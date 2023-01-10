https://ukraina.ru/20230110/1042485899.html

Римский против Вселенского. Фехтование на крестах на Украине

Римский против Вселенского. Фехтование на крестах на Украине - 10.01.2023 Украина.ру

Римский против Вселенского. Фехтование на крестах на Украине

В новогодние и рождественские дни наметилась удивительная тенденция: на Украине в завершающую стадию входит уничтожение канонического православия, и необычайно активничает папа римский Франциск, а почему-то пассивничает и не отсвечивает Вселенский патриарх Варфоломей.

2023-01-10T12:38

2023-01-10T12:38

2023-01-10T14:25

владимир скачко

эксклюзив

украина

православие

папа римский

варфоломей (патриарх варфоломей)

рождество

католическое рождество

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сво

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Франциск предложил перемирие на Украине к католическому Рождеству, которое отмечается 25 декабря, и поздравил всех, кто отмечает Рождество 7 января, и призвал украинских православных к миру на Украине, и поблагодарил посольство России за содействие в обмене пленными между Россией и Украиной.А вот Варфоломей во время гонений на православие только сначала публично раскритиковал РПЦ за то, что она-де «подвела православных, поддержав вторжение Москвы в Украину». И сказал: «Невозможно, чтобы все церкви не осуждали насилие, войну. Русская церковь нас разочаровала. Я не хотел, чтобы русская церковь и брат патриарх Кирилл были этим трагическим исключением. Я не знаю, как он может оправдаться перед своей совестью. …Я ожидал, что брат Кирилл выстоит в этот решающий исторический момент. Если нужно, пожертвовать своим троном, сказать Путину: "Господин президент, я не могу с вами согласиться, я ухожу в отставку"».А вот когда начался рождественский беспредел, то Варфоломей через экс-президента Петра Порошенко только передал украинским православным поздравление с Рождеством. И все. Ни слова больше в защиту.Москва в защиту православияНет, в защиту Украинской православной церкви, находящейся в духовном родстве с Московским патриархатом (УПЦ МП) возвысил свой голос Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. От УПЦ МП полетели последние клочья, раскольники из искусственно созданной неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Киево-Печерскую лавру и провели там Рождественскую службу под защитой 3 тысяч неонацистских боевиков-отморозков и правоохранителей. И Кирилл сначала призвал прекратить огонь и установить рождественское перемирие на Украине и в Донбассе. А потом сказал: «Мы молимся за верный канонической истине украинский епископат, мы молимся за тех, кого сегодня изгоняют из храмов, мы молимся за верующий народ, чтобы он сохранил веру православную, и точно знаем, что как исчезли обновленцы — так исчезнут раскольники, как перемолотило политическое лихолетье советских вождей, поднявших руку на Церковь, так и нынешние власти не будут царствовать и господствовать над Украиной. И я думаю, пройдет очень немного времени — и всё изменится».При этом патриарх Кирилл назвал раскольников, осквернивших лавру, «ряжеными архиереями» и пообещал им наказание: «…Не так долго ждать — Бог поругаем не бывает, и наказаны будут все расколоучители и творцы расколов, и все те ряженые "архиереи", на которых стыдно взирать — настолько даже внешний вид не соответствует званию. Думаете, что только мы отсюда имеем это зрение и понимание реальности, которая сложилась сегодня на украинской земле? Сам украинский народ все видит и понимает».И украинский народ действительно все понимает, да вот «ряженые» и не ряженые архиереи действуют широко и напористо. Потому что их всячески поддерживают и внутри Украины (неонацистский режим президента Владимира Зеленского), и снаружи (в первую очередь американское ЦРУ, которое и курирует раскол в украинском православии, и уводит его из-под омофора Московского патриархата, передавая в руки других очень даже не ряженых — то ли Ватикана, то ли Вселенского патриархата в Константинополе).История расколаЧтобы понять суть вопроса, нужно вспомнить, что украинское православие раскололось в 1992 году, когда Московский патриархат предоставил автономию УПЦ МП. Тогда амбициозный митрополит Киевский и всея Украины Филарет, который не стал предстоятелем новой церкви, создал свою — Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) — и провозгласил себя ее патриархом. В это же время активизировалась возрожденная и тоже неканоническая, а раскольничья Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), и таким образом в украинском православии долгое время одновременно окормляли народ три конфессии.