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Вертолет упал на здание детского сада под Киевом - СМИ
Вертолет упал на здание детского сада под Киевом - СМИ - 18.01.2023 Украина.ру
Вертолет упал на здание детского сада под Киевом - СМИ
Утром 18 января украинские паблики написали о том, что одно из дошкольных заведений города Бровары Киевской области горит после падения на него неизвестного объекта
2023-01-18T09:54
2023-01-18T09:54
2023-01-18T09:59
новости
новости украины
детский сад
киевская область
бровары
вертолеты
беспилотник
дети
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Отдельные каналы ссылаются на слова очевидцев, заявивших, что на детский сад упало что-то похожее на вертолет или крупный беспилотник. Местные жители слышали сильный взрыв, после чего начался серьезный пожар.Сообщается также, что в саду могут по-прежнему находиться дети. Официальные власти города пока никак не комментировали случившееся.Ранее киевские Телеграм-каналы сообщали об интенсивных полетах украинской авиации в регионе и призывали не паниковать.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, детский сад, киевская область, бровары, вертолеты, беспилотник, дети
Новости, Новости Украины, детский сад, Киевская область, Бровары, вертолеты, беспилотник, дети
Вертолет упал на здание детского сада под Киевом - СМИ
09:54 18.01.2023 (обновлено: 09:59 18.01.2023)
Утром 18 января украинские паблики написали о том, что одно из дошкольных заведений города Бровары Киевской области горит после падения на него неизвестного объекта
Отдельные каналы ссылаются на слова очевидцев, заявивших, что на детский сад упало что-то похожее на вертолет или крупный беспилотник. Местные жители слышали сильный взрыв, после чего начался серьезный пожар.
"Действительно, было падение вертолета около "Сильпо". Было хорошо слышно двигатель, а потом глухой звук. И без новостей понятно, что что-то упало, потому что после удара звук вертолета пропал", - говорится в одном из местных комментариев.
Сообщается также, что в саду могут по-прежнему находиться дети. Официальные власти города пока никак не комментировали случившееся.
Ранее киевские Телеграм-каналы сообщали об интенсивных полетах украинской авиации в регионе и призывали не паниковать.