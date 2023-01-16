https://ukraina.ru/20230116/1042649507.html

Как генерал Герасимов будет побеждать на Украине и почему именно он? Астрология и политика

Как генерал Герасимов будет побеждать на Украине и почему именно он? Астрология и политика - 16.01.2023 Украина.ру

Как генерал Герасимов будет побеждать на Украине и почему именно он? Астрология и политика

Одна из самых обсуждаемых "новостей СВО" - назначение генерала Валерия Васильевича Герасимова, начальника Генштаба России, командующим группировкой войск в зоне проведения СВО.

2023-01-16T04:48

2023-01-16T04:48

2023-01-16T04:48

астрология и политика

эксклюзив

спецоперация

валерий герасимов

украина

нато

ядерная война

джон болтон

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"Почему Суровикина заменили на Герасимова?" На этот вопрос пытаются найти ответ многие. Высказываются военкоры, блогеры, эксперты.Это "просто перестановка"?Или, наоборот, грядёт масштабная война, и нужен человек (на самом деле - группа высших военных начальников нашей страны), новый штаб, который сможет руководить более масштабной операцией?Большое волнение это назначение вызвало за рубежом."Нью-Йорк Таймс" делает вывод, что "впереди большое наступление".Да, назначение Герасимова и "смещение" генерала Суровикина вызвало много шума. Гораздо меньше внимания привлекает назначение замов нового командующего СВО.Их количество и квалификация позволяют сделать вывод о том, что да, впереди очень серьезное "масштабирование", и может быть, не только в связи с зимней кампанией.Штаб СВОЗаместители Валерия Герасимова - очень хорошо известные в войсках и вообще в России военачальники.Это генерал Сергей Владимирович Суровикин, командующий Воздушно-Космическими силами России.Сегодня про Суровикина говорят, в основном, по поводу организации эвакуации войск и жителей из Херсона, и в связи с ракетными ударами по инфраструктуре на Украине. Но его основные профессиональные задачи значительно масштабнее.Командующий ВКС отвечает за Военно-воздушные силы и Космические войска. Руководит противовоздушной и противоракетной обороной страны. Отвечает за выявление и парирование угроз России в космосе и из космоса.Второй заместитель - главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Леонидович Салюков. Внесён в санкции Евросоюза за то, что он "отвечает за российские наземные операции в Украине".Генерал известен не только тем, что уже 12 лет руководит проведением парадов на Красной площади, но и тем, что является одним из крупнейших в мире специалистов по танкам.Судя по всему, скоро НАТО передаст Украине десятки танков. А через какое-то время - возможно, сотни. Танковые войны в районе СВО становятся в этом случае неизбежностью. И третий зам Герасимова по СВО - это заместитель начальника Генштаба ВС РФ Алексей Ростиславович Ким, тоже очень известный военачальник, руководитель, преподаватель и учёный.Все военачальники прошли Чечню и Сирию. Алексей Ким и Сергей Суровикин - Таджикистан. Алексей Ким воевал ещё в Афганистане.Все они имеют блестящее военное образование. И что гораздо важнее - серьёзный боевой опыт.Безусловно, происходит "масштабирование", видимо, из-за ожидаемого нового характера военных действий.Доктрина ГерасимоваВалерий Герасимов - автор известной "доктрины Герасимова". Она широко обсуждалась в печати.Например, в 2018 году Герасимов дал интервью, в котором описал концепцию современной войны. Будут использоваться лазерные, космические и роботизированные технологии. Высокоточное оружие.Первоочередная задача - уничтожение объектов экономики противника, системы госуправления, информационных структур.Что именно и как из доктрины Герасимова будет применено в ближайшее время?Мы не знаем планов Генштаба России, но можем ориентироваться на те новости, которые давно находятся в открытом доступе.Например, широко известно, что 17 декабря 2022 года президент России провел совещание в объединённом штабе родов войск и попросил присутствующих главнокомандующих высказаться."Хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий", - сказал Главнокомандующий. Кстати, на том совещании присутствовали и Валерий Герасимов, и Сергей Суровикин.Через три недели после этого совещания произошло назначение Валерия Герасимова новым руководителем СВО. Значит, какие-то предложения прозвучали.Какие и почему? Это зависит от тех угроз, которые возникают в связи с дальнейшими военными действиями.А что, если...Ядерная угрозаТакже широко известно, что в октябре 2022 года генерал Герасимов провёл обсуждение угроз применения Украиной "грязной" атомной бомбы с военными руководителями Британии и США.Переговоры начальник Генштаба России провел с начальником Штаба обороны Великобритании Энтони Рэйдэйкином и председателем комитета начальников штабов ВВС США генералом Марком Милли.Это возможный ответ на вопрос: почему Герасимов?Потому что возможно открытое противостояние с НАТО и безумные планы Украины по применению "грязного" ядерного оружия, по крайней мере, в виде попытки или шантажа.Ни для кого не секрет, что войну на Украине ведут структуры НАТО, с ними и приходится вести переговоры.По меткому выражению представителя России при ООН Василия Небензи, "Украина -натовская ЧВК".Его слова полностью подтвердил министр обороны Украины Резников: "Мы выполняем миссию НАТО без потери их крови, но с потерей нашей".Возможно, это и есть основная причина назначения Герасимова.Масштабирование происходит потому, что НАТО вступает в войну на Украине с новыми видами вооружений, с новым "повышением ставок".Что будет, если Украина опять будет угрожать применением ядерного оружия? Как год тому назад, в феврале 2022 года, когда Зеленский в Мюнхене сделал соответствующее заявление о "возврате ядерного оружия на Украину".В октябре 2022 года Зеленский призывал уже НАТО нанести превентивные удары по России. Правда, потом все его советники и пресс-секретарь хором стали уверять, что Зеленский имел в виду "просто экономические санкции".Тема эта возникает снова и снова. И конечно, Зеленский только озвучивает чьи-то планы.Джон Болтон и ядерная бомбаНе так давно в некоторых телеграмм - каналах публиковалась информация о том, что в закрытом НИИ в Харькове шла разработка "грязной" ядерной бомбы. Эти работы спонсировал фонд, связанный с семьёй Джона Болтона, экс-советника президента США по нацбезопасности.Бомбу собирались испытать в Чернобыльской зоне в марте 2022 года. Это многое объясняет в планах командования России в начале СВО. Но конечно, никаких доказательств пока что нет. Хотя вполне может быть, что скоро будут.И кстати, именно этот самый Джон Болтон оказался в Киеве в посольстве США в тот день в октябре 2022, когда были нанесены первые ракетные удары по инфраструктуре Украины, и Киева в том числе, после подрыва Крымского моста.Именно Джон Болтон, "ястреб" при президенте Трампе, считается автором идеи о возвращении Украины в клуб ядерных держав.Поэтому когда слышатся голоса "давайте ударим по центрам принятия решений!" - надо понимать, что сделать это затруднительно. Уши торчат, но поймать сложно.Конечно, центры принятия решений находятся не на Банковой улице в Киеве, где расположен Офис президента. И не на Воздухофлотском проспекте, где находится Министерство обороны.Но повторюсь, версия о ядерной угрозе и о том, что Украина скоро вслед за танками начнет просить на Западе ядерное оружие - это только одна из версий. И если это ошибка, то очень хорошо.И может быть, назначение Валерия Герасимова связано только с новым "зимним наступлением".Сложные задачи стоят перед Валерием Герасимовым и новым штабом СВО.Не допустить мировой войны, не допустить ядерной войны. И победить "натовскую ЧВК", минимизируя потери населения и нашей армии.

https://ukraina.ru/20230111/1042525662.html

https://ukraina.ru/20230111/1042553547.html

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2023

Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, спецоперация, валерий герасимов, украина, нато, ядерная война, джон болтон