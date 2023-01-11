https://ukraina.ru/20230111/1042514706.html

Дело Радченко. Ждал возвращения Украины, а она вернулась и отправила его в СИЗО

Дело Радченко. Ждал возвращения Украины, а она вернулась и отправила его в СИЗО - 11.01.2023 Украина.ру

Дело Радченко. Ждал возвращения Украины, а она вернулась и отправила его в СИЗО

В Харькове, в местном СИЗО, ожидает приговор директор Купянского молочноконсервного комбината Александр Радченко.

2023-01-11T06:41

2023-01-11T06:41

2023-01-11T08:46

эксклюзив

купянск

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Украинские власти шьют ему государственную измену за сотрудничество с российскими властями во время пребывания в Купянске российской армии.Парадокс ситуации заключается в том, что Александр Радченко всегда был настроен проукраински, российскую власть не признавал и вообще ждал возвращения Украины.Украина вернулась и теперь готовится дать ему приличный срок.Радченко 70 лет. В первой половине 70-х он закончил в Харькове институт. В 1981 году пришел работать на Купянский МКК.Бывший харьковский политик, который попросил не называть его имя в прессе, рассказал Украина.ру, что из себя представляет Радченко, с которым он был лично знаком и неоднократно общался.Характеристика, данная им, оказалась и лестной для арестованного, и не очень:«Он, безусловно талантливый менеджер, но очень хитрый, жадный и всегда себе на уме. Радченко еще при СССР начинал свою карьеру на основанном еще в 1953 году Купянском МКК, который делал сгущенку для всего Советского Союза. Тогда же стал его директором. Уже при Украине приватизировал комбинат.Дело у него пошло хорошо. Он поставлял сухое молоко для Roshen Петра Порошенко. А перед войной сделал себе все сертификаты для его поставки в Европу. Но тут началась СВО. Радченко, который политически был проукраински настроенным товарищем, притих.Ему предлагали: давай, на Россию будешь продукцию поставлять. Он поначалу не хотел, но потом все же открыл счет в банке, зарегистрировался как налогоплательщик в России, заключил договор с ЛНР и Купянской администрацией на поставку своей продукции. Вот теперь все это украинские власти и вменяют ему в вину».Радченко всегда поддерживал все украинские Майданы. Когда Ющенко стал президентом, тогдашний Харьковский губернатор Арсен Аваков назначил его главой Купянской районной администрации. Уже после 2014 года, когда на Украине прошла территориальная реформа, в ходе которой районы были укрупнены, он стал депутатом Изюмского районного совета от партии Владимира Зеленского «Слуга народа».«Настрой свой проукраинский, когда Россия пришла, не скрывал. У него даже на телефоне на экране была фотография Софийской площади в Киеве. Этим он подчеркивал свое украинство. Когда украинцы вернулись в Купянск он уезжать не захотел. Думал: сейчас с возгласом "Слава Украине!" брошусь навстречу ВСУ, они меня примут как родного, а я буду им рассказывать, как мучился при москалях, но… никто ему объятия не раскрыл.Его скрутили и бросили на подвал. Еще полтора месяца тому назад его приняла Харьковская СБУ. Он был арестован и отправлен в СИЗО Харькова. Теперь вместо братания с украинцами ему предъявлены обвинения в государственной измене. По этой статье дают от 10 до 15 лет.А фабрики больше нет. Если город Купянск находится на правом берегу реки Оскол, то фабрика на левом. Там же постоянно бои и обстрелы. Она разбита. Знаю, что сейчас ее уже пилят на металлолом», — рассказал Украина.ру о печальном конце Александра Радченко и судьбе Купянского молочно-консервного комбината бывший харьковский политик.

https://ukraina.ru/20221225/1042115128.html

https://ukraina.ru/20221111/1040739564.html

купянск

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, купянск