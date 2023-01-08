Президент Украины ввел санкции против российских журналистов и артистов
09:21 08.01.2023 (обновлено: 09:24 08.01.2023)
© Фото : пресс-служба Президента УкраиныЗеленский
© Фото : пресс-служба Президента Украины
Генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главного редактора медиагруппы и телеканала RT Маргариту Симоньян включили в новый украинский санкционный список. Об этом говорится в указе, опубликованном 7 января на сайте президента Украины
Владимир Зеленский утвердил принятое накануне решение Совета национальной безопасности и обороны.
Санкции вводятся на десять лет, они предполагают, в частности, блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, запрет на перемещение по территории страны, лишение украинских государственных наград.
Всего в списке числятся 119 человек, в основном это известные артисты, музыканты, деятели культуры — Никита Михалков, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Евгений Петросян, Анна Нетребко, Дмитрий Билан и другие.
Украинские власти постоянно расширяют санкционные списки, в которых уже числятся тысячи россиян, организаций, предприятий и компаний. Персональные ограничения действуют и против первых лиц государства, в том числе президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, глав МИД, МВД, Минобороны, а также депутатов Госдумы, известных политиков и предпринимателей.
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