https://ukraina.ru/20230107/1042427114.html

Пятая лавра земли Русской: судьба донбасского монастыря как пример воли Господней

Пятая лавра земли Русской: судьба донбасского монастыря как пример воли Господней - 07.01.2023 Украина.ру

Пятая лавра земли Русской: судьба донбасского монастыря как пример воли Господней

Главная православная святыня Донбасса не только находится под угрозой захвата и неминуемого запустения, как и все прочие храмы и монастыри УПЦ, но и оказалась... Украина.ру, 07.01.2023

2023-01-07T14:04

2023-01-07T14:04

2023-01-07T14:04

история

церковь

православие

святогорская лавра

донбасс

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102219/29/1022192965_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_f5169da1b18644ba50e0561362545c41.jpg

Главная православная святыня Донбасса не только находится под угрозой захвата и неминуемого запустения, как и все прочие храмы и монастыри УПЦ, но и оказалась буквально на линии фронта, который проходил по реке Северский Донец, на правом берегу которого стоит монастырь. Однако за годы существования Свято-Успенской Святогорской лавры такое случалось с ней не раз, но всякий раз святыня переживала возрождениеВ 1931 году старый путейский рабочий из Славянска, Сергей Иванович Кудиенко узнал, что в СССР вернулся знаменитый писатель Максим Горький. Ветеран разволновался и послал открытку бывшему волжскому босяку, с которым сорок лет назад работал на станции Славянск дорожным рабочим. Купил что было под рукой в станционном ларьке — вид Святогорья.Горький откликнулся быстро, прислал письмо, в котором растроганно вспоминал: "Узнал и Донец, и меловые скалы, и монастырь, и даже дерево, под которым спал тогда…"Правда, самого монастыря, знаменитой на всю Россию Святогорской обители, которую посетили в разные годы практически все известные писатели России, не только Горький, к тому времени уже не было — новая власть закрыла монастырь в меловых пещерах еще за 10 лет до возвращения советского классика из Италии.В конце жизни Горького и Кудиенко в монастырских кельях и храмах расположились санаторий для горняков Донбасса и вспомогательные службы для него. Только через 70 лет началось восстановление и новый период жизни древнего монастыря.На Донце, у Великого перевозаТочной даты основания Свято-Успенского мужского монастыря на Большом перевозе через Северский Донец не знает никто.Достоверно известно, что первое упоминание о нем, которое можно отнести к периоду между 1517 и 1526 годами, встречается в "Записках о московских делах" австрийского дипломата барона Герберштайна. Посланник австрийского цесаря писал: Впрочем, под "Святыми Горами" не обязательно могли иметь в виду монастырь. Несмотря на то что весь шестнадцатый век летописи писали о Святых горах (Львовская, например, под 1547 годом, Никоновская — под 1555 годом) как о месте, откуда "татарский царь перелезал через Донец" и "шел к тульским да рязанским украинам", все-таки многие историки склонны считать, что монастырское общежитие со своим уставом появилось здесь лишь в семнадцатом веке.Понятно, что у церковных деятелей было свое мнение и, например, еще в 1851 году настоятель Святогорского монастыря архимандрит Арсений заявлял, что первые насельники в пещерах, вырубленных в меловых горах, взметнувшихся высоко над Донцом, появились сразу после татарского нашествия и пришли они из Киева. Арсения можно было понять — Святогорский монастырь в конце царствия Екатерины Великой неожиданно попал в список закрывавшихся в ходе затеянного императрицей отъема монастырских имуществ в опустошенную войнами за Новороссию российскую казну.Возродился он только в сороковых годах XIX века. И монастырю необходимо было упрочить свое положение, в том числе и за счет привязки к самой почитаемой в русском мире лавре.Без Потемкиных ничего бы и не былоПервый раз Свято-Успенский монастырь в Святых горах был восстановлен стараниями знаменитой семьи Потемкиных. И по сей день остатки их имения "Святые горы" можно видеть чуть в стороне от памятника Артему. Вид оттуда сказочный.Хозяйке имения, набожной благотворительнице Татьяне Потемкиной и принадлежит заслуга возрождения древнего русского монастыря. Надо сказать, что попытки сделать это предпринимались и ранее, но только Потемкина подошла к делу по-хозяйски и пристрастно, с желанием.Два года подряд (1842—1843) Татьяна Борисовна, что называется, "ходила по инстанциям". И добилась своего — 15 января 1844 года император Николай I высочайше утвердил доклад Священного синода "О восстановлении Святогорского монастыря с именованием Святогорской Успенской общежительной пустыни по уставу Софрониевской и Глинской пустыней Курской епархии".В Глинской пустыни же в лице иеромонаха Арсения нашли и наместника обители. Руку к делу приложил и харьковский архиепископ Иннокентий. Напомним, что Святые горы до двадцатых годов прошлого века располагались на территории Харьковской губернии, той ее южной части, что стала севером Донецкой области УССР.С Арсением в новую обитель перешли 12 монахов Глинской пустыни, и в августе 1844 года монастырь был открыт. 15 августа "радостная весть о восстановлении Святогорской обители разнеслаcь повсюду, и со всех окрестных и отдаленных стран притекло несметное количество народа и дворянства. Одних карет насчитано до четырехсот". Так писал в письме знакомому брат Татьяны Потемкиной князь Николай Голицын, которому суждено было найти последний приют в монастырской усыпальнице.