https://ukraina.ru/20230322/1044622765.html
Власти Тернопольщины решили надругаться над братской могилой советских солдат: местные жители в ярости
Власти Тернопольщины решили надругаться над братской могилой советских солдат: местные жители в ярости - 22.03.2023 Украина.ру
Власти Тернопольщины решили надругаться над братской могилой советских солдат: местные жители в ярости
Городской совет Тернополя собирается перенести братскую могилу советских воинов в поле на окраине города. Местные жители категорически против, сообщило на днях издание "20 хвилин"
2023-03-22T12:30
2023-03-22T12:30
2023-03-22T12:30
новости
могилы
тернополь
советские солдаты
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Речь идет о братской могиле на территории Микулинецкого кладбища. В комментарии журналистам чиновники пояснили, что одна из причин в том, что монумент со статуей Советского солдата, а также постамент со строчкой из стихотворения советской поэтессы Ольги Бергольц "Никто не забыт, ничего не забыто" и фамилиями погибших воинов, находится в плачевном состоянии и требует реставрации.При этом жителей Тернополя возмутили кадры поля, на которое планируют перенести захоронение. Пустырь, находящийся практически за чертой города не удовлетворил их. Журналисты собрали в соцсетях комментарии горожан:"Зачем тревожить кости захороненных, дайте им покой, они на кладбище!", - пишет Надежда Дереш."Это должно быть обсуждено с общественностью города, не формально, а по-справедливому. Не так как с переименованием улиц – приняли решение, а жителей улиц не спросили", - возмутилась Галина Бровчук."Кому она [могила] мешает? Для чего двигать кости людей, которых уже не вернуть? Они же воевали, защищая нас и наших родителей, дедов, прадедов", - заметила Ирина Луцик."Не трогайте мертвых. Вашим родным было бы хорошо, если бы вас выкопали из гроба? Вы что, антихристы?", - заключил Теодор Сысак.
https://ukraina.ru/20230208/1043361590.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, могилы, тернополь, советские солдаты
Власти Тернопольщины решили надругаться над братской могилой советских солдат: местные жители в ярости
Городской совет Тернополя собирается перенести братскую могилу советских воинов в поле на окраине города. Местные жители категорически против, сообщило на днях издание "20 хвилин"
Речь идет о братской могиле на территории Микулинецкого кладбища. В комментарии журналистам чиновники пояснили, что одна из причин в том, что монумент со статуей Советского солдата, а также постамент со строчкой из стихотворения советской поэтессы Ольги Бергольц "Никто не забыт, ничего не забыто" и фамилиями погибших воинов, находится в плачевном состоянии и требует реставрации.
При этом жителей Тернополя возмутили кадры поля, на которое планируют перенести захоронение. Пустырь, находящийся практически за чертой города не удовлетворил их. Журналисты собрали в соцсетях комментарии горожан:
"Зачем тревожить кости захороненных, дайте им покой, они на кладбище!", - пишет Надежда Дереш.
"Это должно быть обсуждено с общественностью города, не формально, а по-справедливому. Не так как с переименованием улиц – приняли решение, а жителей улиц не спросили", - возмутилась Галина Бровчук.
"Кому она [могила] мешает? Для чего двигать кости людей, которых уже не вернуть? Они же воевали, защищая нас и наших родителей, дедов, прадедов", - заметила Ирина Луцик.
"Не трогайте мертвых. Вашим родным было бы хорошо, если бы вас выкопали из гроба? Вы что, антихристы?", - заключил Теодор Сысак.