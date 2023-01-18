https://ukraina.ru/20230118/1042736210.html

Украина: сказка о национальном государстве и другие разрушительные мифы

Украина: сказка о национальном государстве и другие разрушительные мифы - 18.01.2023 Украина.ру

Украина: сказка о национальном государстве и другие разрушительные мифы

Последние десятилетия украинской истории — яркий пример деятельности современных политтехнологов

2023-01-18T12:19

2023-01-18T12:19

2023-01-18T12:19

мнения

олег ясинский

украина

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политтехнологи

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государство

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Откровенный непрофессионализм в элементарных вопросах обществознания щедро компенсирован попурри из различных мифов предыдущих эпох, что в агрессивной медийной подаче — устами звезд и интеллигенции — должно было стать опорой новой официальной правды, призванной навсегда заменить нашу историческую память и здравый смысл.Новое национальное государство, создававшееся на двух главных составляющих — русофобии и антикоммунизме, в силу собственных неразрешимых противоречий изначально не имело ни малейшего потенциала для развития, и его реальная цель крайне отличалась от официально провозглашенной. Проект Украины как государства, равно как и для других бывших союзных республик, был возможен даже не в качестве ложно декларировавшихся какое-то короткое время обещаний политического нейтралитета и сохранения всех гражданских свобод, а только при сохранении особых, близких отношений в рамках вчерашних границ СССР. Именно это оставалось единственным шансом не стать трофеем коллективного Запада, нисколько не заинтересованного ни в экономическом ни в политическом развитии своих новых колоний, подаренных ему в результате "перестройки".Идея нового молодого государства в центре Европы, зачатого на беловежской пьянке и рождавшегося под аплодисменты США и НАТО, чтобы "влиться в семью свободных народов", была отражением полного непонимания на постсоветском пространстве реальных основ настоящего мирового порядка. Рассказывают, что в отличие от нас понимавший их чилийский военный преступник Мигель Краснофф-Марченко, сын и внук небезызвестных борцов с большевизмом генеролов Красновых, отбывая пожизненное заключение в тюрьме за пытки и убийства политзаключенных в годы диктатуры Пиночета, пустился в пляс, узнав об отделении Украины от России и Белоруссии.Если мы обратимся к словарям и энциклопедиям в поисках точного определения "национального государства", нас будет ждать немало сюрпризов. Во-первых, между всеми "точными определениями" будут заметные семантические расхождения. Во-вторых, вся логика истории последних как минимум шести десятилетий нам будет указывать на то, как все более рудиментарен и неточен этот термин, предлагающей нечто совершенно несовместимое с логикой неолиберальной глобализации, и главное — в нынешнем мире мы вряд ли найдем больше десятка примеров стран, которые можно сегодня хотя бы с натяжкой назвать "национальными государствами". Идея построения такового в ХХI веке в середине Европы — в эпицентре глобалистских интересов, мировых финансовых потоков и уже сложившихся экономических и военно-политических альянсов между ведущими игроками планетарной политики были самоуничтожительным безумием, которое быстро дополнилось чисто местным шизофреническим элементом стремления в Евросоюз при усиливавшейся политике сегрегации всех народов, не являющихся "титульной нацией". То, что во главе этого позорного процесса в какой-то момент оказался еврей Зеленский, независимо от обилия на этот счет черносотенного бреда, отражающего драматическое падение уровня образования населения бывшего СССР — очень яркая иллюстрация торжества двойных стандартов не только среди украинской власти, но внутри европейских элит, с их мантрой о правах человека и неких особых континентальных ценностях. В любом ином случае постмайданная Украина еще девять лет назад из любимца Запада превратилась бы в страну-изгоя как государство, продвигающее нацизм и войну на собственной территории. Но самое удивительное и печальное в этой истории — в другом: неспособность миллионов людей с высшим образованием разглядеть столь простые и очевидные вещи.Как этого ни хотелось его идейным отцам, вчерашним партийным чиновникам, почувствовав запах власти и денег быстро мутироваших в борцов за независимость, "молодое суверенное государство" возникало не на пустом месте. На территории Советской Украины существовали развитые при участии все советских народов экономика, наука, культура и образование. Поэтому перед разрушителями страны стояла особо срочная предварительная задача по разрушению нашей памяти. Чтобы сбить в сознании людей, и особенно молодежи, причинно-следственные связи, понадобилось несколько лет профессиональной медийной независимой прессы, способной выдавать все оттенки серого за все краски мира, и — внимание — это началось задолго до Майдана и при активном соучастии большинства политических сил страны. Антироссийский и антикоммунистический дискурс идеально дополняли друг друга, выполняя главную цель — сатанизацию СССР, с целью недопущения в мозгу обывателя симпатий в адрес социализма и заодно рисование там же карикатурного образа "дикой отсталой России", чтобы на ее фоне закрепить безальтернативный образ светлого западного будущего.Так лицемерные шабаши, известные как ежегодное официальное отмечание "жертв памяти Голодомора", использовавшиеся украинской власти для разжигания ненависти к СССР и России, всего через несколько лет после их начала были дополнены законом о запрете коммунистической символики, уравнявшим гитлеровскую Германию с СССР, а коммунизм — с нацизмом. Правда, с той разницей что использование свастик в политических и бытовых манифестациях стало свободным, а за красный флаг или серп и молот можно было попасть в тюрьму, при полном попустительстве властей быть избитыми на улице или в лучшем случае, отделаться штрафом.Рожденная из российской культуры и советского социализма Украина уже была под контролем ее врагов, главных мировых экспертов в вопросах медиа и психологических войн. Это они в первые годы "независимости" лишили украинскую культуру историчности, сначала превратив ее в лубочное шоу для иностранцев, а затем в некую разновидность аутоиммунной болезни, необратимо разрушающей тело носителя. Лесь Деревьянко сменил Олександра Довженко, чтобы всего через несколько лет символов защиты родины стал не советский солдат, а нацист из Азова (террористическая организация, запрещена в РФ).Простые люди смогут перестать быть заложниками преступников у власти при одном-единственном условии — в завтрашнем обществе хранение и защита нашей исторической памяти должны стать центром нашего воспитания и культуры. Когда нас лишают памяти, у нас отбирают всё.

https://ukraina.ru/20221130/1041345797.html

https://ukraina.ru/20221128/1041262915.html

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Олег Ясинский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039919176_363:33:884:554_100x100_80_0_0_6abb83c9bb87db203dd8acafe5b242cd.jpg.webp

Олег Ясинский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039919176_363:33:884:554_100x100_80_0_0_6abb83c9bb87db203dd8acafe5b242cd.jpg.webp

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Олег Ясинский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039919176_363:33:884:554_100x100_80_0_0_6abb83c9bb87db203dd8acafe5b242cd.jpg.webp

мнения, олег ясинский, украина, украинские мифы, политтехнологи, русофобия, государство