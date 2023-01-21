https://ukraina.ru/20230121/1042826778.html

Итоги восьмой встречи в Рамштайне. Запад продолжит накачивать Киев оружием, но танки пока не дадут

Итоги восьмой встречи в Рамштайне. Запад продолжит накачивать Киев оружием, но танки пока не дадут - 21.01.2023 Украина.ру

Итоги восьмой встречи в Рамштайне. Запад продолжит накачивать Киев оружием, но танки пока не дадут

20 января на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась восьмая встреча министров обороны порядка 50 стран Запада, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Украине. Ее итоги вышли неоднозначными.

2023-01-21T10:05

2023-01-21T10:05

2023-01-21T10:08

эксклюзив

рамштайн

украина

спецоперация

нато

оружие

владимир зеленский

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С одной стороны, Киеву согласовали достаточно внушительный пакет военной помощи, включающий бронетехнику и артиллерию. Однако участникам не удалось согласовать главный вопрос – поставки ВСУ западных танков, в первую очередь немецких "Леопард-2", на которые очень рассчитывали в офисе Зеленского.Запад торопили с поставками оружия. Кто и что передал КиевуУкраинский президент, выступавший по видеосвязи, традиционно требовал больше оружия и техники, надеясь, что, кроме танков артиллерии и средств противовоздушной обороны, "партнеры" в будущем предоставят истребители F-16 и ракеты дальнего радиуса действия. При этом особый акцент Зеленский и американский министр обороны Ллойд Остин делали на том, что время работает против Киева. Следовательно, Западу нужно спешить насытить вооружениями ВСУ перед предполагаемым наступлением российской армии. Участники Рамштайна по-прежнему заверяли Украину в намерении поддерживать ее в конфликте против России столько, сколько потребуется. Кроме того, озвучены широкие планы по наращиванию производства оружия и боеприпасов на Западе как для Украины, так и для армий стран-доноров.По итогу встречи самый крупный пакет помощи для киевской власти предоставят США. Его ориентировочная стоимость – 2,5 млрд долларов. Львиная его доля состоит из бронемашин разных классов: 59 "Брэдли", 90 "Страйкеров", 53 MRAP и 350 бронированных "Хамви". Кроме того, американцы обещали 8 зенитно-ракетных комплексов Avenger и боеприпасы к другому ЗРК NASAMS. Великобритания планирует передать 14 танков "Челленджер-2", что станет первым таким прецедентом для Украины в плане современных западных танков. Ведь ранее ограничивались исключительно танками советских моделей. Также Лондон предоставит более 200 единиц бронетехники и дополнительное ПВО. Польша до конца марта передаст Украине дополнительные БМП, танки Т-72 и обучит украинское подразделение размером с бригаду. Эстония поставит десятки 155-мм и 122-мм гаубиц, тысячи снарядов и грузовиков для их использования и более сотни противотанковых пушек Carl-Gustav с боеприпасами к ним.Вклад остальных стран гораздо меньше. В частности, Нидерданды поставят 2 ЗРК Patriot, Латвия - вертолеты, ПЗРК Stinger и другое оборудование, Дания - 19 гаубиц САУ "Цезарь", Швеция — БМП CV90 и САУ Archer, Канада – ЗРК NASAMS и снаряды к нему.В вооружение Украины влили уже почти 3 бюджета страныПо данным агентства Блумберг на 15 января 2023 г. с начала проведения СВО США и их союзники предоставили Украине более 4 000 единиц оружия и военной техники. В их числе 410 советских танков, поставленные Польшей, Чехией и Словакией. Киеву передано около 300 боевых машин пехоты, не менее 1,1 тыс. бронетранспортеров, 300 буксируемых гаубиц и более 400 самоходных артустановок, 95 ракетных установок, в том числе 38 РСЗО HIMARS, более 100 систем ПВО, более тысячи единиц авиатехники, в том числе 14 штурмовиков Су-25, четыре Су-25, порядка 30 вертолетов Ми-17, шесть вертолетов "Камов" российского производства, турецкие беспилотные летательные аппараты "Байрактар" и сотни американских барражирующих боеприпасов "Свитчблейд". В числе другой продукции военного назначения — ракеты, предназначенные для поражения кораблей и наземных целей, радиолокационное и электронное оборудование и другие системы.