https://ukraina.ru/20230117/1042669181.html

Эксперт рассказал, как атака на Киев поможет освободить новые территории РФ

Эксперт рассказал, как атака на Киев поможет освободить новые территории РФ - 17.01.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, как атака на Киев поможет освободить новые территории РФ

Освободить Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области можно за счёт атаки на Киев с целью смены политического режима на Украине, также можно реализовать эту задачу за счёт отвлекающих ударов по другим направлениям, сказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко в интервью изданию Украина.ру

2023-01-17T05:00

2023-01-17T05:00

2023-01-17T05:00

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По его словам, прежде чем СВО перейдет в наступательную фазу, то у ВС РФ стоит задача освободить Донбасс, Запорожскую и Херсонскую область.По его мнению, цель войны всегда политическая, "стороны воюют за желанный мир, как они его себе представляют".Поэтому и нынешняя военная спецоперация РФ на Украине — это тоже продолжение политики другими средствами, заключил профессор.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230116/1042649507.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, донбасс, запорожская область, херсонская область, вс рф