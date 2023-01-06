Украина расторгла соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана" – Кабмин
17:41 06.01.2023 (обновлено: 17:42 06.01.2023)
Кабинет Министров Украины прекратил в одностороннем порядке действие соглашения с Россией о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса "Сатана", сообщил 6 января в своем Telegram-канале постоянный представитель украинского правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук
"Прекращено действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М, совершенного 21.02.2006 в г. Москве", - сказано в сообщении.
Соглашение прервано в связи с "коренным изменением обстоятельств действия Соглашения", уточнил Мельничук.
Сообщается, что проведение Главным разработчиком (Государственное предприятие "Конструкторское бюро "Южное" имени М.К. Янгеля") и производителем (Государственное предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод ми. А.М.Макарова") (ЮЖМАШ) прекратит выполнение сервисного обслуживания российских ракет стратегического назначения.
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