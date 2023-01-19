https://ukraina.ru/20230119/1042769006.html

Мэр Днепра предложил жителям топиться на Крещение

Мэр Днепра предложил жителям топиться на Крещение - 19.01.2023 Украина.ру

Мэр Днепра предложил жителям топиться на Крещение

Городские власти не будут организовывать места для крещенских купаний. Об этом 19 января заявил мэр Днепра Борис Филатов в своем Telegram-канале

2023-01-19T12:05

2023-01-19T12:05

2023-01-19T12:05

купание

крещение

филатов

днепр

новости

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Он назвал эту традицию безобразием.Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев закончит эру "двоецерковности", в стране останется одна православная церковь, а ее обряды будут проводиться лишь на украинском языке.

https://ukraina.ru/20210121/1030309833.html

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2023

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купание, крещение, филатов, днепр, новости