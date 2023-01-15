https://ukraina.ru/20230115/1042634292.html
Американская писательница рассказала о глобальной пиар-кампании Запада в пользу "марионетки" Зеленского
Американская писательница рассказала о глобальной пиар-кампании Запада в пользу "марионетки" Зеленского - 15.01.2023 Украина.ру
Американская писательница рассказала о глобальной пиар-кампании Запада в пользу "марионетки" Зеленского
Западная пропаганда превратила президента Украины Владимира Зеленского в "вездесущий корпоративный талисман" самой агрессивной из когда-либо существовавших рекламных кампаний мирового масштаба. Об этом рассказала 14 января на своей странице американская писательница Кейтлин Джонстоун
2023-01-15T09:57
2023-01-15T09:57
2023-01-15T11:11
новости
спецоперация
владимир зеленский
запад
пропаганда
сша
писатель
mcdonald's
пиар
фестивали
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Она опубликовала список из более чем 20 "позорных" пиар-ходов, осуществлённых в рамках пропагандистской кампании в пользу Зеленского на Западе.В список Джонстоун вошла, в частности, инициатива сенатора-республиканца Джо Уилсона о сооружении бюста главы киевского режима в американском Капитолии.Также писательница рассказала о "фальшивой фразе в стиле фильмов Голливуда", якобы произнесённой Зеленским в апреле прошлого года. Джонстоун напомнила, что заявление Зеленского о том, что ему нужны "боеприпасы, а не эвакуация", было широко растиражировано западными СМИ, однако в действительности не известно, произносил ли он эти слова, поскольку единственным источником, сообщившим об этом, был "неназванный американский чиновник", отметила писательница.Среди других пиар-ходов западной пропаганды Джонстоун назвала фотосессию Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue и объявление президента Украины человеком года по версии американского журнала Time.Кроме того, писательница осудила тех знаменитостей, которые публично поддержали Зеленского, в том числе актёров Марка Хэммила, Шона Пенна, Бена Стиллера и музыканта Боно. Выступление последнего в киевском бомбоубежище она назвала "психологической операцией".Частью той же глобальной пиар-кампании являлись и выступления главы киевского режима на фестивалях "Грэмми" и "Золотой глобус" в США, на Каннском кинфестивале во Франции, на Нью-Йоркской фондовой бирже и на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии.В заключение автор отметила, что такой пиар — "насилие над рассудком" и что люди, вероятнее всего, уже устали от него.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, спецоперация, владимир зеленский, запад, пропаганда, сша, писатель, mcdonald's, пиар, фестивали, елена зеленская, голливуд, сми, шон пенн, бенджамин стиллер, боно (пол дэвид хьюсон)
Новости, Спецоперация, Владимир Зеленский, Запад, пропаганда, США, писатель, McDonald's, пиар, фестивали, Елена Зеленская, Голливуд, СМИ, Шон Пенн, Бенджамин Стиллер, Боно (Пол Дэвид Хьюсон)
Американская писательница рассказала о глобальной пиар-кампании Запада в пользу "марионетки" Зеленского
09:57 15.01.2023 (обновлено: 11:11 15.01.2023)
Западная пропаганда превратила президента Украины Владимира Зеленского в "вездесущий корпоративный талисман" самой агрессивной из когда-либо существовавших рекламных кампаний мирового масштаба. Об этом рассказала 14 января на своей странице американская писательница Кейтлин Джонстоун
Она опубликовала
список из более чем 20 "позорных" пиар-ходов, осуществлённых в рамках пропагандистской кампании в пользу Зеленского
на Западе.
То, как самые могущественные учреждения западного мира швыряют всем в лицо свою марионетку, чтобы продать имперскую прокси-войну, заставило бы покраснеть Рональда Макдональда (клоун-талисман компании McDonald’s - ред.)
Кейтлин Джонстоун
Американская писательница
В список Джонстоун вошла, в частности, инициатива сенатора-республиканца Джо Уилсона о сооружении бюста главы киевского режима в американском Капитолии.
Также писательница рассказала о "фальшивой фразе в стиле фильмов Голливуда", якобы произнесённой Зеленским в апреле прошлого года. Джонстоун напомнила, что заявление Зеленского о том, что ему нужны "боеприпасы, а не эвакуация", было широко растиражировано западными СМИ, однако в действительности не известно, произносил ли он эти слова, поскольку единственным источником, сообщившим об этом, был "неназванный американский чиновник", отметила писательница.
Среди других пиар-ходов западной пропаганды Джонстоун назвала фотосессию Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue и объявление президента Украины человеком года по версии американского журнала Time.
Кроме того, писательница осудила тех знаменитостей, которые публично поддержали Зеленского, в том числе актёров Марка Хэммила, Шона Пенна, Бена Стиллера и музыканта Боно. Выступление последнего в киевском бомбоубежище она назвала "психологической операцией".
Частью той же глобальной пиар-кампании являлись и выступления главы киевского режима на фестивалях "Грэмми" и "Золотой глобус" в США, на Каннском кинфестивале во Франции, на Нью-Йоркской фондовой бирже и на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии.
В заключение автор отметила, что такой пиар — "насилие над рассудком" и что люди, вероятнее всего, уже устали от него.