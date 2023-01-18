Власти подтвердили падение вертолета на детский сад в Киевской области - 18.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230118/1042734340.html
Власти подтвердили падение вертолета на детский сад в Киевской области
Власти подтвердили падение вертолета на детский сад в Киевской области - 18.01.2023 Украина.ру
Власти подтвердили падение вертолета на детский сад в Киевской области
В городе Бровары Киевской области на детский сад упал вертолет, вспыхнул пожар, людей эвакуируют. Такое сообщение распространила 18 января представитель полиции Киевской области Ирина Прянишникова, эту информацию подтвердили в Офисе президента
2023-01-18T10:13
2023-01-18T10:24
украина
новости украины
новости
бровары
киевская область
вертолеты
детский сад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102379/06/1023790646_0:0:3223:1814_1920x0_80_0_0_1033248eaf687902e62623bb520b7baa.jpg
Также падение вертолета подтвердил глава Киевской области Алексей Кулеба, правда о принадлежности машины он пока промолчал.Уточняется также, что на месте уже работают Госслужба по ЧС и другие службы. Другие обстоятельства произошедшего не уточняются.По предварительным оценкам экспертов, с большой долей вероятности, это мог быть вертолет МИ-8 советского производства, объем топливных баков которого составляет примерно 3 тысячи литров.Между тем, в ноябре прошлого года в Британии объявили, что завершили первую поставку боевых вертолетов Sea King на Украину якобы для обеспечения поисково-спасательных операций.
https://ukraina.ru/20230118/1042733809.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102379/06/1023790646_459:0:3190:2048_1920x0_80_0_0_30d8a1cfe1c6b0efbfcbaff0a51a9546.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, новости украины, новости, бровары, киевская область, вертолеты, детский сад
Украина, Новости Украины, Новости, Бровары, Киевская область, вертолеты, детский сад

Власти подтвердили падение вертолета на детский сад в Киевской области

10:13 18.01.2023 (обновлено: 10:24 18.01.2023)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкДетский дом в Великом Новгороде
Детский дом в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать в
В городе Бровары Киевской области на детский сад упал вертолет, вспыхнул пожар, людей эвакуируют. Такое сообщение распространила 18 января представитель полиции Киевской области Ирина Прянишникова, эту информацию подтвердили в Офисе президента
"Только что на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат. Выясняем данные о потерпевших и обстоятельства", - говорится в сообщении.
Также падение вертолета подтвердил глава Киевской области Алексей Кулеба, правда о принадлежности машины он пока промолчал.
Уточняется также, что на месте уже работают Госслужба по ЧС и другие службы. Другие обстоятельства произошедшего не уточняются.
По предварительным оценкам экспертов, с большой долей вероятности, это мог быть вертолет МИ-8 советского производства, объем топливных баков которого составляет примерно 3 тысячи литров.
Между тем, в ноябре прошлого года в Британии объявили, что завершили первую поставку боевых вертолетов Sea King на Украину якобы для обеспечения поисково-спасательных операций.
09:54
Вертолет упал на здание детского сада под Киевом - СМИУтром 18 января украинские паблики написали о том, что одно из дошкольных заведений города Бровары Киевской области горит после падения на него неизвестного объекта
 
УкраинаНовости УкраиныНовостиБроварыКиевская областьвертолетыдетский сад
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:15Вертолет с главой МВД Украины могли поразить из ПЗРК - эксперт
12:44Крушение вертолёта под Киевом: погиб глава МВД и не только. Видео
12:35Алексей Мухин: Наёмники в украинской армии - свидетельство того, что сами ВСУ не справляются с ситуацией
12:31Сбербанк приходит в Крым
12:19Украина: сказка о национальном государстве и другие разрушительные мифы
12:19Названа модель вертолета, при падении которого погиб министр внутренних дел Украины
12:00Гибель руководства МВД, атаки ВСУ, условия по переговорам. Главное на Украине на 12:00 18 января
11:56Никаких переговоров: Лавров назвал "мирный план" Зеленского несуразным
11:46Власти Украины заговорили о диверсии после крушения вертолета с руководством МВД
11:43Виктор Баранец: Вертолетную аварию в Броварах повесят на Россию
11:37Восемнадцать человек погибли в результате крушения вертолета в Киевской области
11:27При крушении вертолета в Броварах погибло руководство МВД Украины
11:00Как Киссинджер хотел "дружить с Россией"
10:58Число жертв ЧП с вертолетом в Киевской области выросло до трех
10:56Эксперт ответил, какой именно вертолет мог упасть в Броварах
10:53Появилась версия падения вертолета на детский сад под Киевом
10:21Первые кадры трагедии: названо предварительное число жертв от падения вертолета в Броварах
10:13Власти подтвердили падение вертолета на детский сад в Киевской области
09:56NYТ: проиграет тот, у кого быстрее закончатся снаряды, поэтому США обратились к новым поставщикам
09:54Вертолет упал на здание детского сада под Киевом - СМИ
Лента новостейМолния