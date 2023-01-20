Облавы на машинах "скорой" и международное мошенничество с зерном. Что происходит в Одессе на Крещение - 20.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230120/1042802505.html
Облавы на машинах "скорой" и международное мошенничество с зерном. Что происходит в Одессе на Крещение
Облавы на машинах "скорой" и международное мошенничество с зерном. Что происходит в Одессе на Крещение - 20.01.2023 Украина.ру
Облавы на машинах "скорой" и международное мошенничество с зерном. Что происходит в Одессе на Крещение
В южной Пальмире на Крещение 19 января жителям запретили купаться в море и реках области из-за минной опасности
2023-01-20T12:55
2023-01-20T14:46
дмитрий ковалевич
эксклюзив
одесса
крещение
украина
мины
энергетика
повестки
гбр
зерно
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/89/1034078987_0:123:1080:731_1920x0_80_0_0_90edcd83ec34ecdb5c97451fffc8bab3.jpg.webp
Установленные еще весной мины до сих пор периодически выбрасывает на пляжи области и в соседней Румынии. Начавшийся 18 января шторм усиливает опасность срыва мин и их произвольного подрыва на берегах Одессы.В некоторых православных храмах для погружения желающих построили специальные купели, но таковых оказалось немного. Тысячи прихожан приходили просто освятить воду без крещенских купаний. Одесситы также смогли окунуться в открытом бассейне на набережной Ланжерона.В области наблюдается одна из самых сложных ситуаций в сфере энергетики. Никакие графики не действуют, свет могут отключать в любой момент на сутки и более.На Крещение не прекратилась и массовая выдача повесток мужчинам. Местные телеграм-каналы пишут, что 19 января засады военных были возле храмов, а также возле школ, куда отцы привозили детей на занятия.В некоторых случаях повестки не выписывали, а сразу забирали людей с улицы. «Сегодня утром моего знакомого возле ж/д вокзала двое при звании, даже не выписывая повестки и не пытаясь этого сделать, посадили в машину и отвезли в военкомат. До половины шестого вечера прошел медкомиссию. Сказали, что отправят под Николаев. Время дали до завтра до, 11:00. У них, судя по всему, новая тактика, поняли, что по повесткам никто не приходит, так они начали сами доставлять по месту каторги», — сообщает подписчик канала «Типичная Одесса». Другие пользователи из Одессы комментируют, что мужчин в военкоматы привозят машинами скорой помощи и «Новой почты», а военкомы теперь часто сами ходят в гражданской одежде.Не всегда, правда, одесситы сдаются без боя. «Возле Куликова поля во дворе девятиэтажки двое неизвестных оказали серьезное физическое сопротивление двум "посыльным смерти", в результате чего победила молодость, а проигравшая "военная" сторона лишилась пакета своих документов и денежных средств», — пишет «Типичная Одесса».Как и по всей Украине, в Одессе и области массово переименовывают улицы, уже даже не консультируясь с местными властями, а в приказном порядке. С начала года сельсоветы и горсоветы получают из Киева разнарядку с требованием переименования. В итоге почтальоны и коммунальные службы путаются в своих населенных пунктах, поэтому в Одессе нашли решение проблемы — на табличках под официальным новым названием дописывают старые названия улиц, как советского, так и дореволюционного периодов.В январе в Одесской области разразилась целая серия скандалов, связанная с так называемой «зерновой сделкой», в рамках которой зерно вывозят из одесских портов ради наполнения бюджета Украины. Высокий суд Англии 14 января 2023 года издал приказ об аресте активов Сергея Грозы и Владимира Науменко, владельцев украинских компаний GNT Group и Olimpex Coupe International, которым принадлежит зерновой терминал в Одессе.Английские судьи удовлетворили иск их кредиторов — американских инвестиционных компаний Innovatus Capital Partners (Innovatus) и Argentem Creek Partners (ACP). В рамках расследования было доказано, что украинская GNT Group тайно продала «налево» всё зерно, переданное в залог Innovatus, без согласования с кредиторами. Топ-менеджер компании ACP Джон Паттон заявил, что судебное решение дает компании возможность начать принудительные действия, а после того как GNT Group передаст контроль над активами в Одесском порту ответственным операторам, он не видит существенных препятствий в работе зернового коридора.«Мы считаем отвратительным, что владельцы GNT Group используют войну для мошенничества», — заявили американские инвесторы в адрес владельцев украинского зернового терминала.Иными словами, британцы и американцы постепенно оттесняют украинских трейдеров, намереваясь взять торговлю зерном из портов Одессы в свои руки.Ранее и украинское Государственное бюро расследований (ГБР) обвиняло чиновников за требование огромных взяток с экспортеров зерна через порты Одессы в рамках «зернового коридора». По данным ГБР, чиновники через посреднические фирмы требовали деньги за беспрепятственное и быстрое оформление фитосанитарных сертификатов и других разрешительных документов. Определенные коммерческие компании под видом консультаций экспортерам зерновых культур выступали посредниками в получении взяток.На днях президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев заявил о еще одной коррупционной схеме в «зерновой сделке». По словам эксперта, до заключения «зерновой сделки» экспортный рынок зерна на 90% контролировался крупными международными трейдерами, а после ее заключения стали массово появляться фиктивные фирмы.«Тысячи мелких фермеров начали торговать своим зерном на международном рынке с помощью нескольких сотен брокеров, многие из которых были фиктивными корпорациями, созданными за одну ночь», — отметил Горбачев.Военные действия и режим секретности массово плодят мошеннические коррупционные на Украине, особенно под прикрытием гуманитарных вопросов, вроде гуманитарной помощи или экспорта зерна нуждающимся в Африке. Чтобы такие схемы действовали дольше, необходимо, чтобы и военные действия продолжались.
