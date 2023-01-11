https://ukraina.ru/20230111/1042520719.html
Захарова высказалась о "нечеловеческой глупости" и парадоксах отношения к украинцам в Эстонии
Захарова высказалась о "нечеловеческой глупости" и парадоксах отношения к украинцам в Эстонии - 11.01.2023 Украина.ру
Захарова высказалась о "нечеловеческой глупости" и парадоксах отношения к украинцам в Эстонии
Дипломатический доклад Латвии о "разгроме России" как одном из приоритетов внешней политики – "нечеловеческая глупость", заявила 11 января в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-01-11T10:01
2023-01-11T10:01
2023-01-11T10:01
новости
эстония
беженцы
украинские беженцы
мария захарова
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/07/1039479792_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a782922171e34175994d8953cad237cd.jpg
"Мы говорим о том, что люди, выдающие себя и маскирующиеся за очень важные, базовые, базисные принципы организации общества, сохранения вот этих цивилизационных основ, на самом деле, эти основы уничтожили, по крайней мере у себя в государстве. Вопрос к тем, кто говорит, что стратегическое поражение России им выгодно или они будут его добиваться, и одновременно они говорят, что еще одна группа беженцев им на их территории, говоря об украинцах, которых они стимулировали, поддерживали, я имею в виду режим, на протяжении многих лет, им не нужна", - прокомментировала Захарова.Она упомянула недавние слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая заявила, что Таллину не нужна "еще одна группа людей, не говорящая на эстонском языке". Речь шла об украинских беженцах, которые, очевидно, общаются с местными жителями по-русски.Захарова назвала такое поведение дипломатов отсутствием первичной, детской логики. В то же время она отметила, что риторика прибалтийских спикеров стала откровеннее.
https://ukraina.ru/20230105/1042403497.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эстония, беженцы, украинские беженцы, мария захарова
Захарова высказалась о "нечеловеческой глупости" и парадоксах отношения к украинцам в Эстонии
Дипломатический доклад Латвии о "разгроме России" как одном из приоритетов внешней политики – "нечеловеческая глупость", заявила 11 января в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Мы говорим о том, что люди, выдающие себя и маскирующиеся за очень важные, базовые, базисные принципы организации общества, сохранения вот этих цивилизационных основ, на самом деле, эти основы уничтожили, по крайней мере у себя в государстве. Вопрос к тем, кто говорит, что стратегическое поражение России им выгодно или они будут его добиваться, и одновременно они говорят, что еще одна группа беженцев им на их территории, говоря об украинцах, которых они стимулировали, поддерживали, я имею в виду режим, на протяжении многих лет, им не нужна", - прокомментировала Захарова.
Она упомянула недавние слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая заявила, что Таллину не нужна "еще одна группа людей, не говорящая на эстонском языке". Речь шла об украинских беженцах, которые, очевидно, общаются с местными жителями по-русски.
Захарова назвала такое поведение дипломатов отсутствием первичной, детской логики. В то же время она отметила, что риторика прибалтийских спикеров стала откровеннее.