https://ukraina.ru/20230116/1042649358.html

"Сам себя мобилизовал": переводчица рассказала, как британец стал волонтёром в Донбассе

"Сам себя мобилизовал": переводчица рассказала, как британец стал волонтёром в Донбассе - 16.01.2023 Украина.ру

"Сам себя мобилизовал": переводчица рассказала, как британец стал волонтёром в Донбассе

Проживаюший в России британец Майкл Джонс стал волонтёром, оказывающим помощь мирному населению Донбасса и журналистом, рассказывающим англоязычной аудитории правду о вооружённом конфликте, под влиянием разговора со своей женой. Эту историю в интервью Украина.ру рассказала переводчица Мария Лелянова

2023-01-16T07:30

2023-01-16T07:30

2023-01-16T07:30

новости

спецоперация

донбасс

волонтеры

великобритания

переводчики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103387/00/1033870041_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e82c57707e92c4c85e242d56012c1c30.jpg

По её словам, Джонс рассказал супруге, что считает выезжающих за рубеж с целью избежать уклонения от мобилизации россиян трусами.Она добавила, что вскоре после этого разговора Джонс поехал с гуманитарной миссией в Донбасс вместе с американцем Джоном Дуганом, у которого Лелянова уже тогда работала переводчицей.Она добавила, что вместе с Дуганом и Джонсом пережила в Донбассе “и мины, и обстрелы”, и теперь воспринимает их как братьев.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221125/1041188651.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, донбасс, волонтеры, великобритания, переводчики