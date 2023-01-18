https://ukraina.ru/20230118/1042754801.html

Невероятно, но факт! В Донецке в Крещенский сочельник случилось настоящее чудо. Видео

Невероятно, но факт! В Донецке в Крещенский сочельник случилось настоящее чудо. Видео - 18.01.2023 Украина.ру

Невероятно, но факт! В Донецке в Крещенский сочельник случилось настоящее чудо. Видео

В Свято-Георгиевском храме в Кировском районе Донецка состоялось утреннее богослужение. В Крещенский сочельник освятить воду пришли более 50 человек, и это... Украина.ру, 18.01.2023

2023-01-18T17:02

2023-01-18T17:02

2023-01-18T17:02

видео

россия

днр

донецк

крещение

церковь

храм

вода

обстрелы

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/12/1042754617_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6ec5e2320f266cb50a8765460009477d.jpg

В Свято-Георгиевском храме в Кировском районе Донецка состоялось утреннее богослужение. В Крещенский сочельник освятить воду пришли более 50 человек, и это несмотря на звуки активных боевых действий. А после службы над храмом прошёл дождь. В этом году в Донецке не оборудовали места для массовых Крещенских купаний по причине непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ. Как Донецк встречает Крещение Господне - смотрите в репортаже корреспондента Украина.ру Алексея Туманова.Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, днр, донецк, крещение, церковь, храм, вода, обстрелы, всу, видео