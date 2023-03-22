Минобороны раскрыло подробности удара по аэродрому в Одессе - 22.03.2023 Украина.ру
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Минобороны раскрыло подробности удара по аэродрому в Одессе
Минобороны раскрыло подробности удара по аэродрому в Одессе - 22.03.2023 Украина.ру
Минобороны раскрыло подробности удара по аэродрому в Одессе
Российские вооруженные силы нанесли удар по аэродрому "Школьный" в Одессе, сообщили 22 марта в Министерстве обороны РФ
2023-03-22T15:40
2023-03-22T15:40
новости
одесса
аэродромы
крым
джанкой
дроны
минобороны
всу
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В ночь на 22 марта власти Крыма сообщили об атаке украинских беспилотников по Джанкою, несколько дронов были сбиты силами ПВО, ранение получил один человек. В то же время в Telegram-каналах прошла информация об ответном ударе силами российских дронов-камикадзе по одесскому аэродрому "Школьный", с которого осуществлялся взлет беспилотников, атаковавших Джанкой. В Минобороны РФ подтвердили удары по "Школьному". Сообщается, что были поражены два ангара с вооружением и техникой ВСУ.Украина должна быть лишена выхода к Черному морю. Только это может дать гарантии безопасности Крыму и другим новым регионам РФ, заявлял ранее глава крымского парламента Владимир Константинов.Военный политолог, член экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил ранее изданию Украина.ру, что для организации широкомасштабной операции по взятию Одессы необходимо закрепить линию обороны новых регионов.По его словам, это даст возможность российской армии идти вперед, а не оглядываться назад в прямом смысле.
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новости, одесса, аэродромы, крым, джанкой, дроны, минобороны, всу
Новости, Одесса, аэродромы, Крым, Джанкой, дроны, Минобороны, ВСУ

Минобороны раскрыло подробности удара по аэродрому в Одессе

15:40 22.03.2023
 
© Фото : Одеська міська рада / TelegramОдесса пляж
Одесса пляж - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : Одеська міська рада / Telegram
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Российские вооруженные силы нанесли удар по аэродрому "Школьный" в Одессе, сообщили 22 марта в Министерстве обороны РФ
В ночь на 22 марта власти Крыма сообщили об атаке украинских беспилотников по Джанкою, несколько дронов были сбиты силами ПВО, ранение получил один человек.
В то же время в Telegram-каналах прошла информация об ответном ударе силами российских дронов-камикадзе по одесскому аэродрому "Школьный", с которого осуществлялся взлет беспилотников, атаковавших Джанкой.
В Минобороны РФ подтвердили удары по "Школьному". Сообщается, что были поражены два ангара с вооружением и техникой ВСУ.
Украина должна быть лишена выхода к Черному морю. Только это может дать гарантии безопасности Крыму и другим новым регионам РФ, заявлял ранее глава крымского парламента Владимир Константинов.
Военный политолог, член экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил ранее изданию Украина.ру, что для организации широкомасштабной операции по взятию Одессы необходимо закрепить линию обороны новых регионов.
По его словам, это даст возможность российской армии идти вперед, а не оглядываться назад в прямом смысле.
- РИА Новости, 1920, 14.03.2023
14 марта, 05:31
Возобновление отключений света и насильственная мобилизация. Что происходит в Одессе На прошлой неделе Одесса и область вновь столкнулись с перебоями в энергоснабжении. 9 марта в результате ударов ВС РФ по объектам украинской энергетической инфраструктуры повреждение одного из них зафиксировано в одесском регионе.
 
НовостиОдессааэродромыКрымДжанкойдроныМинобороныВСУ
 
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