https://ukraina.ru/20230119/1042769006.html
https://ukraina.ru/20230110/1042478881.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/89/1034078987_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_0a3087bc9e27a661b29a3ba08f1d3ec7.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
дмитрий ковалевич, эксклюзив, одесса, крещение, украина, мины, энергетика, повестки, гбр, зерно
Дмитрий Ковалевич, Эксклюзив, Одесса, Крещение, Украина, мины, энергетика, повестки, ГБР, зерно

Облавы на машинах "скорой" и международное мошенничество с зерном. Что происходит в Одессе на Крещение

12:55 20.01.2023 (обновлено: 14:46 20.01.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийОдесса-Украина транспорант мешки с песком ВСУ тероборона
Одесса-Украина транспорант мешки с песком ВСУ тероборона - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор Ukraina.ru
Все материалы
В южной Пальмире на Крещение 19 января жителям запретили купаться в море и реках области из-за минной опасности
Установленные еще весной мины до сих пор периодически выбрасывает на пляжи области и в соседней Румынии. Начавшийся 18 января шторм усиливает опасность срыва мин и их произвольного подрыва на берегах Одессы.
В некоторых православных храмах для погружения желающих построили специальные купели, но таковых оказалось немного. Тысячи прихожан приходили просто освятить воду без крещенских купаний.
Одесситы также смогли окунуться в открытом бассейне на набережной Ланжерона.
В области наблюдается одна из самых сложных ситуаций в сфере энергетики. Никакие графики не действуют, свет могут отключать в любой момент на сутки и более.
На Крещение не прекратилась и массовая выдача повесток мужчинам. Местные телеграм-каналы пишут, что 19 января засады военных были возле храмов, а также возле школ, куда отцы привозили детей на занятия.
В некоторых случаях повестки не выписывали, а сразу забирали людей с улицы.
«Сегодня утром моего знакомого возле ж/д вокзала двое при звании, даже не выписывая повестки и не пытаясь этого сделать, посадили в машину и отвезли в военкомат. До половины шестого вечера прошел медкомиссию. Сказали, что отправят под Николаев. Время дали до завтра до, 11:00.
У них, судя по всему, новая тактика, поняли, что по повесткам никто не приходит, так они начали сами доставлять по месту каторги», — сообщает подписчик канала «Типичная Одесса».
- РИА Новости, 1920, 19.01.2023
Вчера, 12:05
Мэр Днепра предложил жителям топиться на КрещениеГородские власти не будут организовывать места для крещенских купаний. Об этом 19 января заявил мэр Днепра Борис Филатов в своем Telegram-канале
Другие пользователи из Одессы комментируют, что мужчин в военкоматы привозят машинами скорой помощи и «Новой почты», а военкомы теперь часто сами ходят в гражданской одежде.
Не всегда, правда, одесситы сдаются без боя.
«Возле Куликова поля во дворе девятиэтажки двое неизвестных оказали серьезное физическое сопротивление двум "посыльным смерти", в результате чего победила молодость, а проигравшая "военная" сторона лишилась пакета своих документов и денежных средств», — пишет «Типичная Одесса».
Как и по всей Украине, в Одессе и области массово переименовывают улицы, уже даже не консультируясь с местными властями, а в приказном порядке.
С начала года сельсоветы и горсоветы получают из Киева разнарядку с требованием переименования. В итоге почтальоны и коммунальные службы путаются в своих населенных пунктах, поэтому в Одессе нашли решение проблемы — на табличках под официальным новым названием дописывают старые названия улиц, как советского, так и дореволюционного периодов.
