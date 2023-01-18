Невероятно, но факт! В Донецке в Крещенский сочельник случилось настоящее чудо. Видео - 18.01.2023 Украина.ру
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Невероятно, но факт! В Донецке в Крещенский сочельник случилось настоящее чудо. Видео
Невероятно, но факт! В Донецке в Крещенский сочельник случилось настоящее чудо. Видео - 18.01.2023 Украина.ру
Невероятно, но факт! В Донецке в Крещенский сочельник случилось настоящее чудо. Видео
В Свято-Георгиевском храме в Кировском районе Донецка состоялось утреннее богослужение. В Крещенский сочельник освятить воду пришли более 50 человек, и это... Украина.ру, 18.01.2023
2023-01-18T17:02
2023-01-18T17:02
видео
россия
днр
донецк
крещение
церковь
храм
вода
обстрелы
всу
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В Свято-Георгиевском храме в Кировском районе Донецка состоялось утреннее богослужение. В Крещенский сочельник освятить воду пришли более 50 человек, и это несмотря на звуки активных боевых действий. А после службы над храмом прошёл дождь. В этом году в Донецке не оборудовали места для массовых Крещенских купаний по причине непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ. Как Донецк встречает Крещение Господне - смотрите в репортаже корреспондента Украина.ру Алексея Туманова.Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.
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видео, россия, днр, донецк, крещение, церковь, храм, вода, обстрелы, всу, видео
Видео, Россия, ДНР, Донецк, Крещение, Церковь, храм, вода, обстрелы, ВСУ

Невероятно, но факт! В Донецке в Крещенский сочельник случилось настоящее чудо. Видео

17:02 18.01.2023
 
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В Свято-Георгиевском храме в Кировском районе Донецка состоялось утреннее богослужение. В Крещенский сочельник освятить воду пришли более 50 человек, и это несмотря на звуки активных боевых действий. А после службы над храмом прошёл дождь. В этом году в Донецке не оборудовали места для массовых Крещенских купаний по причине непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ. Как Донецк встречает Крещение Господне - смотрите в репортаже корреспондента Украина.ру Алексея Туманова.
Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.
 
ВидеоРоссияДНРДонецкКрещениеЦерковьхрамводаобстрелыВСУ
 
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