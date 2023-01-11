https://ukraina.ru/20230111/1042539448.html

Предсказания противника не сбылись: Путин рассказал, как дальше будет развиваться Россия

Предсказания противника не сбылись: Путин рассказал, как дальше будет развиваться Россия - 11.01.2023 Украина.ру

Предсказания противника не сбылись: Путин рассказал, как дальше будет развиваться Россия

Никакие негативные сценарии, которыми пугали Россию противники, не были реализованы, заявил президент РФ Владимир Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства

2023-01-11T15:44

2023-01-11T15:44

2023-01-11T16:19

владимир путин

новости

россия

развитие

демография

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"Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло", - констатировал глава государства.Вопреки прогнозам западных чиновников, экономического краха России не случилось. 2022 год, по словам Путина, РФ закончила с минимальным уровнем безработицы - в 3,7% и инфляцией ниже прогнозных показателей (11,9%, уточнил на совещании министр экономического развития РФ Максим Решетников).Президент также отметил, что России нужно в ближайшее время «добиться решения вопросов, связанных с суверенным, независимым развитием, вопреки любому внешнему давлению и угрозам»."Особое внимание нужно уделить, конечно, решению острых проблем в сфере демографии", - подчеркнул Путин.Для решения поставленных задач Москва будет опираться не только на доходы от нефтегазового сектора, но и на прибыль других сфер экономики, которые составили не менее 200 млрд рублей.По словам Путина, «это дает нам возможность решить все задачи, которые мы ставим, по развитию и по тем вопросам, которые являются текущими, но очень серьезными и важными".

https://ukraina.ru/20230111/1042538470.html

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владимир путин, новости, россия, развитие, демография