Украина расторгла соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана" – Кабмин - 06.01.2023 Украина.ру
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Украина расторгла соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана" – Кабмин
Украина расторгла соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана" – Кабмин - 06.01.2023 Украина.ру
Украина расторгла соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана" – Кабмин
Кабинет Министров Украины прекратил в одностороннем порядке действие соглашения с Россией о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса "Сатана", сообщил 6 января в своем Telegram-канале постоянный представитель украинского правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук
2023-01-06T17:41
2023-01-06T17:42
новости
южмаш
ракеты
кабмин
украина
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"Прекращено действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М, совершенного 21.02.2006 в г. Москве", - сказано в сообщении.Соглашение прервано в связи с "коренным изменением обстоятельств действия Соглашения", уточнил Мельничук.Сообщается, что проведение Главным разработчиком (Государственное предприятие "Конструкторское бюро "Южное" имени М.К. Янгеля") и производителем (Государственное предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод ми. А.М.Макарова") (ЮЖМАШ) прекратит выполнение сервисного обслуживания российских ракет стратегического назначения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, южмаш, ракеты, кабмин, украина
Новости, Южмаш, ракеты, Кабмин, Украина

Украина расторгла соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана" – Кабмин

17:41 06.01.2023 (обновлено: 17:42 06.01.2023)
 
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Южмаш - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / SE "PA Yuzhmash"
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Кабинет Министров Украины прекратил в одностороннем порядке действие соглашения с Россией о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса "Сатана", сообщил 6 января в своем Telegram-канале постоянный представитель украинского правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук
"Прекращено действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М, совершенного 21.02.2006 в г. Москве", - сказано в сообщении.
Соглашение прервано в связи с "коренным изменением обстоятельств действия Соглашения", уточнил Мельничук.
Сообщается, что проведение Главным разработчиком (Государственное предприятие "Конструкторское бюро "Южное" имени М.К. Янгеля") и производителем (Государственное предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод ми. А.М.Макарова") (ЮЖМАШ) прекратит выполнение сервисного обслуживания российских ракет стратегического назначения.
Ирина Верещук - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
Вчера, 16:00
Теракты в храмах, Кличко и морозы, Минкульт и Лавра. Главное на Украине на 16:00 6 январяВице-премьер-министра Украины Ирина Верещук. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей столицы о надвигающемся испытании. Глава Минкульта Александр Ткаченко раскрыл детали получения раскольниками разрешения на службу в Киево-Печерской Лавре
 
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