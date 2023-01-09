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В ЛНР заявили об активизации украинских ДРГ с наступлением морозов

В ЛНР заявили об активизации украинских ДРГ с наступлением морозов - 09.01.2023 Украина.ру

В ЛНР заявили об активизации украинских ДРГ с наступлением морозов

Украина активизировала деятельность диверсионно-разведывательных групп на линии боевого соприкосновения в ЛНР с наступлением морозов, но все их попытки пресекаются, заявил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко в эфире телеканала "Россия 24"

2023-01-09T13:39

2023-01-09T13:39

2023-01-09T13:39

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диверсанты

лнр

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По данным Минобороны РФ, ранее российские войска ликвидировали около десяти диверсионных групп. 23 декабря на краснолиманском направлении, в районе Серебрянского лесничества в ЛНР, были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ. Тремя днями ранее в районе населенных пунктов Червоная Диброва и Стельмаховка ликвидировали еще три украинских ДРГ. 19 декабря ведомство сообщило об уничтожении четырех групп в районе населенного пункта Розовка.

https://ukraina.ru/20220810/1037460950.html

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2023

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новости, диверсанты, лнр