Бывший помощник Рейгана рассказал, как оказался в "списке ненависти" киевского режима
Действующий на Украине так называемый Центр противодействия дезинформации (подчиняется СНБО Украины), частично финансируемый американскими налогоплательщиками, вносит американских граждан, чья точка зрения не устраивает киевский режим, в "список ненависти", говорится в статье, опубликованной 11 января в издании The American Conservative
Автор статьи Даг Бэндоу, старший научный сотрудник Института Катона и бывший специальный помощник 40-го президента США Рональда Рейгана, намекает на сходство киевского режима с гитлеровской Германией.
"Учитывая веру Киева в Ukraine über alles, украинские официальные лица очень недовольны американцами, которые имеют безрассудство утверждать, что политика Вашингтона должна в первую очередь отражать американские интересы", - иронизирует он.
Таким образом, автор перефразировал Deutschland über alles (нем. "Германия превыше всего") – слова из первого куплета написанной в XIX веке "Песни немцев", который широко исполнялся в гитлеровской Германии.
Бэндоу отметил, что не является сторонником президента России Владимира Путина, осуждает российскую спецоперацию на Украине и выступает за помощь этой стране со стороны Вашингтона, однако считает, что она должна осуществляться не в ущерб интересам США, как это происходит, по его мнению, в настоящее время.
В результате я оказался в "списке ненависти" … так называемого Центра противодействия дезинформации, частично финансируемого американскими налогоплательщиками. … Конгрессу [США] недостаточно широко открыть для Киева хранилища Минфина и арсеналы Пентагона. Все американцы должны говорить в один голос, петь осанну правительству Зеленского и сплачиваться вокруг целей, которые Украина желает достичь на войне
Он добавил, что киевский режим включил в этот список и других известных американцев: телеведущего Такера Карлсона, профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, экономистов Стива Ханке и Джеффри Сакса, и журналиста и писателя Гленна Гринвальда.
Если Киев "обливает нечистотами" американцев, которые "не ложатся спать, напевая "Боже, храни Зеленского", то будет справедливо отплатить ему той же монетой, пишет Бэндоу и напоминает о дефектах киевского режима – повсеместной коррупции, репрессиях против инакомыслящих и лживых заявлениях в ходе военных действий.