Зеленский пытается уничтожить генетический код украинцев - Азаров
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкП/к на тему: "Пятая годовщина победы Майдана"
Владимир Зеленский со своей командой пытается уничтожить генетический код украинцев. Таким мнением поделился 22 марта бывший премьер Украины Николай Азаров на своей странице в Facebook*
"Зеленский уничтожает генетический код украинцев. В "Слуге народа" предлагают ввести новые праздники – "День вишни" и "День мира", сделав их выходными, переименовать 8 марта, отменить выходные на День Победы 9 мая, оставить выходным Рождество 25 декабря, а 7 января сделать рабочим днем", - написал Азаров
Ранее ряд депутатов из парламентских фракций "Слуга народа" и "Голос" зарегистрировали законопроект, согласно которому предлагается отменить на Украине празднование 8 марта, 1 мая и Дня Победы.
Ранее ряд депутатов из парламентских фракций "Слуга народа" и "Голос" зарегистрировали законопроект, согласно которому предлагается отменить на Украине празднование 8 марта, 1 мая и Дня Победы.
Как следует из пояснительной записки, парламентарии предлагают внести изменения в кодекс законов о труде с целью "устранения наследия колониального прошлого в культурной жизни и быту, очищения государственного календаря от навязанных прошлым дат".
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что депутатам, которые подали законопроект об отмене празднования 8 марта, стоит изучить историю и осознать важность его празднования.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что депутатам, которые подали законопроект об отмене празднования 8 марта, стоит изучить историю и осознать важность его празднования.
* Соцсеть запрещена в РФ как экстремистская.
9 марта, 14:21Назло и вопреки. Украина отменяет 8 Марта и 9 Мая и уже готовится праздновать "День победы над Россией"Законопроект об украинских праздниках был внесён в Раду ещё 13 февраля, но резонанс получил только недавно, в связи с внесением альтернативных проектов и празднованием 8 марта, которое в этом году может оказаться последним