"Сам себя мобилизовал": переводчица рассказала, как британец стал волонтёром в Донбассе
Проживаюший в России британец Майкл Джонс стал волонтёром, оказывающим помощь мирному населению Донбасса и журналистом, рассказывающим англоязычной аудитории правду о вооружённом конфликте, под влиянием разговора со своей женой. Эту историю в интервью Украина.ру рассказала переводчица Мария Лелянова
По её словам, Джонс рассказал супруге, что считает выезжающих за рубеж с целью избежать уклонения от мобилизации россиян трусами.
На что она ответила, что британскому гражданину, которого не мобилизуют и на войну не отправят, легко об этом рассуждать. В итоге Майк решил мобилизовать самого себя
Она добавила, что вскоре после этого разговора Джонс поехал с гуманитарной миссией в Донбасс вместе с американцем Джоном Дуганом, у которого Лелянова уже тогда работала переводчицей.
Она добавила, что вместе с Дуганом и Джонсом пережила в Донбассе “и мины, и обстрелы”, и теперь воспринимает их как братьев.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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