https://ukraina.ru/20230108/1042433236.html

Президент Украины ввел санкции против российских журналистов и артистов

Президент Украины ввел санкции против российских журналистов и артистов - 08.01.2023 Украина.ру

Президент Украины ввел санкции против российских журналистов и артистов

Генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главного редактора медиагруппы и телеканала RT Маргариту Симоньян включили в новый украинский санкционный список. Об этом говорится в указе, опубликованном 7 января на сайте президента Украины

2023-01-08T09:21

2023-01-08T09:21

2023-01-08T09:24

санкции

владимир зеленский

украина

россия

новости

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Владимир Зеленский утвердил принятое накануне решение Совета национальной безопасности и обороны. Санкции вводятся на десять лет, они предполагают, в частности, блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, запрет на перемещение по территории страны, лишение украинских государственных наград.Всего в списке числятся 119 человек, в основном это известные артисты, музыканты, деятели культуры — Никита Михалков, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Евгений Петросян, Анна Нетребко, Дмитрий Билан и другие.Украинские власти постоянно расширяют санкционные списки, в которых уже числятся тысячи россиян, организаций, предприятий и компаний. Персональные ограничения действуют и против первых лиц государства, в том числе президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, глав МИД, МВД, Минобороны, а также депутатов Госдумы, известных политиков и предпринимателей.

https://ukraina.ru/20221230/1042283086.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

санкции, владимир зеленский, украина, россия, новости