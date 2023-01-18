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Вертолет упал на здание детского сада под Киевом - СМИ

Вертолет упал на здание детского сада под Киевом - СМИ - 18.01.2023 Украина.ру

Вертолет упал на здание детского сада под Киевом - СМИ

Утром 18 января украинские паблики написали о том, что одно из дошкольных заведений города Бровары Киевской области горит после падения на него неизвестного объекта

2023-01-18T09:54

2023-01-18T09:54

2023-01-18T09:59

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Отдельные каналы ссылаются на слова очевидцев, заявивших, что на детский сад упало что-то похожее на вертолет или крупный беспилотник. Местные жители слышали сильный взрыв, после чего начался серьезный пожар.Сообщается также, что в саду могут по-прежнему находиться дети. Официальные власти города пока никак не комментировали случившееся.Ранее киевские Телеграм-каналы сообщали об интенсивных полетах украинской авиации в регионе и призывали не паниковать.

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2023

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