё
17:44Фермеры Европы переплатили €250 млн за удобрения из-за отказа от России
17:35Буданов* призвал задуматься, подробности убийства Березовской. Итоги 9 июля
17:29"Герань" сбила Ми-8 ВСУ в Полтавской области
17:21Воевать, но каждый за себя: к итогам саммита НАТО
17:19Почти половина поляков считает помощь Украине чрезмерной
17:11Абсурд Трампа: почему Вашингтон платит миллиарды Киеву, забыв о собственных законах — Лукьянов
17:10"Ликвидировали для защиты страны": адвокат объяснил убийство Березовской в суде
17:04"Украина была натовской лабораторией": Камкин о статусе страны-наемника и саммите в Анкаре
17:0215% украинских школьников не набрали даже минимальных баллов на НМТ — аналоге ЕГЭ
16:53Производитель дронов Fire Point объяснил, почему Украине нельзя заключать перемирие
16:26"Мы готовим адекватный ответ": эксперт про гибель детей и борьбе с "мидлстрайками" ВСУ
16:16Бундестаг проголосовал против поставок Украине ракет Taurus и комплексов Patriot
16:12НАТО дала истребителям в Прибалтике право сбивать воздушные цели
16:00"Давайте это будет за ваш счёт…": режиссёр Гурин из Харькова и его "Россия молодая"
15:50"Я понимал, что мы к готовы летней кампании": Кимаковский о подготовке штурмовиков и оптимизме
15:45Сорвана беспрецедентная серия терактов в РФ. Колпашников о работе ФСБ и убийствах ради "мира"
15:41Белоруссия открывает двери для семей из Узбекистана — заявление Лукашенко
Лента новостейМолния