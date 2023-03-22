Зеленский пытается уничтожить генетический код украинцев - Азаров - 22.03.2023 Украина.ру
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Зеленский пытается уничтожить генетический код украинцев - Азаров
Зеленский пытается уничтожить генетический код украинцев - Азаров - 22.03.2023 Украина.ру
Зеленский пытается уничтожить генетический код украинцев - Азаров
Владимир Зеленский со своей командой пытается уничтожить генетический код украинцев. Таким мнением поделился 22 марта бывший премьер Украины Николай Азаров на своей странице в Facebook*
2023-03-22T11:59
2023-03-22T11:59
8 марта
николай азаров
праздники
владимир зеленский
новости
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"Зеленский уничтожает генетический код украинцев. В "Слуге народа" предлагают ввести новые праздники – "День вишни" и "День мира", сделав их выходными, переименовать 8 марта, отменить выходные на День Победы 9 мая, оставить выходным Рождество 25 декабря, а 7 января сделать рабочим днем", - написал АзаровРанее ряд депутатов из парламентских фракций "Слуга народа" и "Голос" зарегистрировали законопроект, согласно которому предлагается отменить на Украине празднование 8 марта, 1 мая и Дня Победы. Как следует из пояснительной записки, парламентарии предлагают внести изменения в кодекс законов о труде с целью "устранения наследия колониального прошлого в культурной жизни и быту, очищения государственного календаря от навязанных прошлым дат".Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что депутатам, которые подали законопроект об отмене празднования 8 марта, стоит изучить историю и осознать важность его празднования.* Соцсеть запрещена в РФ как экстремистская.
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8 марта, николай азаров, праздники, владимир зеленский, новости
8 марта, Николай Азаров, праздники, Владимир Зеленский, Новости

Зеленский пытается уничтожить генетический код украинцев - Азаров

11:59 22.03.2023
 
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкП/к на тему: "Пятая годовщина победы Майдана"
П/к на тему: Пятая годовщина победы Майдана - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости . Александр Натрускин
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Владимир Зеленский со своей командой пытается уничтожить генетический код украинцев. Таким мнением поделился 22 марта бывший премьер Украины Николай Азаров на своей странице в Facebook*
"Зеленский уничтожает генетический код украинцев. В "Слуге народа" предлагают ввести новые праздники – "День вишни" и "День мира", сделав их выходными, переименовать 8 марта, отменить выходные на День Победы 9 мая, оставить выходным Рождество 25 декабря, а 7 января сделать рабочим днем", - написал Азаров

Ранее ряд депутатов из парламентских фракций "Слуга народа" и "Голос" зарегистрировали законопроект, согласно которому предлагается отменить на Украине празднование 8 марта, 1 мая и Дня Победы.
Как следует из пояснительной записки, парламентарии предлагают внести изменения в кодекс законов о труде с целью "устранения наследия колониального прошлого в культурной жизни и быту, очищения государственного календаря от навязанных прошлым дат".

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что депутатам, которые подали законопроект об отмене празднования 8 марта, стоит изучить историю и осознать важность его празднования.
* Соцсеть запрещена в РФ как экстремистская.
Зеленский и Гитлер - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
9 марта, 14:21
Назло и вопреки. Украина отменяет 8 Марта и 9 Мая и уже готовится праздновать "День победы над Россией"Законопроект об украинских праздниках был внесён в Раду ещё 13 февраля, но резонанс получил только недавно, в связи с внесением альтернативных проектов и празднованием 8 марта, которое в этом году может оказаться последним
 
8 мартаНиколай АзаровпраздникиВладимир ЗеленскийНовости
 
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