Побывавшая в Донбассе переводчица объяснила позицию россиян-противников СВО - 17.01.2023 Украина.ру
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Побывавшая в Донбассе переводчица объяснила позицию россиян-противников СВО
Побывавшая в Донбассе переводчица объяснила позицию россиян-противников СВО - 17.01.2023 Украина.ру
Побывавшая в Донбассе переводчица объяснила позицию россиян-противников СВО
Позиция многих россиян, выступающих против спецоперации на Украине, связана с тем, что они "не знают всей правды" о событиях в Донбассе. Об этом в интервью Украина.ру рассказала переводчица Мария Лелянова, четыре раза побывавшая в регионе вместе с американцем Джоном Дуганом
2023-01-17T04:00
2023-01-17T04:00
новости
спецоперация
запад
пропаганда
донбасс
переводчики
сша
киевский режим
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Она рассказала, что, если бы не поездки в Донбасс, то она также была бы противницей спецоперации.Она добавила, что россияне, выступающие против СВО, подвергаются воздействию той же западной пропаганды, которая убеждает украинцев в необходимости продолжения боевых действий, а граждан западных стран – в необходимости поддержки киевского режима.В результате в российском обществе происходит раскол в семьях, "в рамках одной семьи кто-то считает, что Россия защищает Донбасс, а кто-то – что наша страна – военный преступник". Она расценила этот процесс как "ужасное преступление против российского общества".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221208/1041591444.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, спецоперация, запад, пропаганда, донбасс, переводчики, сша, киевский режим
Новости, Спецоперация, Запад, пропаганда, Донбасс, переводчики, США, киевский режим

Побывавшая в Донбассе переводчица объяснила позицию россиян-противников СВО

04:00 17.01.2023
 
© Украина.ру / Игорь ГомольскийМария Лелянова
Мария Лелянова - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Украина.ру / Игорь Гомольский
Читать в
Позиция многих россиян, выступающих против спецоперации на Украине, связана с тем, что они "не знают всей правды" о событиях в Донбассе. Об этом в интервью Украина.ру рассказала переводчица Мария Лелянова, четыре раза побывавшая в регионе вместе с американцем Джоном Дуганом
Она рассказала, что, если бы не поездки в Донбасс, то она также была бы противницей спецоперации.

Хорошо понимаю, что движет россиянами, кричащими про "нет войне". Знаю, на чём основываются их убеждения. Многие сейчас говорят: "Они просто ненавидят Россию и пытаются угодить Западу!" Это не так. Они любят Россию. Просто не знают всей правды. … Они живут в другом информационном поле

Мария Лелянова
Переводчица
Она добавила, что россияне, выступающие против СВО, подвергаются воздействию той же западной пропаганды, которая убеждает украинцев в необходимости продолжения боевых действий, а граждан западных стран – в необходимости поддержки киевского режима.
В результате в российском обществе происходит раскол в семьях, "в рамках одной семьи кто-то считает, что Россия защищает Донбасс, а кто-то – что наша страна – военный преступник". Она расценила этот процесс как "ужасное преступление против российского общества".
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Джон Марк Дуган интервью - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря 2022, 08:35
Джон Дуган: В США очень много лжи о том, что происходит в Донбассе, я же хочу рассказывать правдуВ интервью изданию Украина.ру Джон Дуган, бывший американский полицейский, получивший убежище в России, рассказал, как отражаются боевые действия на Украине на простых американцах, объяснил, почему он решил вести репортажи из Донбасса и вспомнил, что больше всего его удивило в нашей стране
 
НовостиСпецоперацияЗападпропагандаДонбасспереводчикиСШАкиевский режим
 
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