https://ukraina.ru/20230106/1042421644.html

Украина расторгла соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана" – Кабмин

Украина расторгла соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана" – Кабмин - 06.01.2023 Украина.ру

Украина расторгла соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана" – Кабмин

Кабинет Министров Украины прекратил в одностороннем порядке действие соглашения с Россией о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса "Сатана", сообщил 6 января в своем Telegram-канале постоянный представитель украинского правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук

2023-01-06T17:41

2023-01-06T17:41

2023-01-06T17:42

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"Прекращено действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М, совершенного 21.02.2006 в г. Москве", - сказано в сообщении.Соглашение прервано в связи с "коренным изменением обстоятельств действия Соглашения", уточнил Мельничук.Сообщается, что проведение Главным разработчиком (Государственное предприятие "Конструкторское бюро "Южное" имени М.К. Янгеля") и производителем (Государственное предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод ми. А.М.Макарова") (ЮЖМАШ) прекратит выполнение сервисного обслуживания российских ракет стратегического назначения.

https://ukraina.ru/20230106/1042421055.html

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новости, южмаш, ракеты, кабмин, украина