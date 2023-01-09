ВСУ обстреляли психоневрологическую больницу в центре Горловки - 09.01.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли психоневрологическую больницу в центре Горловки
ВСУ обстреляли психоневрологическую больницу в центре Горловки - 09.01.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли психоневрологическую больницу в центре Горловки
ВСУ обстреляли центр города Горловка в ДНР. Об этом 9 января сообщил мэр Горловки Иван Приходько в телеграм-канале
2023-01-09T15:24
2023-01-09T15:24
новости
горловка
обстрелы
днр
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ВСУ обстреляли центр Горловки, снаряд разорвался на территории прогулочного двора городской психоневрологической больницы. Пострадавших нет. В результате разрыва снаряда образовалась воронка.
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новости, горловка, обстрелы, днр
Новости, Горловка, обстрелы, ДНР

ВСУ обстреляли психоневрологическую больницу в центре Горловки

15:24 09.01.2023
 
ВСУ обстреляли центр Горловки 9 января 2022
ВСУ обстреляли центр Горловки 9 января 2022
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ВСУ обстреляли центр города Горловка в ДНР. Об этом 9 января сообщил мэр Горловки Иван Приходько в телеграм-канале
ВСУ обстреляли центр Горловки, снаряд разорвался на территории прогулочного двора городской психоневрологической больницы. Пострадавших нет.
"Украинские неонацисты подвергли обстрелу центр Горловки. В результате вооруженной агрессии вражеский снаряд разорвался на территории прогулочного двора городской психоневрологической больницы", - сообщил Приходько.
В результате разрыва снаряда образовалась воронка.
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