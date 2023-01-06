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В Днепропетровске демонтировали памятник Михаилу Ломоносову
В Днепропетровске демонтировали памятник Михаилу Ломоносову - 06.01.2023 Украина.ру
В Днепропетровске демонтировали памятник Михаилу Ломоносову
Очередной жертвой дерусификации и декоммунизации в Днепропетровске (Днепре) стал монумент русскому писателю и ученому Михаилу Ломоносову, сообщают 6 января местные СМИ
2023-01-06T16:40
2023-01-06T16:40
2023-01-06T16:40
новости
памятник
михаил ломоносов
днепропетровск
декоммунизация
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С помощью спецтехники работники коммунальных служб сняли памятник с постамента, расположенного перед зданием Днепропетровского Национального университета (ДНУ).Двумя днями ранее в городе также уничтожили монументы Герою Советского Союза Александру Матросову, писателю Максиму Горькому, Герою Советского Союза, военачальнику Ефиму Пушкину и герою-пионеру Володе Дубинину."Не буду тут долго рассуждать о том, что "памятник Александру Сергеевичу Пушкину - это имперский нарратив", а Ломоносов и уж какой-то совсем непонятный Володя Дубинин точно не имеют никакого отношения к Днепру", - написал в своем Telegram-канале мэр города Борис Филатов.Памятник Ломоносову был установлен в Днепропетровске в 1971 году на месте монумента императрице Екатерине Великой, украденного немцами во время оккупации.
https://ukraina.ru/20230104/1042379141.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, памятник, михаил ломоносов, днепропетровск, декоммунизация
Новости, памятник, Михаил Ломоносов, Днепропетровск, декоммунизация
В Днепропетровске демонтировали памятник Михаилу Ломоносову
Очередной жертвой дерусификации и декоммунизации в Днепропетровске (Днепре) стал монумент русскому писателю и ученому Михаилу Ломоносову, сообщают 6 января местные СМИ
С помощью спецтехники работники коммунальных служб сняли памятник с постамента, расположенного перед зданием Днепропетровского Национального университета (ДНУ).
Двумя днями ранее в городе также уничтожили монументы Герою Советского Союза Александру Матросову, писателю Максиму Горькому, Герою Советского Союза, военачальнику Ефиму Пушкину и герою-пионеру Володе Дубинину.
"Не буду тут долго рассуждать о том, что "памятник Александру Сергеевичу Пушкину - это имперский нарратив", а Ломоносов и уж какой-то совсем непонятный Володя Дубинин точно не имеют никакого отношения к Днепру", - написал в своем Telegram-канале мэр города Борис Филатов.
Памятник Ломоносову был установлен в Днепропетровске в 1971 году на месте монумента императрице Екатерине Великой, украденного немцами во время оккупации.