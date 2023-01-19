Посол Антонов отметил ставшую более воинственной риторику американских официальных лиц - 19.01.2023 Украина.ру
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Посол Антонов отметил ставшую более воинственной риторику американских официальных лиц
Посол Антонов отметил ставшую более воинственной риторику американских официальных лиц - 19.01.2023 Украина.ру
Посол Антонов отметил ставшую более воинственной риторику американских официальных лиц
Российские войска уничтожат любое оружие, которое американцы и их союзники поставляют на Украину, и не оставят без ответа удары по своей территории, включая Крым. Об этом заявил посол в США Анатолий Антонов, говорится 19 января в телеграм-канале диппредставительства
2023-01-19T07:28
2023-01-19T07:29
крым
посол
сша
новости
оружие
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"Для всех должно стать очевидным: какое бы оружие американцами или натовцами не поставлялось режиму (Владимира) Зеленского, мы его уничтожим. Так было в годы Великой Отечественной войны, так будет и сейчас", - заверил Антонов.По его словам, накачивание Украины оружием, в том числе американским, приведет лишь к еще большему числу жертв среди мирного населения. Дипломат призвал прислушаться к словам президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова о невозможности победы над Россией.Посол также прокомментировал высказывания официального представителя госдепартамента Неда Прайса о возможности применения американских вооружений для ударов по Крыму и публикации в местных СМИ о перспективах использования реактивных систем залпового огня HIMARS или БМП Bradley для наступления на полуостров.Он предупредил, что это делает риски эскалации конфликта еще выше."Комментаторы наивно полагают, что Россия не отреагирует на удары по своей территории", - добавил он.Прайс на брифинге также говорил, что США не поощряют Украину к ударам по России и не содействуют им.По данным местных СМИ, США могут уже в пятницу объявить об очередном крупном пакете военной помощи Украине. Новые поставки вооружения, вероятно, анонсируют другие западные страны, которые соберутся на совещание на американской авиабазе Рамштайн в Германии.Западные страны в последние недели анонсировали поставки на Украину современной бронетехники, включая танки и боевые машины пехоты, а в госдепартаменте заявили о допустимости применения передаваемого оружия для удара по Крыму.
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крым, посол, сша, новости, оружие
Крым, посол, США, Новости, оружие

Посол Антонов отметил ставшую более воинственной риторику американских официальных лиц

07:28 19.01.2023 (обновлено: 07:29 19.01.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкАнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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Российские войска уничтожат любое оружие, которое американцы и их союзники поставляют на Украину, и не оставят без ответа удары по своей территории, включая Крым. Об этом заявил посол в США Анатолий Антонов, говорится 19 января в телеграм-канале диппредставительства
"Для всех должно стать очевидным: какое бы оружие американцами или натовцами не поставлялось режиму (Владимира) Зеленского, мы его уничтожим. Так было в годы Великой Отечественной войны, так будет и сейчас", - заверил Антонов.
По его словам, накачивание Украины оружием, в том числе американским, приведет лишь к еще большему числу жертв среди мирного населения.
Дипломат призвал прислушаться к словам президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова о невозможности победы над Россией.
Посол также прокомментировал высказывания официального представителя госдепартамента Неда Прайса о возможности применения американских вооружений для ударов по Крыму и публикации в местных СМИ о перспективах использования реактивных систем залпового огня HIMARS или БМП Bradley для наступления на полуостров.

"Констатируем, что риторика американских официальных лиц становится все более воинственной. Госдепартамент через оторванные от реальности утверждения о том, что "Крым — это Украина", а ВСУ могут применять американские вооружения для защиты своей территории, по сути, подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России", - сказал Антонов.

Он предупредил, что это делает риски эскалации конфликта еще выше.
"Комментаторы наивно полагают, что Россия не отреагирует на удары по своей территории", - добавил он.
Прайс на брифинге также говорил, что США не поощряют Украину к ударам по России и не содействуют им.
По данным местных СМИ, США могут уже в пятницу объявить об очередном крупном пакете военной помощи Украине. Новые поставки вооружения, вероятно, анонсируют другие западные страны, которые соберутся на совещание на американской авиабазе Рамштайн в Германии.
Западные страны в последние недели анонсировали поставки на Украину современной бронетехники, включая танки и боевые машины пехоты, а в госдепартаменте заявили о допустимости применения передаваемого оружия для удара по Крыму.
- РИА Новости, 1920, 26.12.2022
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