До 2018 года, когда тогдашний президент Украины Петр Порошенко, идя на второй срок, форсированно не создал ПЦУ, объединив в ней УПЦ КП и УАПЦ. А вселенский Варфоломей подсуетился и наделил новое «детище» томосом об автокефалии (грамотой о независимости). Но не полноценным, а оставляющим ПЦУ под крылом Вселенского патриархата. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году — предстоятель Кипрской церкви. Русская православная церковь (РПЦ) ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.И вот в прошлом году за ускоренное уничтожение УПЦ МП взялся президент Зеленский, презрев Конституцию, отделяющую церковь от государства, и обвинив это конфессию в «работе на агрессора Путина». В мае 2022 года собор УПЦ МП в Киеве, чтобы вывести церковь из-под удара, провозгласил, что он окончательно рвет с Московским патриархатом.Но не помогло. С Запада поступил заказ: как можно скорее разорвать последнюю мощную духовную скрепу, объединяющую украинский и российский православные народы, и УПЦ МП пошла под нож. В прямом и переносном смыслах. Храмы и приходы ее подверглись погромам, священники и верующие активисты — арестам и допросам в СБУ, а также избиениям со стороны неонацистов, а недавно одному из священников УПЦ МП перерезали горло прямо в храме.Вершиной же этого беспредела стал рождественский захват Киево-Печерской лавры, где предстоятель ПЦУ Епифаний заявили, что вскоре две из трех лавр в Украине перейдут его церкви.Три пути украинского православияИ теперь перед УПЦ МП (а с нею и перед всем украинским православием) действительно открываются три пути. Первый: низовым иерархам и священникам, простым верующим не подчиняться решениям властей и своего церковного руководства и сопротивляться, сохраняя верность канонической церкви и ее канонам. То есть фактически стать на путь первых христиан, которые сохраняли веру и пестовали христианство в катакомбах и подполье. Так на Украине уже и происходит.Два других пути — это слияние либо с ПЦУ, которая подчиняется Вселенскому патриарху Варфоломею, либо с Украинской греко-католической церковью (УГКЦ -- униатами), которой руководит непосредственно Папа Римский. В первом случае это окончательный вывод гонимой сегодня УПЦ МП из-под влияния Московского патриархата. Во втором — это медленное окатоличивание, перевод православия под руку Рима и Папы Римского, как главы всей католической церкви.И что самое удивительное: до прошлого года такая перспектива была именно у мало кем признанной ПЦУ Епифания. Теперь же, когда под давлением репрессий часть УПЦ МП, не исключено, объединится с ПЦУ, то они вдвоем станут силой и то ли будут отбиваться от окатоличивания, то ли согласятся с ним. Но с одной установкой от киевских властей и их западных кураторов — по-любому уйти от Москвы. Для этого глава ПЦУ Епифаний может потребовать от Варфоломея повысить свой статус до патриарха и учредить для своей церкви Киевский патриархат.Папизм ВарфоломеяОднако с подчинением ПЦУ и вообще всего украинского православия Вселенскому патриарху Варфоломею есть определенные проблемы. Еще 15 октября 2018 года Синод РПЦ, проведенный в Минске, объявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. За то, что Варфоломей вторгается на каноническую территорию РПЦ, не имея на это никаких прав. Тогда же митрополит Волоколамский и глава Отдела внешних церковных связей РПЦ Илларион заявил, что Константинопольский патриархат из-за своих неправовых действий утратил право называться координирующим центром православия.Более того, патриарха Варфоломея обвинили в «ереси папизма» — стремлении руководить мировым православием так, как это делает в католицизме папа римский. Но в католицизме папа римский — глава и суверен Святого Престола и, как преемник Святого Петра (первого римского епископа), глава Католической церкви и ее верховный иерарх, а также епископ Рима, викарий Христа, преемник князя апостолов, верховный первосвященник Вселенской церкви, Великий понтифик, Примас Италии, архиепископ и митрополит Римской провинции, суверен государства-города Ватикан, раб рабов Божьих и т. д. Короче, самый главный по статусу. А вот в мировом православии Вселенский патриарх — хоть и «Его Божественное Всесвятейшество Архиепископ Константинополя — Нового Рима», но всего лишь предстоятель Константинопольской церкви. Первый среди равных, но не папа!Но Варфоломей, этот этнический грек и бывший капитан турецкой армии Димитриос Архондонис, по указке Запада хочет подчинить себе не только украинское православие, но и все другие православные церкви мира. Вот они-то и выступают естественными союзниками и РПЦ, и УПЦ МП в борьбе с варфоломеевским папизмом. На это, судя по всему, надеются в Москве.Борьба за патриаршествоЕсть и путь к окатоличиванию всего украинского православия. Под благовидным предлогом церковного экуменизма — естественного и преодолевающего раскол в христианстве сближения церквей и конфессий. На Украине осталось дело за малым — как это сделать. И уже были намечены два параллельных направления: УГКЦ повышает свой статус до патриаршества (испрашивает разрешение на него у папы римского), а патриарх Варфоломей не противостоит попыткам ПЦУ объединиться с УГКЦ и перейти под юрисдикцию Ватикана.