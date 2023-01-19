https://ukraina.ru/20230119/1042769006.html
Мэр Днепра предложил жителям топиться на Крещение
Мэр Днепра предложил жителям топиться на Крещение - 19.01.2023 Украина.ру
Мэр Днепра предложил жителям топиться на Крещение
Городские власти не будут организовывать места для крещенских купаний. Об этом 19 января заявил мэр Днепра Борис Филатов в своем Telegram-канале
2023-01-19T12:05
2023-01-19T12:05
2023-01-19T12:05
купание
крещение
филатов
днепр
новости
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Он назвал эту традицию безобразием.Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев закончит эру "двоецерковности", в стране останется одна православная церковь, а ее обряды будут проводиться лишь на украинском языке.
https://ukraina.ru/20210121/1030309833.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
купание, крещение, филатов, днепр, новости
купание, Крещение, Филатов, Днепр, Новости
Мэр Днепра предложил жителям топиться на Крещение
Городские власти не будут организовывать места для крещенских купаний. Об этом 19 января заявил мэр Днепра Борис Филатов в своем Telegram-канале