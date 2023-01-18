Вертолет упал на здание детского сада под Киевом - СМИ - 18.01.2023 Украина.ру
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Вертолет упал на здание детского сада под Киевом - СМИ
Вертолет упал на здание детского сада под Киевом - СМИ - 18.01.2023 Украина.ру
Вертолет упал на здание детского сада под Киевом - СМИ
Утром 18 января украинские паблики написали о том, что одно из дошкольных заведений города Бровары Киевской области горит после падения на него неизвестного объекта
2023-01-18T09:54
2023-01-18T09:59
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новости украины
детский сад
киевская область
бровары
вертолеты
беспилотник
дети
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Отдельные каналы ссылаются на слова очевидцев, заявивших, что на детский сад упало что-то похожее на вертолет или крупный беспилотник. Местные жители слышали сильный взрыв, после чего начался серьезный пожар.Сообщается также, что в саду могут по-прежнему находиться дети. Официальные власти города пока никак не комментировали случившееся.Ранее киевские Телеграм-каналы сообщали об интенсивных полетах украинской авиации в регионе и призывали не паниковать.
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новости, новости украины, детский сад, киевская область, бровары, вертолеты, беспилотник, дети
Новости, Новости Украины, детский сад, Киевская область, Бровары, вертолеты, беспилотник, дети

Вертолет упал на здание детского сада под Киевом - СМИ

09:54 18.01.2023 (обновлено: 09:59 18.01.2023)
 
© -gregg- / flickr
© -gregg- / flickr
Читать в
Утром 18 января украинские паблики написали о том, что одно из дошкольных заведений города Бровары Киевской области горит после падения на него неизвестного объекта
Отдельные каналы ссылаются на слова очевидцев, заявивших, что на детский сад упало что-то похожее на вертолет или крупный беспилотник. Местные жители слышали сильный взрыв, после чего начался серьезный пожар.
"Действительно, было падение вертолета около "Сильпо". Было хорошо слышно двигатель, а потом глухой звук. И без новостей понятно, что что-то упало, потому что после удара звук вертолета пропал", - говорится в одном из местных комментариев.
Сообщается также, что в саду могут по-прежнему находиться дети. Официальные власти города пока никак не комментировали случившееся.
Ранее киевские Телеграм-каналы сообщали об интенсивных полетах украинской авиации в регионе и призывали не паниковать.
 
НовостиНовости Украиныдетский садКиевская областьБроварывертолетыбеспилотникдети
 
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