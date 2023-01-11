Предсказания противника не сбылись: Путин рассказал, как дальше будет развиваться Россия - 11.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230111/1042539448.html
Предсказания противника не сбылись: Путин рассказал, как дальше будет развиваться Россия
Предсказания противника не сбылись: Путин рассказал, как дальше будет развиваться Россия - 11.01.2023 Украина.ру
Предсказания противника не сбылись: Путин рассказал, как дальше будет развиваться Россия
Никакие негативные сценарии, которыми пугали Россию противники, не были реализованы, заявил президент РФ Владимир Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства
2023-01-11T15:44
2023-01-11T16:19
владимир путин
новости
россия
развитие
демография
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/19/1042129567_0:0:2207:1242_1920x0_80_0_0_fe62a450b06c54c8cdb857fe9e19db53.jpg
"Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло", - констатировал глава государства.Вопреки прогнозам западных чиновников, экономического краха России не случилось. 2022 год, по словам Путина, РФ закончила с минимальным уровнем безработицы - в 3,7% и инфляцией ниже прогнозных показателей (11,9%, уточнил на совещании министр экономического развития РФ Максим Решетников).Президент также отметил, что России нужно в ближайшее время «добиться решения вопросов, связанных с суверенным, независимым развитием, вопреки любому внешнему давлению и угрозам»."Особое внимание нужно уделить, конечно, решению острых проблем в сфере демографии", - подчеркнул Путин.Для решения поставленных задач Москва будет опираться не только на доходы от нефтегазового сектора, но и на прибыль других сфер экономики, которые составили не менее 200 млрд рублей.По словам Путина, «это дает нам возможность решить все задачи, которые мы ставим, по развитию и по тем вопросам, которые являются текущими, но очень серьезными и важными".
https://ukraina.ru/20230111/1042538470.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/19/1042129567_65:0:2020:1466_1920x0_80_0_0_567ff1de476ec5ca8083f8df11ced27e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
владимир путин, новости, россия, развитие, демография
Владимир Путин, Новости, Россия, развитие, демография

Предсказания противника не сбылись: Путин рассказал, как дальше будет развиваться Россия

15:44 11.01.2023 (обновлено: 16:19 11.01.2023)
 
© Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Тулу
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Тулу
© Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Никакие негативные сценарии, которыми пугали Россию противники, не были реализованы, заявил президент РФ Владимир Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства
"Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло", - констатировал глава государства.
Вопреки прогнозам западных чиновников, экономического краха России не случилось. 2022 год, по словам Путина, РФ закончила с минимальным уровнем безработицы - в 3,7% и инфляцией ниже прогнозных показателей (11,9%, уточнил на совещании министр экономического развития РФ Максим Решетников).
Президент также отметил, что России нужно в ближайшее время «добиться решения вопросов, связанных с суверенным, независимым развитием, вопреки любому внешнему давлению и угрозам».
"Особое внимание нужно уделить, конечно, решению острых проблем в сфере демографии", - подчеркнул Путин.
Для решения поставленных задач Москва будет опираться не только на доходы от нефтегазового сектора, но и на прибыль других сфер экономики, которые составили не менее 200 млрд рублей.
По словам Путина, «это дает нам возможность решить все задачи, которые мы ставим, по развитию и по тем вопросам, которые являются текущими, но очень серьезными и важными".
Рабочая встреча президента РФ В. Путина с главой ФНС М. Мишустиным - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
15:29
Путин потребовал от правительства незамедлительно решить насущные проблемы жителей новых регионовСложности в новых регионах России - не повод откладывать решение проблем живущих там людей, заявил президент России Владимир Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства
 
Владимир ПутинНовостиРоссияразвитиедемография
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:25Резать и отсекать. Военный эксперт о том, куда именно Россия после Соледара пойдет в наступление на ВСУ
17:50Взятие Соледара, ликвидация проекта "анти-Россия". О чём говорили эксперты 11 января
17:43Три к одному. Военный о том, когда Россия после Соледара пойдет в наступление на ВСУ
17:37"Бесконечный понос может и погубить" - Акопов о главных рисках в противостоянии с Западом. Видео
17:15В Испании рассказали, как Россия будет использовать шахты Соледара
17:15Военный эксперт рассказал, как американские и польские наемники разбирают боевиков ВСУ на части
17:02Целые батальоны и десятки тысяч человек: украинские пленные рассказали о потерях ВСУ в Соледаре
17:00Полковник Владимир Трухан: НАТО – в панике от перспективы прямого столкновения с Россией
16:49Киевский режим в тупике, анонсированное весеннее наступление срывается - Bloomberg
16:42Переворот с подвохом: Харламенко о разнице протестов в Бразилии и майданов на Украине. Видео
16:32Владимир Брутер: США пугают Швецию и Финляндию русскими медведями, попутно подбираясь к границам России
16:00Подготовка к сдаче Артёмовска, стратегическая победа, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 11 января
15:58Зеленский во Львове встретился с президентом Польши
15:57Вот в чём соль. Эксперты о ситуации вокруг Соледара
15:44Предсказания противника не сбылись: Путин рассказал, как дальше будет развиваться Россия
15:29Путин потребовал от правительства незамедлительно решить насущные проблемы жителей новых регионов
15:21Путин: Россия продолжит повышать обороноспособность без ущерба для экономики и социальной сферы
15:16"Выполняем поставленные задачи на 5": что сейчас творится в Соледаре. Видео
15:16The New York Times рассказала о последствиях взятия Соледара
15:14"Мы можем закончиться": ВСУ признали, что несут большие потери у Артемовска
Лента новостейМолния