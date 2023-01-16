"Сам себя мобилизовал": переводчица рассказала, как британец стал волонтёром в Донбассе - 16.01.2023 Украина.ру
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"Сам себя мобилизовал": переводчица рассказала, как британец стал волонтёром в Донбассе
"Сам себя мобилизовал": переводчица рассказала, как британец стал волонтёром в Донбассе - 16.01.2023 Украина.ру
"Сам себя мобилизовал": переводчица рассказала, как британец стал волонтёром в Донбассе
Проживаюший в России британец Майкл Джонс стал волонтёром, оказывающим помощь мирному населению Донбасса и журналистом, рассказывающим англоязычной аудитории правду о вооружённом конфликте, под влиянием разговора со своей женой. Эту историю в интервью Украина.ру рассказала переводчица Мария Лелянова
2023-01-16T07:30
2023-01-16T07:30
новости
спецоперация
донбасс
волонтеры
великобритания
переводчики
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По её словам, Джонс рассказал супруге, что считает выезжающих за рубеж с целью избежать уклонения от мобилизации россиян трусами.Она добавила, что вскоре после этого разговора Джонс поехал с гуманитарной миссией в Донбасс вместе с американцем Джоном Дуганом, у которого Лелянова уже тогда работала переводчицей.Она добавила, что вместе с Дуганом и Джонсом пережила в Донбассе “и мины, и обстрелы”, и теперь воспринимает их как братьев.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221125/1041188651.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спецоперация, донбасс, волонтеры, великобритания, переводчики
Новости, Спецоперация, Донбасс, волонтеры, Великобритания, переводчики

"Сам себя мобилизовал": переводчица рассказала, как британец стал волонтёром в Донбассе

07:30 16.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Проживаюший в России британец Майкл Джонс стал волонтёром, оказывающим помощь мирному населению Донбасса и журналистом, рассказывающим англоязычной аудитории правду о вооружённом конфликте, под влиянием разговора со своей женой. Эту историю в интервью Украина.ру рассказала переводчица Мария Лелянова
По её словам, Джонс рассказал супруге, что считает выезжающих за рубеж с целью избежать уклонения от мобилизации россиян трусами.

На что она ответила, что британскому гражданину, которого не мобилизуют и на войну не отправят, легко об этом рассуждать. В итоге Майк решил мобилизовать самого себя

Мария Лелянова
Мария Лелянова
Переводчица
Она добавила, что вскоре после этого разговора Джонс поехал с гуманитарной миссией в Донбасс вместе с американцем Джоном Дуганом, у которого Лелянова уже тогда работала переводчицей.
Она добавила, что вместе с Дуганом и Джонсом пережила в Донбассе “и мины, и обстрелы”, и теперь воспринимает их как братьев.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Москва Кремль флаг российский триколор
25 ноября 2022, 09:13
Бывший американский полицейский раскрыл мотивы своего побега в РоссиюПриняв в 2016 году решение о побеге из США, бывший американский полицейский Джон Марк Дуган собирался отправиться на Кубу, но затем изменил своё решение и прибыл в Россию. Об этом он рассказал 24 ноября, выступая в Москве на международной научно-практической конференции “Российско-кубинские отношения в свете становления многополярного мира”
 
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