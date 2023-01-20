https://ukraina.ru/20230120/1042802505.html

Облавы на машинах "скорой" и международное мошенничество с зерном. Что происходит в Одессе на Крещение

Облавы на машинах "скорой" и международное мошенничество с зерном. Что происходит в Одессе на Крещение - 20.01.2023 Украина.ру

Облавы на машинах "скорой" и международное мошенничество с зерном. Что происходит в Одессе на Крещение

В южной Пальмире на Крещение 19 января жителям запретили купаться в море и реках области из-за минной опасности

2023-01-20T12:55

2023-01-20T12:55

2023-01-20T14:46

дмитрий ковалевич

эксклюзив

одесса

крещение

украина

мины

энергетика

повестки

гбр

зерно

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Установленные еще весной мины до сих пор периодически выбрасывает на пляжи области и в соседней Румынии. Начавшийся 18 января шторм усиливает опасность срыва мин и их произвольного подрыва на берегах Одессы.В некоторых православных храмах для погружения желающих построили специальные купели, но таковых оказалось немного. Тысячи прихожан приходили просто освятить воду без крещенских купаний. Одесситы также смогли окунуться в открытом бассейне на набережной Ланжерона.В области наблюдается одна из самых сложных ситуаций в сфере энергетики. Никакие графики не действуют, свет могут отключать в любой момент на сутки и более.На Крещение не прекратилась и массовая выдача повесток мужчинам. Местные телеграм-каналы пишут, что 19 января засады военных были возле храмов, а также возле школ, куда отцы привозили детей на занятия.В некоторых случаях повестки не выписывали, а сразу забирали людей с улицы. «Сегодня утром моего знакомого возле ж/д вокзала двое при звании, даже не выписывая повестки и не пытаясь этого сделать, посадили в машину и отвезли в военкомат. До половины шестого вечера прошел медкомиссию. Сказали, что отправят под Николаев. Время дали до завтра до, 11:00. У них, судя по всему, новая тактика, поняли, что по повесткам никто не приходит, так они начали сами доставлять по месту каторги», — сообщает подписчик канала «Типичная Одесса». Другие пользователи из Одессы комментируют, что мужчин в военкоматы привозят машинами скорой помощи и «Новой почты», а военкомы теперь часто сами ходят в гражданской одежде.Не всегда, правда, одесситы сдаются без боя. «Возле Куликова поля во дворе девятиэтажки двое неизвестных оказали серьезное физическое сопротивление двум "посыльным смерти", в результате чего победила молодость, а проигравшая "военная" сторона лишилась пакета своих документов и денежных средств», — пишет «Типичная Одесса».Как и по всей Украине, в Одессе и области массово переименовывают улицы, уже даже не консультируясь с местными властями, а в приказном порядке. С начала года сельсоветы и горсоветы получают из Киева разнарядку с требованием переименования. В итоге почтальоны и коммунальные службы путаются в своих населенных пунктах, поэтому в Одессе нашли решение проблемы — на табличках под официальным новым названием дописывают старые названия улиц, как советского, так и дореволюционного периодов.В январе в Одесской области разразилась целая серия скандалов, связанная с так называемой «зерновой сделкой», в рамках которой зерно вывозят из одесских портов ради наполнения бюджета Украины. Высокий суд Англии 14 января 2023 года издал приказ об аресте активов Сергея Грозы и Владимира Науменко, владельцев украинских компаний GNT Group и Olimpex Coupe International, которым принадлежит зерновой терминал в Одессе.Английские судьи удовлетворили иск их кредиторов — американских инвестиционных компаний Innovatus Capital Partners (Innovatus) и Argentem Creek Partners (ACP). В рамках расследования было доказано, что украинская GNT Group тайно продала «налево» всё зерно, переданное в залог Innovatus, без согласования с кредиторами. Топ-менеджер компании ACP Джон Паттон заявил, что судебное решение дает компании возможность начать принудительные действия, а после того как GNT Group передаст контроль над активами в Одесском порту ответственным операторам, он не видит существенных препятствий в работе зернового коридора.«Мы считаем отвратительным, что владельцы GNT Group используют войну для мошенничества», — заявили американские инвесторы в адрес владельцев украинского зернового терминала.Иными словами, британцы и американцы постепенно оттесняют украинских трейдеров, намереваясь взять торговлю зерном из портов Одессы в свои руки.Ранее и украинское Государственное бюро расследований (ГБР) обвиняло чиновников за требование огромных взяток с экспортеров зерна через порты Одессы в рамках «зернового коридора». По данным ГБР, чиновники через посреднические фирмы требовали деньги за беспрепятственное и быстрое оформление фитосанитарных сертификатов и других разрешительных документов. Определенные коммерческие компании под видом консультаций экспортерам зерновых культур выступали посредниками в получении взяток.На днях президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев заявил о еще одной коррупционной схеме в «зерновой сделке». По словам эксперта, до заключения «зерновой сделки» экспортный рынок зерна на 90% контролировался крупными международными трейдерами, а после ее заключения стали массово появляться фиктивные фирмы.«Тысячи мелких фермеров начали торговать своим зерном на международном рынке с помощью нескольких сотен брокеров, многие из которых были фиктивными корпорациями, созданными за одну ночь», — отметил Горбачев.Военные действия и режим секретности массово плодят мошеннические коррупционные на Украине, особенно под прикрытием гуманитарных вопросов, вроде гуманитарной помощи или экспорта зерна нуждающимся в Африке. Чтобы такие схемы действовали дольше, необходимо, чтобы и военные действия продолжались.

https://ukraina.ru/20230119/1042769006.html

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дмитрий ковалевич, эксклюзив, одесса, крещение, украина, мины, энергетика, повестки, гбр, зерно