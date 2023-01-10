Где они возьмут деньги, в Китае? Американский сенатор о неподъёмной для США помощи Киеву - 10.01.2023 Украина.ру
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Где они возьмут деньги, в Китае? Американский сенатор о неподъёмной для США помощи Киеву
Где они возьмут деньги, в Китае? Американский сенатор о неподъёмной для США помощи Киеву - 10.01.2023 Украина.ру
Где они возьмут деньги, в Китае? Американский сенатор о неподъёмной для США помощи Киеву
Многие американские законодатели продолжают выступать против переговоров с Москвой по Украине, выступая за продолжение многомиллиардной помощи киевскому режиму, которая тяжёлым бременем ложится на финансовую систему США. Об этом говорится в статье американского сенатора Рэнда Пола, опубликованной 9 сентября в издании The American Conservative
2023-01-10T12:20
2023-01-10T12:20
новости
спецоперация
сша
сми
финансы
долги
военная помощь
киевский режим
займы
рэнд пол
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Он указывает, что, в общей сложности, американские законодатели уже выделили киевскому режиму безвозмездной помощи и займов на сумму около 100 миллиардов долларов. Теперь те же самые "шумные" политики, выступающие против всяких переговоров об урегулировании конфликта, уже говорят о плане восстановления Украины на триллион долларов, добавляет Пол.Наверное, они считают, что Китай продолжит давать США деньги взаймы, иронизирует сенатор. Он отмечает, что даже заёмные деньги, которые Вашингтон ссужает киевскому режиму под 1-2 процента, будут приносить США убытки, поскольку базовая ставка Федеральной резервной системы США будет, вероятно, вдвое выше.Пол напоминает, что в прошлом году выплаты процентов американского правительства по долгу составили около 400 миллиардов долларов. Ожидается, что в течение следующего десятилетия эта сумма вырастет до более чем триллиона долларов в год, что превысит даже оборонный бюджет страны.Ранее Пол голосовал против законопроекта о выделении киевскому режиму американской помощи в размере 40 миллиардов долларов, а также высказывался против расширения НАТО на постсоветское пространство.
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новости, спецоперация, сша, сми, финансы, долги, военная помощь, киевский режим, займы, рэнд пол
Новости, Спецоперация, США, СМИ, финансы, долги, военная помощь, киевский режим, займы, Рэнд Пол

Где они возьмут деньги, в Китае? Американский сенатор о неподъёмной для США помощи Киеву

12:20 10.01.2023
 
© Фото : goodfon.ruдоллары пачки валюта
доллары пачки валюта - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : goodfon.ru
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Многие американские законодатели продолжают выступать против переговоров с Москвой по Украине, выступая за продолжение многомиллиардной помощи киевскому режиму, которая тяжёлым бременем ложится на финансовую систему США. Об этом говорится в статье американского сенатора Рэнда Пола, опубликованной 9 сентября в издании The American Conservative
Он указывает, что, в общей сложности, американские законодатели уже выделили киевскому режиму безвозмездной помощи и займов на сумму около 100 миллиардов долларов. Теперь те же самые "шумные" политики, выступающие против всяких переговоров об урегулировании конфликта, уже говорят о плане восстановления Украины на триллион долларов, добавляет Пол.
Наверное, они считают, что Китай продолжит давать США деньги взаймы, иронизирует сенатор. Он отмечает, что даже заёмные деньги, которые Вашингтон ссужает киевскому режиму под 1-2 процента, будут приносить США убытки, поскольку базовая ставка Федеральной резервной системы США будет, вероятно, вдвое выше.
Пол напоминает, что в прошлом году выплаты процентов американского правительства по долгу составили около 400 миллиардов долларов. Ожидается, что в течение следующего десятилетия эта сумма вырастет до более чем триллиона долларов в год, что превысит даже оборонный бюджет страны.

Тем, кто выступает за бесконечное вмешательство в каждую зарубежную войну на планете, было бы благоразумно спросить, укрепляется ли наша национальная безопасность, если выплаты по долгам превышают наши расходы на оборону

американский сенатор Рэнд Пол
Рэнд Пол
Американский сенатор
Ранее Пол голосовал против законопроекта о выделении киевскому режиму американской помощи в размере 40 миллиардов долларов, а также высказывался против расширения НАТО на постсоветское пространство.
- РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа 2022, 11:44
В США рассказали о празднике у американского ВПК на фоне внутренних проблемНовый пакет военной помощи США киевскому режиму на сумму почти в три миллиарда долларов отличается от предыдущих не только своими размерами. Об этом говорится в статье, опубликованной 26 августа в журнале The American Conservative
 
НовостиСпецоперацияСШАСМИфинансыдолгивоенная помощькиевский режимзаймыРэнд Пол
 
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