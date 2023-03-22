Зеленский пытается уничтожить генетический код украинцев - Азаров

Назло и вопреки. Украина отменяет 8 Марта и 9 Мая и уже готовится праздновать "День победы над Россией"

Законопроект об украинских праздниках был внесён в Раду ещё 13 февраля, но резонанс получил только недавно, в связи с внесением альтернативных проектов и празднованием 8 марта, которое в этом году может оказаться последним