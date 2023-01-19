Мэр Днепра предложил жителям топиться на Крещение - 19.01.2023 Украина.ру
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Мэр Днепра предложил жителям топиться на Крещение
Мэр Днепра предложил жителям топиться на Крещение - 19.01.2023 Украина.ру
Мэр Днепра предложил жителям топиться на Крещение
Городские власти не будут организовывать места для крещенских купаний. Об этом 19 января заявил мэр Днепра Борис Филатов в своем Telegram-канале
2023-01-19T12:05
2023-01-19T12:05
купание
крещение
филатов
днепр
новости
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Он назвал эту традицию безобразием.Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев закончит эру "двоецерковности", в стране останется одна православная церковь, а ее обряды будут проводиться лишь на украинском языке.
https://ukraina.ru/20210121/1030309833.html
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купание, крещение, филатов, днепр, новости
купание, Крещение, Филатов, Днепр, Новости

Мэр Днепра предложил жителям топиться на Крещение

12:05 19.01.2023
 
© Фото : dnepr.com
- РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : dnepr.com
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Городские власти не будут организовывать места для крещенских купаний. Об этом 19 января заявил мэр Днепра Борис Филатов в своем Telegram-канале
Он назвал эту традицию безобразием.

"Надеюсь, что хоть сегодня мы это безобразие не увидим. Напоминаю, что в этом году город не занимается местами для ныряния. По собственному усмотрению делайте, что хотите. Можете хоть утопиться", — написал Филатов.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев закончит эру "двоецерковности", в стране останется одна православная церковь, а ее обряды будут проводиться лишь на украинском языке.
- РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января 2021, 12:13
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купаниеКрещениеФилатовДнепрНовости
 
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