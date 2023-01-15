Американская писательница рассказала о глобальной пиар-кампании Запада в пользу "марионетки" Зеленского - 15.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230115/1042634292.html
Американская писательница рассказала о глобальной пиар-кампании Запада в пользу "марионетки" Зеленского
Американская писательница рассказала о глобальной пиар-кампании Запада в пользу "марионетки" Зеленского - 15.01.2023 Украина.ру
Американская писательница рассказала о глобальной пиар-кампании Запада в пользу "марионетки" Зеленского
Западная пропаганда превратила президента Украины Владимира Зеленского в "вездесущий корпоративный талисман" самой агрессивной из когда-либо существовавших рекламных кампаний мирового масштаба. Об этом рассказала 14 января на своей странице американская писательница Кейтлин Джонстоун
2023-01-15T09:57
2023-01-15T11:11
новости
спецоперация
владимир зеленский
запад
пропаганда
сша
писатель
mcdonald's
пиар
фестивали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103418/50/1034185061_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_76c7077019fa7f2ba489ba287f1124d5.jpg
Она опубликовала список из более чем 20 "позорных" пиар-ходов, осуществлённых в рамках пропагандистской кампании в пользу Зеленского на Западе.В список Джонстоун вошла, в частности, инициатива сенатора-республиканца Джо Уилсона о сооружении бюста главы киевского режима в американском Капитолии.Также писательница рассказала о "фальшивой фразе в стиле фильмов Голливуда", якобы произнесённой Зеленским в апреле прошлого года. Джонстоун напомнила, что заявление Зеленского о том, что ему нужны "боеприпасы, а не эвакуация", было широко растиражировано западными СМИ, однако в действительности не известно, произносил ли он эти слова, поскольку единственным источником, сообщившим об этом, был "неназванный американский чиновник", отметила писательница.Среди других пиар-ходов западной пропаганды Джонстоун назвала фотосессию Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue и объявление президента Украины человеком года по версии американского журнала Time.Кроме того, писательница осудила тех знаменитостей, которые публично поддержали Зеленского, в том числе актёров Марка Хэммила, Шона Пенна, Бена Стиллера и музыканта Боно. Выступление последнего в киевском бомбоубежище она назвала "психологической операцией".Частью той же глобальной пиар-кампании являлись и выступления главы киевского режима на фестивалях "Грэмми" и "Золотой глобус" в США, на Каннском кинфестивале во Франции, на Нью-Йоркской фондовой бирже и на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии.В заключение автор отметила, что такой пиар — "насилие над рассудком" и что люди, вероятнее всего, уже устали от него.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103418/50/1034185061_92:0:1019:695_1920x0_80_0_0_ae41c32f159ef8fc1b301e02b517003e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спецоперация, владимир зеленский, запад, пропаганда, сша, писатель, mcdonald's, пиар, фестивали, елена зеленская, голливуд, сми, шон пенн, бенджамин стиллер, боно (пол дэвид хьюсон)
Новости, Спецоперация, Владимир Зеленский, Запад, пропаганда, США, писатель, McDonald's, пиар, фестивали, Елена Зеленская, Голливуд, СМИ, Шон Пенн, Бенджамин Стиллер, Боно (Пол Дэвид Хьюсон)

Американская писательница рассказала о глобальной пиар-кампании Запада в пользу "марионетки" Зеленского

09:57 15.01.2023 (обновлено: 11:11 15.01.2023)
 
© president.gov.uaЗеленский
Зеленский
© president.gov.ua
Читать в
Западная пропаганда превратила президента Украины Владимира Зеленского в "вездесущий корпоративный талисман" самой агрессивной из когда-либо существовавших рекламных кампаний мирового масштаба. Об этом рассказала 14 января на своей странице американская писательница Кейтлин Джонстоун
Она опубликовала список из более чем 20 "позорных" пиар-ходов, осуществлённых в рамках пропагандистской кампании в пользу Зеленского на Западе.

