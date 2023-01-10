https://ukraina.ru/20230110/1042494366.html

Где они возьмут деньги, в Китае? Американский сенатор о неподъёмной для США помощи Киеву

Где они возьмут деньги, в Китае? Американский сенатор о неподъёмной для США помощи Киеву - 10.01.2023 Украина.ру

Где они возьмут деньги, в Китае? Американский сенатор о неподъёмной для США помощи Киеву

Многие американские законодатели продолжают выступать против переговоров с Москвой по Украине, выступая за продолжение многомиллиардной помощи киевскому режиму, которая тяжёлым бременем ложится на финансовую систему США. Об этом говорится в статье американского сенатора Рэнда Пола, опубликованной 9 сентября в издании The American Conservative

2023-01-10T12:20

2023-01-10T12:20

2023-01-10T12:20

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рэнд пол

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Он указывает, что, в общей сложности, американские законодатели уже выделили киевскому режиму безвозмездной помощи и займов на сумму около 100 миллиардов долларов. Теперь те же самые "шумные" политики, выступающие против всяких переговоров об урегулировании конфликта, уже говорят о плане восстановления Украины на триллион долларов, добавляет Пол.Наверное, они считают, что Китай продолжит давать США деньги взаймы, иронизирует сенатор. Он отмечает, что даже заёмные деньги, которые Вашингтон ссужает киевскому режиму под 1-2 процента, будут приносить США убытки, поскольку базовая ставка Федеральной резервной системы США будет, вероятно, вдвое выше.Пол напоминает, что в прошлом году выплаты процентов американского правительства по долгу составили около 400 миллиардов долларов. Ожидается, что в течение следующего десятилетия эта сумма вырастет до более чем триллиона долларов в год, что превысит даже оборонный бюджет страны.Ранее Пол голосовал против законопроекта о выделении киевскому режиму американской помощи в размере 40 миллиардов долларов, а также высказывался против расширения НАТО на постсоветское пространство.

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новости, спецоперация, сша, сми, финансы, долги, военная помощь, киевский режим, займы, рэнд пол