Богатейший монастырь Харьковской епархииСвятогорский монастырь быстро пошел в гору. В 1861 году его посетила августейшая семья и сам Александр II. Обитель возглавил энергичнейший игумен Герман, который оказался талантливым хозяйственником. Богатства монастыря начались с отписанных ему Татьяной Потемкиной 300 десятин земли и 10 000 рублей.Монастырь быстро строился: в считаные годы были возведены настоятельский, братский, палатный и трапезный корпуса, приличная гостиница для приезжающих, описание которой встречаем и у Аверченко с Чеховым, и у многих других знаменитостей, посетивших обитель.Богатства ее росли особенно быстро после реформ Александра II, и не последнюю роль в этом сыграло освобождение крестьян от крепостной кабалы.Выпукло и очень емко связь между монастырем и его работниками описана знаменитым до революции писателем Василием Немировичем-Данченко, братом основателя Московского Художественного театра. Вообще его книжка "Святые горы" не только кладезь тонких психологических наблюдений, но и очерк быта и экономики монастыря. Причем очерк не всегда лицеприятный.Вот как Немирович-Данченко описывает начало своего путешествия в монастырь. Он сразу берет быка за рога:От "церковных туристов" отбою не былоДостаток монастыря базировался не только на аренде земли, конечно, но и на многочисленных ремеслах, освоенных его насельниками, но в основном — на деньгах богомольцев, которые в Святые горы шли и специально, и возвращаясь из той же Киево-Печерской лавры.Природа этих мест, река, лес, меловые горы — все это делало Святогорье еще более привлекательным для богомольцев.Официальная история самого монастыря тот период его жизни описывает так: "В окрестных селах (Голая Долина, Банное и Пришиб) были заведены школы, в которых святогорцы преподавали грамоту, церковное пение, прикладное искусство и прочее. Число учеников в них превышало 300 человек.Много способствовали процветанию обители странноприимство и гостеприимство, которые привлекали благочестивых верующих людей всякого сословия: монастырь кормил и поил бесплатно, принимая всех, кто бы ни посещал его.Обычаи и порядки были так прекрасны, что среди местного населения ходила поговорка: "Хорошо, как в Святых горах". Церковное богослужение и устав были взяты из Глинской пустыни и отличались чинностью, продолжительностью служб, а братский хор славился древними напевами и отборным качеством голосов".Иоанн Затворник и его чудесаНо все-таки для верующих людей главным в обителях всегда было то, что в них жили особые люди — старцы, люди непорочной, святой жизни, порой удивлявшие окружающих не только благочестием и мудростью, но и чудесами. Для Святогорского Свято-Успенского монастыря таким человеком был преподобный Иоанн Затворник. Семнадцать лет он провел в затворе, в сердце меловой скалы.Современник описывал его подвиг так:Иоанн скончался в 1867 году, но с тех пор на его могиле в монастыре и рядом с ней стали происходить чудеса исцеления. В 1995 году Украинская православная церковь причислила Иоанна Затворника к лику святых. Неординарная его личность и явленные на мощах его чудеса и позволили в свой час дать монастырю звание лавры.70 лет забвения и явление лаврыВ 1922 году советская власть закрыла монастырь. Поводом послужил эпизод кампании по изъятию церковных ценностей, шедшей по всей Советской России весной. Архимандрит Трифон добровольно сдавать ценности отказался, заявив: Выводы власть сделала. Как лапидарно замечает официальная история монастыря, "с этого момента монастырь прекратил свое существование. Бывшие монастырские здания начали осваиваться Домом отдыха".О том, что делалось на территории монастыря в годы советской власти, можно написать отдельный рассказ, равно как и о том, как монастырь восстанавливали. Случилось это в 1992 году, в самом начале года, когда епископ Донецкий и Славянский Алипий на Крещение провел на берегу Донца первое после 70-летнего перерыва богослужение.Бывший директор Славяногорского историко-архитектурного заповедника Владимир Дедов вспоминал в свое время: с 1996 года санаторий им. Артема начал уступать вновь организованному (в третий раз за свою историю) монастырю землю и корпуса. В 1999 году были переданы 8 памятников архитектуры XVII—XIX веков, включая пещерный комплекс меловой скалы. Окончательно процесс возрождения монастыря завершился в 2003 году. А на следующий год Синод УПЦ МП даровал монастырю (теперь это комплекс из более чем 40 зданий) статус лавры.Так на Русской земле появилась пятая по счету лавра — Святогорская.Сегодня она переживает не самые легкие времена.Раскольники, затеявшие при попустительстве официального Киева создание фальшивой Единой поместной украинской церкви, полны агрессивных планов. Крупнейшие храмы Киево-Печерской лавры они уже захватили. В фактической осаде Почаевская, что на Тернопольщине. Ясно, что не оставят в покое и Святогорскую.Весной 2022 г. линия фронта вплотную подошла к монастырю, а несколько монастырских скитов, расположенных в окрестностях Святогорска оказались непосредственно на линии огня. Пострадала и Лавра, ставшая убежищем для большого числа беженцев. Монастырь несколько раз попадал в зону обстрела, в нем погибло несколько монахов и монахинь. И тут у монастыря надежда только на Господа да на поддержку верных православию людей. Монастырь перенес многие беды, два закрытия и поругание святынь. Но выстоял и дважды вернулся к своему состоянию, вдохновленному свыше. Нет сомнения, что переживет он и нынешнюю смуту.

https://ukraina.ru/20180925/1021238443.html

https://ukraina.ru/20211110/1032627461.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Олег Измайлов

Олег Измайлов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Измайлов

церковь, православие, святогорская лавра, донбасс, история