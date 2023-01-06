В Днепропетровске демонтировали памятник Михаилу Ломоносову - 06.01.2023 Украина.ру
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В Днепропетровске демонтировали памятник Михаилу Ломоносову
В Днепропетровске демонтировали памятник Михаилу Ломоносову - 06.01.2023 Украина.ру
В Днепропетровске демонтировали памятник Михаилу Ломоносову
Очередной жертвой дерусификации и декоммунизации в Днепропетровске (Днепре) стал монумент русскому писателю и ученому Михаилу Ломоносову, сообщают 6 января местные СМИ
2023-01-06T16:40
2023-01-06T16:40
новости
памятник
михаил ломоносов
днепропетровск
декоммунизация
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С помощью спецтехники работники коммунальных служб сняли памятник с постамента, расположенного перед зданием Днепропетровского Национального университета (ДНУ).Двумя днями ранее в городе также уничтожили монументы Герою Советского Союза Александру Матросову, писателю Максиму Горькому, Герою Советского Союза, военачальнику Ефиму Пушкину и герою-пионеру Володе Дубинину."Не буду тут долго рассуждать о том, что "памятник Александру Сергеевичу Пушкину - это имперский нарратив", а Ломоносов и уж какой-то совсем непонятный Володя Дубинин точно не имеют никакого отношения к Днепру", - написал в своем Telegram-канале мэр города Борис Филатов.Памятник Ломоносову был установлен в Днепропетровске в 1971 году на месте монумента императрице Екатерине Великой, украденного немцами во время оккупации.
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новости, памятник, михаил ломоносов, днепропетровск, декоммунизация
Новости, памятник, Михаил Ломоносов, Днепропетровск, декоммунизация

В Днепропетровске демонтировали памятник Михаилу Ломоносову

16:40 06.01.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкМихаил Ломоносов
Михаил Ломоносов - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Очередной жертвой дерусификации и декоммунизации в Днепропетровске (Днепре) стал монумент русскому писателю и ученому Михаилу Ломоносову, сообщают 6 января местные СМИ
С помощью спецтехники работники коммунальных служб сняли памятник с постамента, расположенного перед зданием Днепропетровского Национального университета (ДНУ).
Двумя днями ранее в городе также уничтожили монументы Герою Советского Союза Александру Матросову, писателю Максиму Горькому, Герою Советского Союза, военачальнику Ефиму Пушкину и герою-пионеру Володе Дубинину.
"Не буду тут долго рассуждать о том, что "памятник Александру Сергеевичу Пушкину - это имперский нарратив", а Ломоносов и уж какой-то совсем непонятный Володя Дубинин точно не имеют никакого отношения к Днепру", - написал в своем Telegram-канале мэр города Борис Филатов.
Памятник Ломоносову был установлен в Днепропетровске в 1971 году на месте монумента императрице Екатерине Великой, украденного немцами во время оккупации.
Снос памятника Матросову в Днепропетровске - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
4 января, 12:24
Памятник Герою СССР Александру Матросову снесли в ДнепропетровскеВ расположенном на подконтрольной украинским властям территории городе Днепропетровске (переименован киевским режимом в Днепр) демонтировали памятник Герою Советского Союза Александру Матросову, сообщило украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале.
 
НовостипамятникМихаил ЛомоносовДнепропетровскдекоммунизация
 
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