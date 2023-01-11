https://ukraina.ru/20230111/1042520719.html

Захарова высказалась о "нечеловеческой глупости" и парадоксах отношения к украинцам в Эстонии

Захарова высказалась о "нечеловеческой глупости" и парадоксах отношения к украинцам в Эстонии - 11.01.2023 Украина.ру

Захарова высказалась о "нечеловеческой глупости" и парадоксах отношения к украинцам в Эстонии

Дипломатический доклад Латвии о "разгроме России" как одном из приоритетов внешней политики – "нечеловеческая глупость", заявила 11 января в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2023-01-11T10:01

2023-01-11T10:01

2023-01-11T10:01

новости

эстония

беженцы

украинские беженцы

мария захарова

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"Мы говорим о том, что люди, выдающие себя и маскирующиеся за очень важные, базовые, базисные принципы организации общества, сохранения вот этих цивилизационных основ, на самом деле, эти основы уничтожили, по крайней мере у себя в государстве. Вопрос к тем, кто говорит, что стратегическое поражение России им выгодно или они будут его добиваться, и одновременно они говорят, что еще одна группа беженцев им на их территории, говоря об украинцах, которых они стимулировали, поддерживали, я имею в виду режим, на протяжении многих лет, им не нужна", - прокомментировала Захарова.Она упомянула недавние слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая заявила, что Таллину не нужна "еще одна группа людей, не говорящая на эстонском языке". Речь шла об украинских беженцах, которые, очевидно, общаются с местными жителями по-русски.Захарова назвала такое поведение дипломатов отсутствием первичной, детской логики. В то же время она отметила, что риторика прибалтийских спикеров стала откровеннее.

https://ukraina.ru/20230105/1042403497.html

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новости, эстония, беженцы, украинские беженцы, мария захарова