То, как самые могущественные учреждения западного мира швыряют всем в лицо свою марионетку, чтобы продать имперскую прокси-войну, заставило бы покраснеть Рональда Макдональда (клоун-талисман компании McDonald’s - ред.)

Кейтлин Джонстоун
Американская писательница
В список Джонстоун вошла, в частности, инициатива сенатора-республиканца Джо Уилсона о сооружении бюста главы киевского режима в американском Капитолии.
Также писательница рассказала о "фальшивой фразе в стиле фильмов Голливуда", якобы произнесённой Зеленским в апреле прошлого года. Джонстоун напомнила, что заявление Зеленского о том, что ему нужны "боеприпасы, а не эвакуация", было широко растиражировано западными СМИ, однако в действительности не известно, произносил ли он эти слова, поскольку единственным источником, сообщившим об этом, был "неназванный американский чиновник", отметила писательница.
Среди других пиар-ходов западной пропаганды Джонстоун назвала фотосессию Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue и объявление президента Украины человеком года по версии американского журнала Time.
Кроме того, писательница осудила тех знаменитостей, которые публично поддержали Зеленского, в том числе актёров Марка Хэммила, Шона Пенна, Бена Стиллера и музыканта Боно. Выступление последнего в киевском бомбоубежище она назвала "психологической операцией".
Частью той же глобальной пиар-кампании являлись и выступления главы киевского режима на фестивалях "Грэмми" и "Золотой глобус" в США, на Каннском кинфестивале во Франции, на Нью-Йоркской фондовой бирже и на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии.
В заключение автор отметила, что такой пиар — "насилие над рассудком" и что люди, вероятнее всего, уже устали от него.
 
НовостиСпецоперацияВладимир ЗеленскийЗападпропагандаСШАписательMcDonald'sпиарфестивалиЕлена ЗеленскаяГолливудСМИШон ПеннБенджамин СтиллерБоно (Пол Дэвид Хьюсон)
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:46Внук Родари в Стране лжецов и фейерверк по-харьковски
11:18СМИ: русофобия стала главным политическим инструментом в Польше
11:13Лидеры прошедшего года. Украинская версия
10:57Беспорядки в Перу не прекращаются, в крупнейших городах продлено чрезвычайное положение
10:51Арестович признал, что взрыв дома в Днепре произошел из-за действий ПВО Украины
10:29В Турции заявили, что Россия с каждым нападением Запада становится только сильнее
09:57Американская писательница рассказала о глобальной пиар-кампании Запада в пользу "марионетки" Зеленского
09:53Арестович и трагедия в Днепре, пытки и вымогательства. Главное на Украине на утро 15 января
09:50Артиллеристы РФ рассказали об интенсивности ударов на Запорожском направлении
09:37Представительница США выиграла конкурс "Мисс Вселенная - 2022" в Новом Орлеане
09:00Тарас с автоматом будет всегда. Военный эксперт о том, как России правильно устроить кровопускание ВСУ
08:59Киевский режим обстрелял Горловку: пострадала больница
08:45Россия обвинила киевский режим в подготовке провокации в Харьковской области
08:45Затуманило наш мозг. Полковник Трухан о том, когда Россия оставит Украину без железных дорог
08:30Военный эксперт рассказал, чем на самом деле закончится удар России по западной Украине из Белорусии
08:11"Вокруг Булгакова": Иешуа – что это за имя?
08:00Не привез две-три дивизии. Военный эксперт о том, что реально сделал Суровикин на посту главы сил СВО
18:56Cобытия в Соледаре, трагедия в Днепре, больше "Леопардов". Итоги 14 января на Украине
18:04Заснул в прямом эфире: румынский министр ответил храпом на вопрос об Украине
17:38Профессионалы против любителей: Ищенко о том, какую роль выполняет ЧВК "Вагнер"
Лента новостейМолния