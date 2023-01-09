В ЛНР заявили об активизации украинских ДРГ с наступлением морозов - 09.01.2023 Украина.ру
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В ЛНР заявили об активизации украинских ДРГ с наступлением морозов
В ЛНР заявили об активизации украинских ДРГ с наступлением морозов - 09.01.2023 Украина.ру
В ЛНР заявили об активизации украинских ДРГ с наступлением морозов
Украина активизировала деятельность диверсионно-разведывательных групп на линии боевого соприкосновения в ЛНР с наступлением морозов, но все их попытки пресекаются, заявил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко в эфире телеканала "Россия 24"
2023-01-09T13:39
2023-01-09T13:39
новости
диверсанты
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По данным Минобороны РФ, ранее российские войска ликвидировали около десяти диверсионных групп. 23 декабря на краснолиманском направлении, в районе Серебрянского лесничества в ЛНР, были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ. Тремя днями ранее в районе населенных пунктов Червоная Диброва и Стельмаховка ликвидировали еще три украинских ДРГ. 19 декабря ведомство сообщило об уничтожении четырех групп в районе населенного пункта Розовка.
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новости, диверсанты, лнр
Новости, диверсанты, ЛНР

В ЛНР заявили об активизации украинских ДРГ с наступлением морозов

13:39 09.01.2023
 
© Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России пресекла деятельность ДРГ СБУ на территории Херсонской области
ФСБ России пресекла деятельность ДРГ СБУ на территории Херсонской области
© Пресс-служба ФСБ РФ
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Украина активизировала деятельность диверсионно-разведывательных групп на линии боевого соприкосновения в ЛНР с наступлением морозов, но все их попытки пресекаются, заявил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко в эфире телеканала "Россия 24"

"В связи с установлением морозов противник активизировал работу диверсионно-разведывательных групп. Однако те факты, что линия обороны достаточно давно и эффективно выстроена, используются все доступные средства наблюдения, они позволяют своевременно обнаруживать и пресекать любые попытки проникновения ДРГ на территорию республики", - сказал Филипоненко.

По данным Минобороны РФ, ранее российские войска ликвидировали около десяти диверсионных групп. 23 декабря на краснолиманском направлении, в районе Серебрянского лесничества в ЛНР, были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ. Тремя днями ранее в районе населенных пунктов Червоная Диброва и Стельмаховка ликвидировали еще три украинских ДРГ. 19 декабря ведомство сообщило об уничтожении четырех групп в районе населенного пункта Розовка.
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