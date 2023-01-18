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Власти подтвердили падение вертолета на детский сад в Киевской области
Власти подтвердили падение вертолета на детский сад в Киевской области - 18.01.2023 Украина.ру
Власти подтвердили падение вертолета на детский сад в Киевской области
В городе Бровары Киевской области на детский сад упал вертолет, вспыхнул пожар, людей эвакуируют. Такое сообщение распространила 18 января представитель полиции Киевской области Ирина Прянишникова, эту информацию подтвердили в Офисе президента
2023-01-18T10:13
2023-01-18T10:13
2023-01-18T10:24
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детский сад
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Также падение вертолета подтвердил глава Киевской области Алексей Кулеба, правда о принадлежности машины он пока промолчал.Уточняется также, что на месте уже работают Госслужба по ЧС и другие службы. Другие обстоятельства произошедшего не уточняются.По предварительным оценкам экспертов, с большой долей вероятности, это мог быть вертолет МИ-8 советского производства, объем топливных баков которого составляет примерно 3 тысячи литров.Между тем, в ноябре прошлого года в Британии объявили, что завершили первую поставку боевых вертолетов Sea King на Украину якобы для обеспечения поисково-спасательных операций.
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Украина, Новости Украины, Новости, Бровары, Киевская область, вертолеты, детский сад
Власти подтвердили падение вертолета на детский сад в Киевской области
10:13 18.01.2023 (обновлено: 10:24 18.01.2023)
В городе Бровары Киевской области на детский сад упал вертолет, вспыхнул пожар, людей эвакуируют. Такое сообщение распространила 18 января представитель полиции Киевской области Ирина Прянишникова, эту информацию подтвердили в Офисе президента
"Только что на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат. Выясняем данные о потерпевших и обстоятельства", - говорится в сообщении.
Также падение вертолета подтвердил глава Киевской области Алексей Кулеба, правда о принадлежности машины он пока промолчал.
Уточняется также, что на месте уже работают Госслужба по ЧС и другие службы. Другие обстоятельства произошедшего не уточняются.
По предварительным оценкам экспертов, с большой долей вероятности, это мог быть вертолет МИ-8 советского производства, объем топливных баков которого составляет примерно 3 тысячи литров.
Между тем, в ноябре прошлого года в Британии объявили, что завершили первую поставку боевых вертолетов Sea King на Украину якобы для обеспечения поисково-спасательных операций.