Согласно приблизительным подсчетам, на зарубежные страны и международные организации с начала российской СВО на Украине оказали Киеву помощь на общую сумму более $150,8 млрд (без учета вчерашних решений). То есть, общий объем денежных вливаний Запада в войну против РФ в 2,7 раза превысил украинский бюджет на 2022 г. ($55,5 млрд).Отсутствие договоренности по танкам и разочарование КиеваНо главным "яблоком раздора" в Рамштайне стал вопрос предоставления Киеву танков "Леопард", разрешение на которые должен дать Берлин. Еще 10 дней назад президент Польши Анджей Дуда выразил намерение передать ВСУ 14 танков данной модели, но для этого необходимо согласие их производителя, то есть ФРГ.Именно Германия стала страной, которая выступила против поставок танков на Украину. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, сплоченной коалиции, заинтересованной в этом, не существует. И вообще, прежде чем принимать такое решение, нужно тщательно взвесить все "за" и "против"."Этого мнения придерживались многие участники переговоров", - заявил он.На Украине все это было воспринято с неудовольствием. Так, замминистра иностранных дел и бывший посол в Германии Андрей Мельник назвал позицию немцев "танковым кукольным спектаклем" и призвал расчистить путь для глобальной танковой коалиции.Советник главы офиса президента Михаил Подоляк был еще откровеннее, дав понять, что расчет был совсем иным."Нам нужно конкретное количество: от 350 до 450 танков для формирования ударных танковых бригад. Нам нужно, чтобы эти решения принимались уже вчера. За каждый день промедления мы платим кровью наших солдат", - сказал он в эфире украинского телемарафона.В свою очередь замглавы ОП Андрей Сибига констатировал, что следующие полгода станут временем эскалации конфликта, а ВСУ, несмотря на западную помощь, уступают российским войскам по количеству ряда вооружений. Он утверждал, что "сохраняется большая диспропорция" в сравнении с ВС РФ: один к трем или один к пяти, а по некоторым позициям – и более.Часть украинских официальных лиц делала хорошую мину при плохой игре. Сам Зеленский пытался сгладить негатив, публично восторгаясь решения "партнеров"."Удалось существенно усилить наш артиллерийский кулак, очень весомо - и пушками, и снарядами. Есть хорошие результаты касательно бронетехники. Прибавили несколько сотен боевых машин к нашему арсеналу. Значительные результаты по реактивным системам залпового огня и для наших зенитчиков", - сказал он, оценивая итоги Рамштайна.Вторил ему и министр обороны Алексей Резников, заявивший, что "украинская армия получит больше оружия и боеприпасов", а это якобы приблизит ее к победе.ВыводыЗапад продолжает курс на эскалацию военного противостояния с РФ. Вполне вероятно, что поставки танков, самолетов и наращивание артиллерии ВСУ станут следующим шагом. Ведь сейчас отчетливо наметилась тенденция к переходу стратегической инициативы к ВС РФ, в особенности на Донбассе в районе Артемовска (Бахмута), Авдеевки, Марьинки, где украинские военные буквально истекают кровью. Не спроста власти активизировали массовые облавы мужского населения, что отчетливо видно по рейдам сотрудников военкоматов в больших городах. Украина формирует ударный кулак в 75-100 тысяч военнослужащих для восполнения потерь и попытки наступать или на запорожском, или на луганском направлении. Западная военная помощь призвана обеспечить вооружением данные соединения, укомплектовав их необходимой техникой. Главными проблемами Украины является нехватка тяжелой бронетехники, артиллерии, без которых невозможно успешно наступать, а также систем ПВО. Штаты и их союзники верны своей политике – воевать с Россией до последнего украинца.

https://ukraina.ru/20211102/1032591062.html

https://ukraina.ru/20230120/1042798446.html

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https://ukraina.ru/20230121/1042826542.html

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Виталий Диденко

Виталий Диденко

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Виталий Диденко

эксклюзив, рамштайн, украина, спецоперация, нато, оружие, владимир зеленский