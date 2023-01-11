ВКС России в ходе СВО начали применять вертолеты Ка-52М с ракетами "Изделие 305" - 11.01.2023 Украина.ру
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ВКС России в ходе СВО начали применять вертолеты Ка-52М с ракетами "Изделие 305"
ВКС России в ходе СВО начали применять вертолеты Ка-52М с ракетами "Изделие 305" - 11.01.2023 Украина.ру
ВКС России в ходе СВО начали применять вертолеты Ка-52М с ракетами "Изделие 305"
Вооруженные силы России применяют модернизированные вертолеты Ка-52М с ракетами "Изделие 305" в рамках специальной военной операции на Украине, сообщил РИА Новости информированный источник
2023-01-11T07:22
2023-01-11T07:22
новости
россия
вертолеты
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По словам источника, Ка-52М наносят удары по украинской бронетехнике и объектам, а также скоплениям живой силы противника новыми высокоточными ракетами "Изделие 305", которые ранее применялись с Ми-28НМ.Собеседник отметил, что "возможность применения нового боеприпаса делает Ка-52М наряду с Ми-28НМ важнейшим ударным средством переднего края, позволяющим поражать командные пункты, склады ГСМ, ангары с техникой и прочие важные объекты"4 января стало известно, что ВС РФ получили первые 10 вертолетов Ка-52М. Также сообщалось, что поставки модернизированных воздушных военных машин продолжатся.
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новости, россия, вертолеты
Новости, Россия, вертолеты

ВКС России в ходе СВО начали применять вертолеты Ка-52М с ракетами "Изделие 305"

07:22 11.01.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУчения "Восток-2022"
Учения Восток-2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Вооруженные силы России применяют модернизированные вертолеты Ка-52М с ракетами "Изделие 305" в рамках специальной военной операции на Украине, сообщил РИА Новости информированный источник
"В рамках специальной военной операции силами армейской авиации ВКС России в настоящее время применяются модернизированные ударные вертолеты Ка-52М", - рассказал собеседник агентства.
По словам источника, Ка-52М наносят удары по украинской бронетехнике и объектам, а также скоплениям живой силы противника новыми высокоточными ракетами "Изделие 305", которые ранее применялись с Ми-28НМ.
Собеседник отметил, что "возможность применения нового боеприпаса делает Ка-52М наряду с Ми-28НМ важнейшим ударным средством переднего края, позволяющим поражать командные пункты, склады ГСМ, ангары с техникой и прочие важные объекты"
4 января стало известно, что ВС РФ получили первые 10 вертолетов Ка-52М. Также сообщалось, что поставки модернизированных воздушных военных машин продолжатся.
- РИА Новости, 1920, 11.01.2023
06:31
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