https://ukraina.ru/20230112/1042565329.html

Бывший помощник Рейгана рассказал, как оказался в "списке ненависти" киевского режима

Бывший помощник Рейгана рассказал, как оказался в "списке ненависти" киевского режима - 12.01.2023 Украина.ру

Бывший помощник Рейгана рассказал, как оказался в "списке ненависти" киевского режима

Действующий на Украине так называемый Центр противодействия дезинформации (подчиняется СНБО Украины), частично финансируемый американскими налогоплательщиками, вносит американских граждан, чья точка зрения не устраивает киевский режим, в "список ненависти", говорится в статье, опубликованной 11 января в издании The American Conservative

2023-01-12T17:02

2023-01-12T17:02

2023-01-12T17:02

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пропаганда

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Автор статьи Даг Бэндоу, старший научный сотрудник Института Катона и бывший специальный помощник 40-го президента США Рональда Рейгана, намекает на сходство киевского режима с гитлеровской Германией.Таким образом, автор перефразировал Deutschland über alles (нем. "Германия превыше всего") – слова из первого куплета написанной в XIX веке "Песни немцев", который широко исполнялся в гитлеровской Германии.Бэндоу отметил, что не является сторонником президента России Владимира Путина, осуждает российскую спецоперацию на Украине и выступает за помощь этой стране со стороны Вашингтона, однако считает, что она должна осуществляться не в ущерб интересам США, как это происходит, по его мнению, в настоящее время.Он добавил, что киевский режим включил в этот список и других известных американцев: телеведущего Такера Карлсона, профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, экономистов Стива Ханке и Джеффри Сакса, и журналиста и писателя Гленна Гринвальда.Если Киев "обливает нечистотами" американцев, которые "не ложатся спать, напевая "Боже, храни Зеленского", то будет справедливо отплатить ему той же монетой, пишет Бэндоу и напоминает о дефектах киевского режима – повсеместной коррупции, репрессиях против инакомыслящих и лживых заявлениях в ходе военных действий.

https://ukraina.ru/20220614/1034145439.html

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новости, спецоперация, сша, сми, киевский режим, снбо, германия, владимир путин, владимир зеленский, пропаганда, рональд рейган, такер карлсон