Летом же 2019 года действительно заговорили о встрече главы УГКЦ верховного архиепископа Киево-Галицкого Святослава Шевчука с папой римским Франциском, на которой униаты и собирались просить себе патриаршество. «Мы просим его об этом на каждой встрече, в частности, когда говорим о том, как мы живем... С нашей стороны мы делаем всё для того, чтобы функционировать как патриаршая Церковь. А вопрос признания (не создания или провозглашения) — это вопрос, который предстоит решению Вселенского Архиерея, и мы уважаем свободу его решения», — говорил тогда архиепископ Святослав.Но папа Франциск в патриаршестве для УГКЦ пока отказал. Равно как, судя по всему, и Вселенскому патриарху Варфоломею его кураторы на Западе и в ЦРУ не разрешают повышать статус ПЦУ до патриаршества. Потому что хотят, чтобы православие на Украине было окатоличено. То есть фактически уничтожено. На это смотрят на Западе как на, повторяю, самое надежное средство отрыва от России и разрыва последней и самой крепкой духовной скрепы между двумя народами Украины и России.Самозваные патриархиИ знаете, что еще пугает и папу Франциска, и патриарха Варфоломея? То, что, обзаведясь патриархами и патриархатами, и УГКЦ, и ПЦУ — эти жирные и лакомые в материальном исчислении церковные кусочки — выйдут из подчинения и Ватикана, и Фанара (резиденция Варфоломея в Стамбуле). И будут окучивать свои территории самостоятельно, не делясь с хозяевами.И ведь такое — опыт самозваного патриаршества — уже было в истории украинского и православия, и униатства. Например, до сих пор бодается с Украиной 93-летний самопровозглашенный «патриарх» упомянутой выше УПЦ КП Филарет, который первым и расколол украинское православие в 1992 году и в 1995 году провозгласил себя патриархом.В 2018 году, как было сказано выше, УПЦ КП вроде бы слилась с еще одной раскольничьей Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ) в единую новую ПЦУ. Но ее предстоятелем избрали, как известно, не Филарета, к тому же патриархом Варфоломеем пониженного в статусе до митрополита, а его соратника — молодого Епифания. И взыграли амбиции — через год Филарет взбунтовался, объявил томос для ПЦУ «ненастоящим» и занимается сегодня восстановлением УПЦ КП, называя себя «патриархом».И точно такая же картина была и в УГКЦ сразу после Второй мировой войны, когда в советской Украине ее запретили, а ее предстоятеля, Иосифа Слипого, митрополита Галицкого, верховного архиепископа Львовского, а потом и кардинала посадили в советские лагеря.Слипый был освобожден из-под стражи в 1963 году, благодаря вмешательству папы римского Иоанна XXIII и президента США Джона Кеннеди для участия во Втором Ватиканском соборе в Риме, уехал из СССР и больше туда не вернулся. Зато в 1975 году самовольно присвоил себе титул «патриарха УГКЦ». За это его осудили в Ватикане и новый статус не признали. И тогда он обратился к правительству Украинской Народной Республики (УНР) в изгнании под руководством Николая Левицкого, который своим указом от 4 апреля 1984 года объявил об образовании «Украинского католического патриархата». Рим не признал и этого, но Иосиф Слипый до самой своей смерти 7 сентября 1984 года в Риме именовал себя патриархом и не меньше.Ватикан, папу Павла VI это, судя по всему, разозлило очень серьезно, и они еще 12 лет не признавали тот факт, что 2 апреля 1977 года кардинал Слипый рукоположил в епископы Любомира Гузара, который и стал его преемником во главе УГКЦ. Признание пришло только в 1996 году, через 12 лет после смерти Слипого.Вместо резюмеХитрый и умный Гузар себя патриархом уже не называл, довольствовался титулом верховного архиепископа. Но при нем свершилось главное — униаты перебрались на левый берег Днепра, каноническую территорию православных, куда они не отваживались заходить даже при Адольфе Гитлере. Но при президенте Украины Леониде Кучме, который всех убеждал, что «Украина — не Россия», на левом берегу Днепра в Киеве при Гузаре был построен собор Воскресения Христова, поименованный Патриаршей резиденцией.А уже 21 августа 2005 года после первого успешного антиконституционного переворота и при президенте Викторе Ющенко на территории это «патриаршего» собора Воскресения Христова состоялась торжественная церемония перенесения престола верховного архиепископа УГКЦ изо Львова в Киев.И процесс окатоличивания Украины уже медленно идет, о чем свидетельствует вот эта рекомендация?Так они и живут. И вопрос, куда пойдет украинское православие, гонимое властями, остается открытым. А фехтование на крестах людей в рясах продолжается, внося смятение в души верующих. Но на это тоже есть расчет — смятенным, лишенным духовных ориентиров и веры народом Западу легче управлять.

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