https://ukraina.ru/20230118/1042734340.html

Власти подтвердили падение вертолета на детский сад в Киевской области

Власти подтвердили падение вертолета на детский сад в Киевской области - 18.01.2023 Украина.ру

Власти подтвердили падение вертолета на детский сад в Киевской области

В городе Бровары Киевской области на детский сад упал вертолет, вспыхнул пожар, людей эвакуируют. Такое сообщение распространила 18 января представитель полиции Киевской области Ирина Прянишникова, эту информацию подтвердили в Офисе президента

2023-01-18T10:13

2023-01-18T10:13

2023-01-18T10:24

украина

новости украины

новости

бровары

киевская область

вертолеты

детский сад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102379/06/1023790646_0:0:3223:1814_1920x0_80_0_0_1033248eaf687902e62623bb520b7baa.jpg

Также падение вертолета подтвердил глава Киевской области Алексей Кулеба, правда о принадлежности машины он пока промолчал.Уточняется также, что на месте уже работают Госслужба по ЧС и другие службы. Другие обстоятельства произошедшего не уточняются.По предварительным оценкам экспертов, с большой долей вероятности, это мог быть вертолет МИ-8 советского производства, объем топливных баков которого составляет примерно 3 тысячи литров.Между тем, в ноябре прошлого года в Британии объявили, что завершили первую поставку боевых вертолетов Sea King на Украину якобы для обеспечения поисково-спасательных операций.

https://ukraina.ru/20230118/1042733809.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, новости украины, новости, бровары, киевская область, вертолеты, детский сад