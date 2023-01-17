Побывавшая в Донбассе переводчица объяснила позицию россиян-противников СВО
Позиция многих россиян, выступающих против спецоперации на Украине, связана с тем, что они "не знают всей правды" о событиях в Донбассе. Об этом в интервью Украина.ру рассказала переводчица Мария Лелянова, четыре раза побывавшая в регионе вместе с американцем Джоном Дуганом
Она рассказала, что, если бы не поездки в Донбасс, то она также была бы противницей спецоперации.
Хорошо понимаю, что движет россиянами, кричащими про "нет войне". Знаю, на чём основываются их убеждения. Многие сейчас говорят: "Они просто ненавидят Россию и пытаются угодить Западу!" Это не так. Они любят Россию. Просто не знают всей правды. … Они живут в другом информационном поле
Она добавила, что россияне, выступающие против СВО, подвергаются воздействию той же западной пропаганды, которая убеждает украинцев в необходимости продолжения боевых действий, а граждан западных стран – в необходимости поддержки киевского режима.
В результате в российском обществе происходит раскол в семьях, "в рамках одной семьи кто-то считает, что Россия защищает Донбасс, а кто-то – что наша страна – военный преступник". Она расценила этот процесс как "ужасное преступление против российского общества".
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
8 декабря 2022, 08:35Джон Дуган: В США очень много лжи о том, что происходит в Донбассе, я же хочу рассказывать правдуВ интервью изданию Украина.ру Джон Дуган, бывший американский полицейский, получивший убежище в России, рассказал, как отражаются боевые действия на Украине на простых американцах, объяснил, почему он решил вести репортажи из Донбасса и вспомнил, что больше всего его удивило в нашей стране