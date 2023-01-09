https://ukraina.ru/20230109/1042467806.html
ВСУ обстреляли психоневрологическую больницу в центре Горловки
ВСУ обстреляли психоневрологическую больницу в центре Горловки - 09.01.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли психоневрологическую больницу в центре Горловки
ВСУ обстреляли центр города Горловка в ДНР. Об этом 9 января сообщил мэр Горловки Иван Приходько в телеграм-канале
2023-01-09T15:24
2023-01-09T15:24
2023-01-09T15:24
новости
горловка
обстрелы
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/09/1042467432_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c02659e2c0fd8d3bc1807dbd3bb3e191.jpg
ВСУ обстреляли центр Горловки, снаряд разорвался на территории прогулочного двора городской психоневрологической больницы. Пострадавших нет. В результате разрыва снаряда образовалась воронка.
https://ukraina.ru/20230109/1042466699.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/09/1042467432_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_da29010cebda520801ec92ef34735464.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, горловка, обстрелы, днр
Новости, Горловка, обстрелы, ДНР
ВСУ обстреляли психоневрологическую больницу в центре Горловки
ВСУ обстреляли центр города Горловка в ДНР. Об этом 9 января сообщил мэр Горловки Иван Приходько в телеграм-канале
ВСУ обстреляли центр Горловки, снаряд разорвался на территории прогулочного двора городской психоневрологической больницы. Пострадавших нет.
"Украинские неонацисты подвергли обстрелу центр Горловки. В результате вооруженной агрессии вражеский снаряд разорвался на территории прогулочного двора городской психоневрологической больницы", - сообщил Приходько.
В результате разрыва снаряда образовалась воронка.