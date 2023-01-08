https://ukraina.ru/20230108/1042392823.html

Чем воюют на Украине. Закат Bayraktar'а

Чем воюют на Украине. Закат Bayraktar'а - 08.01.2023 Украина.ру

Чем воюют на Украине. Закат Bayraktar'а

С начала августа на Украине активно обсуждалась возможность постройки завода по производству БПЛА Bayraktar. Компания Baykar Makina даже купила земельный участок под строительство, причём начало его работы планировалось до конца 2023 года

2023-01-08T07:02

2023-01-08T07:02

2023-01-08T07:02

чем воюют на украине

эксклюзив

турция

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спецоперация

bayraktar tb2 (байрактар)

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Однако уже осенью разговоры эти стихли, а 25 октября российский военкор Евгений Поддубный, не ссылаясь на определённые источники, сообщил, что вопрос строительства завода снят с повестки дня. Братья Байрактар разочаровались в сотрудничестве с Украиной.Причин этого, как минимум, четыре.Во-первых, как отмечает телеграм-канал "Рыбарь", издержек от сотрудничества с Украиной оказалось больше, чем пользы.Если, допустим, вторая карабахская война дала десятки видео, на которых Bayraktar TB2 наносят результативные удары по живой силе и военной технике противника, то с украинского театра военных действий такого рода рекламной информации приходит очень мало.Зато по данным сайта lostarmour, только на подконтрольной России территории были обнаружены обломки 15 Bayraktar TB2, сбитых средствами ПВО.Вообще, как считается, несмотря на наличие у ВВС Украины нескольких десятков таких БПЛА, частота их вылетов остаётся невысокой. Причины этого до конца не ясны. Сообщения о том, что применению Bayraktar TB2 мешал износ стоек шасси из-за низкого качества взлётно-посадочных полос украинских аэродромов, выглядит надуманными — неужели в Сирии и Ливии аэродромы лучше? Скорее уж причина в относительно высоких потерях материальной части и операторов — по косвенным данным, ещё весной ВКС России нанесли несколько удачных ударов по пунктам размещения операторов БПЛА и турецких инструкторов.Впрочем, главное не в этом — как и предупреждали эксперты (в целом они оказались неправы — БПЛА очень важны, но в частности…), в условиях наличия противодействия со стороны хорошо организованной системы ПВО тихоходные и маловысотные БПЛА оказались весьма уязвимыми.Применение Bayraktar TB2 в качестве ударной платформы было эффективными либо в условиях, когда можно было бороться с растянутыми тыловыми колоннами российских войск без серьёзной защиты с воздуха, либо на отдельных ТВД, где сильной ПВО не было (о. Змеиный).Сейчас эти БПЛА применяются для дальней разведки с дистанции в несколько десятков километров — камера Bayraktar TB2 позволяет работать, не заходя в сферу действия ЗРК ближнего радиуса действия.Во-вторых, из-за низкой эффективности БПЛА возник личный конфликт.19 октября была опубликована запись беседы пранкеров Вована и Лексуса с главой Ассоциации оборонных предприятий Украины Сергеем Пашинским, который пожаловался, что турецкие БПЛА "уязвимы против ПВО сильно. Вы должны понимать, что у нас было много Bayraktar, они их за неделю все посбивали. Он не может сам по себе работать. Bayraktar никакое не чудо-оружие, при мощных системах ПВО он сбивается влёт, и у него никакой боевой эффективности нет".Не то чтобы он был неправ, и не то чтобы этого нельзя было говорить в частной беседе с американским экспертом (пранкер представился экс-послом Майклом Макфолом), но содержание беседы стало известно СМИ…В результате Халук Байрактар ответил в телеграме: "Всё, что я могу предложить Пашинскому, это ответ: "Тогда воюйте сами"". Может он, конечно, пошутил, но тут сыграл свою роль третий фактор.В-третьих, 22 октября СБУ арестовала генерального директора компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, которому инкриминируют "коллаборационизм" и "пособничество государству-агрессору".Насколько мы можем понять, обвинения в какой-то степени справедливы — "Мотор Сич" действительно нарушала введённые против России санкции, торгуя со "страной-агрессором" вертолётными двигателями и отдельными агрегатами через третьи страны. Вполне вероятно, что в рамках заключённых ранее соглашений такого рода поставки могли продолжаться и после начала СВО.Независимо от того, в чём именно на самом деле обвиняют Богуслаева (ряд экспертов полагает, что это дальние отзвуки попытки продать "Мотор Сич" китайцам ещё в 2016 году), его арест бьёт по сотрудничеству с турецкими партнёрами.С одной стороны, строительство завода по производству БПЛА планировалось совместно с "Мотор Сичью", а само украинское предприятие поставляет двигатели для аппаратов Akinci и Kizilelma. Причём надо понимать, что особенность восточного бизнеса именно в личных контактах между руководителями компаний. Многое делается на уровне "джентльменских соглашений".С другой стороны, арест Богуслаева бьёт по репутации братьев Байрактар — это что же, получается, они сотрудничали с российским шпионом, который вот-вот пойдёт по обмену как военнопленный? А они тогда кто? И где гарантия, что при попытке въехать на Украину Халука Байрактара не арестуют с целью обмена?В-четвёртых, конечно Реджеп Эрдоган старается не вмешиваться в дела частного бизнеса, но братья Байрактар и сами должны понимать остроту момента : Турция выступает посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией, а также очень хорошо выигрывает за счёт антироссийских санкций, становясь европейским газовым хабом вместо Германии, которая свой шанс проиграла.С одной стороны, военное сотрудничество Турции с Украиной (в т. ч. и компании Baykar) позволяет оставаться своей в евроатлантической семье, демонстрируя "правильную" (в смысле — одобренную Вашингтоном) ориентацию.С другой стороны, слишком тесное сотрудничество с Украиной создаёт сложности для сотрудничества с Россией и мешает многовекторности турецкой политики.Учитывая три других фактора, братья Байрактар вполне могут отойти в сторонку, не нанося ущерба своему бизнесу и при этом способствуя традиционно мудрой политике "султана".

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https://ukraina.ru/20221018/1039844825.html

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эксклюзив, турция, украина, бпла, спецоперация, bayraktar tb2 (байрактар)