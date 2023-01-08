Президент Украины ввел санкции против российских журналистов и артистов - 08.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230108/1042433236.html
Президент Украины ввел санкции против российских журналистов и артистов
Президент Украины ввел санкции против российских журналистов и артистов - 08.01.2023 Украина.ру
Президент Украины ввел санкции против российских журналистов и артистов
Генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главного редактора медиагруппы и телеканала RT Маргариту Симоньян включили в новый украинский санкционный список. Об этом говорится в указе, опубликованном 7 января на сайте президента Украины
2023-01-08T09:21
2023-01-08T09:24
санкции
владимир зеленский
украина
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102425/31/1024253153_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_a1ef457fa6a35aee2bf84e7db8526e69.jpg
Владимир Зеленский утвердил принятое накануне решение Совета национальной безопасности и обороны. Санкции вводятся на десять лет, они предполагают, в частности, блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, запрет на перемещение по территории страны, лишение украинских государственных наград.Всего в списке числятся 119 человек, в основном это известные артисты, музыканты, деятели культуры — Никита Михалков, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Евгений Петросян, Анна Нетребко, Дмитрий Билан и другие.Украинские власти постоянно расширяют санкционные списки, в которых уже числятся тысячи россиян, организаций, предприятий и компаний. Персональные ограничения действуют и против первых лиц государства, в том числе президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, глав МИД, МВД, Минобороны, а также депутатов Госдумы, известных политиков и предпринимателей.
https://ukraina.ru/20221230/1042283086.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102425/31/1024253153_35:0:962:695_1920x0_80_0_0_03cbe7037c3a8f1fc3b58e550aff4df0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
санкции, владимир зеленский, украина, россия, новости
санкции, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Новости

Президент Украины ввел санкции против российских журналистов и артистов

09:21 08.01.2023 (обновлено: 09:24 08.01.2023)
 
© Фото : пресс-служба Президента УкраиныЗеленский
Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© Фото : пресс-служба Президента Украины
Читать в
Генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главного редактора медиагруппы и телеканала RT Маргариту Симоньян включили в новый украинский санкционный список. Об этом говорится в указе, опубликованном 7 января на сайте президента Украины
Владимир Зеленский утвердил принятое накануне решение Совета национальной безопасности и обороны.
Санкции вводятся на десять лет, они предполагают, в частности, блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, запрет на перемещение по территории страны, лишение украинских государственных наград.
Всего в списке числятся 119 человек, в основном это известные артисты, музыканты, деятели культуры — Никита Михалков, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Евгений Петросян, Анна Нетребко, Дмитрий Билан и другие.
Украинские власти постоянно расширяют санкционные списки, в которых уже числятся тысячи россиян, организаций, предприятий и компаний. Персональные ограничения действуют и против первых лиц государства, в том числе президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, глав МИД, МВД, Минобороны, а также депутатов Госдумы, известных политиков и предпринимателей.
Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 13:12
Ударные волны. Какие санкции были введены против энергетики России в 2022 годуПочти все санкционные пакеты Евросоюза содержат меры против российской энергетики. Но, хотя европейские санкции были моделью для других стран Запада, первыми эмбарго на закупку энергоносителей из РФ объявили США
 
санкцииВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:11Кошкин о сбежавших, будущей войне за Арктику и немецком ноже в спину России
14:00Пушков сказал, когда США сократят военную поддержку Киеву
13:19Данилов заявил о планах России урегулировать конфликт по-корейски
13:18Киево-Печерская лавра: свидетель и участник истории Руси
13:17Чем воюют на Украине: танки второго поколения
13:16"Синий платочек" девочки из Харькова. Астрологический портрет Клавдии Шульженко
13:15"Вокруг Булгакова": две загадки Фагота
12:48Американский политик подтвердил возрождение нацизма на Украине
12:13Американский ведущий назвал страну, с которой может начаться война
11:48Украинцы повредили две ТЭС в ДНР, под завалами могут быть люди
11:06Обозреватель дал неутешительный прогноз Украине из-за президента
10:41Кадыров назвал долю западной военной помощи, которая дойдет до Украины
10:17Обозреватель доказал преимущество России перед НАТО на Украине
10:04Папа римский помолился о перемирии между Россией и Украиной
09:50Российские военные применили против ВСУ самый мощный в мире самоходный миномет
09:39В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы — Рогов
09:21Президент Украины ввел санкции против российских журналистов и артистов
09:09Зеленский лишил гражданства священников канонической УПЦ
08:08Удивительные и тревожные изменения в глобальной политике
07:09"Отравление" Ющенко. Как циничный обман стал миной замедленного действия для Украины
Лента новостейМолния