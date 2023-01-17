Эксперт рассказал, как атака на Киев поможет освободить новые территории РФ - 17.01.2023 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как атака на Киев поможет освободить новые территории РФ
Эксперт рассказал, как атака на Киев поможет освободить новые территории РФ - 17.01.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, как атака на Киев поможет освободить новые территории РФ
Освободить Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области можно за счёт атаки на Киев с целью смены политического режима на Украине, также можно реализовать эту задачу за счёт отвлекающих ударов по другим направлениям, сказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко в интервью изданию Украина.ру
2023-01-17T05:00
2023-01-17T05:00
новости
донбасс
запорожская область
херсонская область
вс рф
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По его словам, прежде чем СВО перейдет в наступательную фазу, то у ВС РФ стоит задача освободить Донбасс, Запорожскую и Херсонскую область.По его мнению, цель войны всегда политическая, "стороны воюют за желанный мир, как они его себе представляют".Поэтому и нынешняя военная спецоперация РФ на Украине — это тоже продолжение политики другими средствами, заключил профессор.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230116/1042649507.html
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новости, донбасс, запорожская область, херсонская область, вс рф
Новости, Донбасс, Запорожская область, Херсонская область, ВС РФ

Эксперт рассказал, как атака на Киев поможет освободить новые территории РФ

05:00 17.01.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота РСЗО "Град" ВС РФ в зоне проведения СВО
Работа РСЗО Град ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
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Освободить Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области можно за счёт атаки на Киев с целью смены политического режима на Украине, также можно реализовать эту задачу за счёт отвлекающих ударов по другим направлениям, сказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко в интервью изданию Украина.ру
По его словам, прежде чем СВО перейдет в наступательную фазу, то у ВС РФ стоит задача освободить Донбасс, Запорожскую и Херсонскую область.
Другое дело, как будет достигнута эта задача. Она может быть решена военным путём: ударом в лоб и занятием этих территорий. Или за счёт комбинированного удара здесь и атаки на Киев, например, с целью смены политического режима на Украине. Задачу можно реализовать также за счёт отвлекающих ударов по другим направлениям. То есть здесь открывается целый спектр возможностей для сочетания политики и дипломатии.
Алексей Фененко интервью
Алексей Фененко
профессор факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, эксперт РСМД
По его мнению, цель войны всегда политическая, "стороны воюют за желанный мир, как они его себе представляют".
Поэтому и нынешняя военная спецоперация РФ на Украине — это тоже продолжение политики другими средствами, заключил профессор.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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