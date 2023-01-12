Бывший помощник Рейгана рассказал, как оказался в "списке ненависти" киевского режима - 12.01.2023 Украина.ру
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Бывший помощник Рейгана рассказал, как оказался в "списке ненависти" киевского режима
Бывший помощник Рейгана рассказал, как оказался в "списке ненависти" киевского режима - 12.01.2023 Украина.ру
Бывший помощник Рейгана рассказал, как оказался в "списке ненависти" киевского режима
Действующий на Украине так называемый Центр противодействия дезинформации (подчиняется СНБО Украины), частично финансируемый американскими налогоплательщиками, вносит американских граждан, чья точка зрения не устраивает киевский режим, в "список ненависти", говорится в статье, опубликованной 11 января в издании The American Conservative
2023-01-12T17:02
2023-01-12T17:02
новости
спецоперация
сша
сми
киевский режим
снбо
германия
владимир путин
владимир зеленский
пропаганда
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Автор статьи Даг Бэндоу, старший научный сотрудник Института Катона и бывший специальный помощник 40-го президента США Рональда Рейгана, намекает на сходство киевского режима с гитлеровской Германией.Таким образом, автор перефразировал Deutschland über alles (нем. "Германия превыше всего") – слова из первого куплета написанной в XIX веке "Песни немцев", который широко исполнялся в гитлеровской Германии.Бэндоу отметил, что не является сторонником президента России Владимира Путина, осуждает российскую спецоперацию на Украине и выступает за помощь этой стране со стороны Вашингтона, однако считает, что она должна осуществляться не в ущерб интересам США, как это происходит, по его мнению, в настоящее время.Он добавил, что киевский режим включил в этот список и других известных американцев: телеведущего Такера Карлсона, профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, экономистов Стива Ханке и Джеффри Сакса, и журналиста и писателя Гленна Гринвальда.Если Киев "обливает нечистотами" американцев, которые "не ложатся спать, напевая "Боже, храни Зеленского", то будет справедливо отплатить ему той же монетой, пишет Бэндоу и напоминает о дефектах киевского режима – повсеместной коррупции, репрессиях против инакомыслящих и лживых заявлениях в ходе военных действий.
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новости, спецоперация, сша, сми, киевский режим, снбо, германия, владимир путин, владимир зеленский, пропаганда, рональд рейган, такер карлсон
Новости, Спецоперация, США, СМИ, киевский режим, СНБО, Германия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, пропаганда, Рональд Рейган, Такер Карлсон

Бывший помощник Рейгана рассказал, как оказался в "списке ненависти" киевского режима

17:02 12.01.2023
 
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
- РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
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Действующий на Украине так называемый Центр противодействия дезинформации (подчиняется СНБО Украины), частично финансируемый американскими налогоплательщиками, вносит американских граждан, чья точка зрения не устраивает киевский режим, в "список ненависти", говорится в статье, опубликованной 11 января в издании The American Conservative
Автор статьи Даг Бэндоу, старший научный сотрудник Института Катона и бывший специальный помощник 40-го президента США Рональда Рейгана, намекает на сходство киевского режима с гитлеровской Германией.

"Учитывая веру Киева в Ukraine über alles, украинские официальные лица очень недовольны американцами, которые имеют безрассудство утверждать, что политика Вашингтона должна в первую очередь отражать американские интересы", - иронизирует он.

Таким образом, автор перефразировал Deutschland über alles (нем. "Германия превыше всего") – слова из первого куплета написанной в XIX веке "Песни немцев", который широко исполнялся в гитлеровской Германии.
Бэндоу отметил, что не является сторонником президента России Владимира Путина, осуждает российскую спецоперацию на Украине и выступает за помощь этой стране со стороны Вашингтона, однако считает, что она должна осуществляться не в ущерб интересам США, как это происходит, по его мнению, в настоящее время.

В результате я оказался в "списке ненависти" … так называемого Центра противодействия дезинформации, частично финансируемого американскими налогоплательщиками. … Конгрессу [США] недостаточно широко открыть для Киева хранилища Минфина и арсеналы Пентагона. Все американцы должны говорить в один голос, петь осанну правительству Зеленского и сплачиваться вокруг целей, которые Украина желает достичь на войне

Даг Бэндоу
Бывший помощник Рональда Рейгана
Он добавил, что киевский режим включил в этот список и других известных американцев: телеведущего Такера Карлсона, профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, экономистов Стива Ханке и Джеффри Сакса, и журналиста и писателя Гленна Гринвальда.
Если Киев "обливает нечистотами" американцев, которые "не ложатся спать, напевая "Боже, храни Зеленского", то будет справедливо отплатить ему той же монетой, пишет Бэндоу и напоминает о дефектах киевского режима – повсеместной коррупции, репрессиях против инакомыслящих и лживых заявлениях в ходе военных действий.
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