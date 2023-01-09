https://ukraina.ru/20230109/1042461990.html
В ЛНР заявили об активизации украинских ДРГ с наступлением морозов
В ЛНР заявили об активизации украинских ДРГ с наступлением морозов - 09.01.2023 Украина.ру
В ЛНР заявили об активизации украинских ДРГ с наступлением морозов
Украина активизировала деятельность диверсионно-разведывательных групп на линии боевого соприкосновения в ЛНР с наступлением морозов, но все их попытки пресекаются, заявил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко в эфире телеканала "Россия 24"
2023-01-09T13:39
2023-01-09T13:39
2023-01-09T13:39
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диверсанты
лнр
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По данным Минобороны РФ, ранее российские войска ликвидировали около десяти диверсионных групп. 23 декабря на краснолиманском направлении, в районе Серебрянского лесничества в ЛНР, были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ. Тремя днями ранее в районе населенных пунктов Червоная Диброва и Стельмаховка ликвидировали еще три украинских ДРГ. 19 декабря ведомство сообщило об уничтожении четырех групп в районе населенного пункта Розовка.
https://ukraina.ru/20220810/1037460950.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, диверсанты, лнр
В ЛНР заявили об активизации украинских ДРГ с наступлением морозов
Украина активизировала деятельность диверсионно-разведывательных групп на линии боевого соприкосновения в ЛНР с наступлением морозов, но все их попытки пресекаются, заявил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко в эфире телеканала "Россия 24"
"В связи с установлением морозов противник активизировал работу диверсионно-разведывательных групп. Однако те факты, что линия обороны достаточно давно и эффективно выстроена, используются все доступные средства наблюдения, они позволяют своевременно обнаруживать и пресекать любые попытки проникновения ДРГ на территорию республики", - сказал Филипоненко.
По данным Минобороны РФ, ранее российские войска ликвидировали около десяти диверсионных групп. 23 декабря на краснолиманском направлении, в районе Серебрянского лесничества в ЛНР, были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ. Тремя днями ранее в районе населенных пунктов Червоная Диброва и Стельмаховка ликвидировали еще три украинских ДРГ. 19 декабря ведомство сообщило об уничтожении четырех групп в районе населенного пункта Розовка.