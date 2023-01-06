https://ukraina.ru/20230106/1042421524.html

В Днепропетровске демонтировали памятник Михаилу Ломоносову

В Днепропетровске демонтировали памятник Михаилу Ломоносову - 06.01.2023 Украина.ру

В Днепропетровске демонтировали памятник Михаилу Ломоносову

Очередной жертвой дерусификации и декоммунизации в Днепропетровске (Днепре) стал монумент русскому писателю и ученому Михаилу Ломоносову, сообщают 6 января местные СМИ

2023-01-06T16:40

2023-01-06T16:40

2023-01-06T16:40

новости

памятник

михаил ломоносов

днепропетровск

декоммунизация

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С помощью спецтехники работники коммунальных служб сняли памятник с постамента, расположенного перед зданием Днепропетровского Национального университета (ДНУ).Двумя днями ранее в городе также уничтожили монументы Герою Советского Союза Александру Матросову, писателю Максиму Горькому, Герою Советского Союза, военачальнику Ефиму Пушкину и герою-пионеру Володе Дубинину."Не буду тут долго рассуждать о том, что "памятник Александру Сергеевичу Пушкину - это имперский нарратив", а Ломоносов и уж какой-то совсем непонятный Володя Дубинин точно не имеют никакого отношения к Днепру", - написал в своем Telegram-канале мэр города Борис Филатов.Памятник Ломоносову был установлен в Днепропетровске в 1971 году на месте монумента императрице Екатерине Великой, украденного немцами во время оккупации.

https://ukraina.ru/20230104/1042379141.html

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новости, памятник, михаил ломоносов, днепропетровск, декоммунизация