В январе в Одесской области разразилась целая серия скандалов, связанная с так называемой «зерновой сделкой», в рамках которой зерно вывозят из одесских портов ради наполнения бюджета Украины. Высокий суд Англии 14 января 2023 года издал приказ об аресте активов Сергея Грозы и Владимира Науменко, владельцев украинских компаний GNT Group и Olimpex Coupe International, которым принадлежит зерновой терминал в Одессе.
Английские судьи удовлетворили иск их кредиторов — американских инвестиционных компаний Innovatus Capital Partners (Innovatus) и Argentem Creek Partners (ACP).
В рамках расследования было доказано, что украинская GNT Group тайно продала «налево» всё зерно, переданное в залог Innovatus, без согласования с кредиторами. Топ-менеджер компании ACP Джон Паттон заявил, что судебное решение дает компании возможность начать принудительные действия, а после того как GNT Group передаст контроль над активами в Одесском порту ответственным операторам, он не видит существенных препятствий в работе зернового коридора.
«Мы считаем отвратительным, что владельцы GNT Group используют войну для мошенничества», — заявили американские инвесторы в адрес владельцев украинского зернового терминала.
Иными словами, британцы и американцы постепенно оттесняют украинских трейдеров, намереваясь взять торговлю зерном из портов Одессы в свои руки.
Одесса-Украина транспорант мешки с песком ВСУ тероборона - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 06:33
Как живет Одесса. Пока Зеленский дожимает местные элиты, простые граждане — под прессом СБУВ Одессе продолжается активное давление на местные элиты, в отношении которых все чаще возбуждаются уголовные дела за коррупцию.
Ранее и украинское Государственное бюро расследований (ГБР) обвиняло чиновников за требование огромных взяток с экспортеров зерна через порты Одессы в рамках «зернового коридора».
По данным ГБР, чиновники через посреднические фирмы требовали деньги за беспрепятственное и быстрое оформление фитосанитарных сертификатов и других разрешительных документов. Определенные коммерческие компании под видом консультаций экспортерам зерновых культур выступали посредниками в получении взяток.
На днях президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев заявил о еще одной коррупционной схеме в «зерновой сделке». По словам эксперта, до заключения «зерновой сделки» экспортный рынок зерна на 90% контролировался крупными международными трейдерами, а после ее заключения стали массово появляться фиктивные фирмы.
«Тысячи мелких фермеров начали торговать своим зерном на международном рынке с помощью нескольких сотен брокеров, многие из которых были фиктивными корпорациями, созданными за одну ночь», — отметил Горбачев.
Военные действия и режим секретности массово плодят мошеннические коррупционные на Украине, особенно под прикрытием гуманитарных вопросов, вроде гуманитарной помощи или экспорта зерна нуждающимся в Африке.
Чтобы такие схемы действовали дольше, необходимо, чтобы и военные действия продолжались.
 
Дмитрий КовалевичЭксклюзивОдессаКрещениеУкраинаминыэнергетикаповесткиГБРзерно
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:23Ровенские власти расписались в неспособности декоммунизировать танк "Иосиф Сталин"
15:08Мощнейший укрепрайон и смертоносная "химия". Как идут бои за Авдеевку
15:01Рогов сообщил об активизации боевых действий по всей Запорожской области
14:48Важные новости для Зеленского. Зачем директор ЦРУ тайно приезжал в Киев
14:44Луценко готовит украинцев к поражению и обещает им "лютый" февраль
14:42Бывшие узники фашизма попросили Медведева восстановить на карте Сталинград
14:42"Если ружьё висит": Дзермант о ядерных испытаниях и повышении ставок на украинском фронте. Видео
14:16Илья Крамник: У России есть три года для уничтожения ВСУ, иначе будет как в Великую Отечественную войну
14:07Военный эксперт Андрей Кошкин о защите Крыма от западных ракет
13:39Глава Пентагона рассказал, как долго США будут оказывать военную помощь киевскому режиму
13:25Ищенко о том, нужна ли всеобщая мобилизация в России и отдадут ли европейцы последние трусы. Видео
12:55Облавы на машинах "скорой" и международное мошенничество с зерном. Что происходит в Одессе на Крещение
12:55Армия не может воевать только на патриотизме, нужно оружие - депутат ВР Украины
12:32ФСБ задержала жителя Керчи за экстремистские призывы в "Одноклассниках"
12:21"Запад превратил страну в государство-камикадзе". Эксперты о настоящем и будущем Украины
12:02Оружие из Финляндии, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 20 января
11:26В США предложили отправить Киеву несколько американских танков ради Германии
11:23"Пробьем брешь в нацистской идеологии": Миронов поблагодарил Пригожина за кувалду
10:59У Шольца пытаются отобрать Leopard - CNN
10:59Уличные бои в Запорожье, бегство в ВСУ и итог украинской трагикомедии – Рогов о суровой реальности. Видео
Лента новостейМолния