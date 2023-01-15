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Американская писательница рассказала о глобальной пиар-кампании Запада в пользу "марионетки" Зеленского

Американская писательница рассказала о глобальной пиар-кампании Запада в пользу "марионетки" Зеленского - 15.01.2023 Украина.ру

Американская писательница рассказала о глобальной пиар-кампании Запада в пользу "марионетки" Зеленского

Западная пропаганда превратила президента Украины Владимира Зеленского в "вездесущий корпоративный талисман" самой агрессивной из когда-либо существовавших рекламных кампаний мирового масштаба. Об этом рассказала 14 января на своей странице американская писательница Кейтлин Джонстоун

2023-01-15T09:57

2023-01-15T09:57

2023-01-15T11:11

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спецоперация

владимир зеленский

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фестивали

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Она опубликовала список из более чем 20 "позорных" пиар-ходов, осуществлённых в рамках пропагандистской кампании в пользу Зеленского на Западе.В список Джонстоун вошла, в частности, инициатива сенатора-республиканца Джо Уилсона о сооружении бюста главы киевского режима в американском Капитолии.Также писательница рассказала о "фальшивой фразе в стиле фильмов Голливуда", якобы произнесённой Зеленским в апреле прошлого года. Джонстоун напомнила, что заявление Зеленского о том, что ему нужны "боеприпасы, а не эвакуация", было широко растиражировано западными СМИ, однако в действительности не известно, произносил ли он эти слова, поскольку единственным источником, сообщившим об этом, был "неназванный американский чиновник", отметила писательница.Среди других пиар-ходов западной пропаганды Джонстоун назвала фотосессию Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue и объявление президента Украины человеком года по версии американского журнала Time.Кроме того, писательница осудила тех знаменитостей, которые публично поддержали Зеленского, в том числе актёров Марка Хэммила, Шона Пенна, Бена Стиллера и музыканта Боно. Выступление последнего в киевском бомбоубежище она назвала "психологической операцией".Частью той же глобальной пиар-кампании являлись и выступления главы киевского режима на фестивалях "Грэмми" и "Золотой глобус" в США, на Каннском кинфестивале во Франции, на Нью-Йоркской фондовой бирже и на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии.В заключение автор отметила, что такой пиар — "насилие над рассудком" и что люди, вероятнее всего, уже устали от него.

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