Захарова высказалась о "нечеловеческой глупости" и парадоксах отношения к украинцам в Эстонии - 11.01.2023 Украина.ру
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Захарова высказалась о "нечеловеческой глупости" и парадоксах отношения к украинцам в Эстонии
Захарова высказалась о "нечеловеческой глупости" и парадоксах отношения к украинцам в Эстонии - 11.01.2023 Украина.ру
Захарова высказалась о "нечеловеческой глупости" и парадоксах отношения к украинцам в Эстонии
Дипломатический доклад Латвии о "разгроме России" как одном из приоритетов внешней политики – "нечеловеческая глупость", заявила 11 января в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-01-11T10:01
2023-01-11T10:01
новости
эстония
беженцы
украинские беженцы
мария захарова
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"Мы говорим о том, что люди, выдающие себя и маскирующиеся за очень важные, базовые, базисные принципы организации общества, сохранения вот этих цивилизационных основ, на самом деле, эти основы уничтожили, по крайней мере у себя в государстве. Вопрос к тем, кто говорит, что стратегическое поражение России им выгодно или они будут его добиваться, и одновременно они говорят, что еще одна группа беженцев им на их территории, говоря об украинцах, которых они стимулировали, поддерживали, я имею в виду режим, на протяжении многих лет, им не нужна", - прокомментировала Захарова.Она упомянула недавние слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая заявила, что Таллину не нужна "еще одна группа людей, не говорящая на эстонском языке". Речь шла об украинских беженцах, которые, очевидно, общаются с местными жителями по-русски.Захарова назвала такое поведение дипломатов отсутствием первичной, детской логики. В то же время она отметила, что риторика прибалтийских спикеров стала откровеннее.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, эстония, беженцы, украинские беженцы, мария захарова
Новости, Эстония, беженцы, украинские беженцы, Мария Захарова

Захарова высказалась о "нечеловеческой глупости" и парадоксах отношения к украинцам в Эстонии

10:01 11.01.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Дипломатический доклад Латвии о "разгроме России" как одном из приоритетов внешней политики – "нечеловеческая глупость", заявила 11 января в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Мы говорим о том, что люди, выдающие себя и маскирующиеся за очень важные, базовые, базисные принципы организации общества, сохранения вот этих цивилизационных основ, на самом деле, эти основы уничтожили, по крайней мере у себя в государстве. Вопрос к тем, кто говорит, что стратегическое поражение России им выгодно или они будут его добиваться, и одновременно они говорят, что еще одна группа беженцев им на их территории, говоря об украинцах, которых они стимулировали, поддерживали, я имею в виду режим, на протяжении многих лет, им не нужна", - прокомментировала Захарова.
Она упомянула недавние слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая заявила, что Таллину не нужна "еще одна группа людей, не говорящая на эстонском языке". Речь шла об украинских беженцах, которые, очевидно, общаются с местными жителями по-русски.
Захарова назвала такое поведение дипломатов отсутствием первичной, детской логики. В то же время она отметила, что риторика прибалтийских спикеров стала откровеннее.
Исторический центр Таллина - Старый город - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 10:46
В Эстонии хотят передать замороженные российские активы КиевуТаллин прорабатывает механизм передачи замороженных 17 миллиардов евро российских активов Украине, заявил 4 января глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу, передает Postimees
 
НовостиЭстониябеженцыукраинские беженцыМария Захарова
 
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